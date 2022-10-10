https://ukraina.ru/20221010/1039575213.html

Заявление Путина, обесточенный Львов, дело об убийствах. Главное на Украине на 16:00 10 октября

Заявление Путина, обесточенный Львов, дело об убийствах. Главное на Украине на 16:00 10 октября - 10.10.2022 Украина.ру

Заявление Путина, обесточенный Львов, дело об убийствах. Главное на Украине на 16:00 10 октября

Президент России Владимир Путин предупредил руководство Украины об ответственности за теракты. 90% Львова осталось без электричества, на Украине ограничили потребление электроэнергии. Следственный комитет РФ возбудил дело по видео убийств в Купянске

2022-10-10T16:18

2022-10-10T16:18

2022-10-10T16:18

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039563382_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_9e57c801d8f7d1443f16a162952ab70a.jpg

Россия будет жёстко отвечать на теракты, организованные властями Украины на территории России, заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности."Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, — это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы", — заявил Путин.Он также обвинил Украину в актах ядерного терроризма — обстрелах Запорожской АЭС и попытках диверсии на Курской АЭС."Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено" — подчеркнул Путин.Также президент России рассказал о попытках украинских властей взорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкий поток"."Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно", — подчеркнул Путин.Он также рассказал о том, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины."В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений", — резюмировал глава государства.Заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что, по его мнению, будут и другие удары по объектам инфраструктуры Украины."Первый эпизод сыгран. Будут и другие. И ещё. Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", - заявил Медведев.Тем временем на Украине продолжают ликвидировать последствия сегодняшнего удара.Львов и не толькоВ результате ракетных ударов около 90% Львова - без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют, сообщил Львовский городской совет. В то же время увеличили количество автобусов на маршрутах."Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регуляторы", - говорится в сообщении.Кроме того, в городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное питание подается холодная вода."Также трудности с сотовой связью. На контакте с мобильными операторами", - добавили в горсовете.Власти Украины обратились к населению всей страны с просьбой экономить электроэнергию, в частности, ограничить её потребление с 17:00 до 23:00 в пиковые часы нагрузки."Вследствие сегодняшнего обстрела убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", - заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.В свою очередь, председатель энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус, заявил, что сегодня будет "один из самых сложных вечеров для украинской энергетики"."Это будет один из самых сложных вечеров для украинской энергетики. В некоторых регионах временно отсутствует электроэнергия, а в некоторых введены графики аварийных отключений (так называемые "веерные отключения")", - отметил Тимошенко.Он пояснил, что вечерний пик потребления связан с потреблением домохозяйств. Поэтому использование меньшего количества электроэнергии "существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях".Герус также перечислил наиболее энергозатратные приборы: электрообогреватели, бойлеры, электроплита, микроволновая печь, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник (кофеварка), утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер и телевизор.Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ограничении электроснабжения в украинской столице."Будет частично ограничено электроснабжение промышленным клиентам и части бытовых клиентов Киева и всей области. Энергетики вместе со спасательными службами делают всё необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы", - заявил Кличко.Как сообщила пресс-секретарь его заместителя Петра Пантелеева Юлия Грамотная, график аварийных отключений не публикуют из соображений безопасности.По её словам, определенные объекты будут отключать для обеспечения баланса энергосистемы. За этим следят специальные диспетчеры. При необходимости будут отключать свет промышленным объектам, которые потребляют много электроэнергии, возможны отключения жилого сектора.В то же время в КГГА посоветовали прислушаться к совету Офиса президента и самостоятельно снизить электропотребление вечером 10 октября.Дело об убийствах в КупянскеПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по видео из Купянска с убийствами мирных жителей, сообщил телеграм-канал ведомства."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска... Следователи СК России примут меры к установлению обстоятельств гибели мирных граждан, а также всех лиц, причастных к их пыткам и убийствам для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.Сообщается, что в соцсетях бывший командир "Азова"* (запрещённая в РФ организация — Ред.) Максим Жорин опубликовал кадры с телами убитых мирных жителей со связанными руками в городе Купянске Харьковской области, утверждая, что к их убийству причастны российские военнослужащие."Однако аудитория обращает внимание на обстановку в кадре. Она свидетельствует о том, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населённого пункта под контролем ВСУ. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днём 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима", - подчеркивается в сообщении.Ранее пользователи опубликовали метаданные ролика, которые разместил Жорин. Судя по ним, видео было снято 9 октября. О том же свидетельствует обстановка, запечатлённая на ролике — деревья с частично облетевшей листвой и куртка на одной из жертв в яме.

https://ukraina.ru/20221010/1039559026.html

https://ukraina.ru/20221010/1039549924.html

https://ukraina.ru/20221009/1039540394.html

https://ukraina.ru/20221009/1039538009.html

https://ukraina.ru/20221009/1039534829.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив