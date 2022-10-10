В Крыму предложили запретить мужчинам уезжать из России - 10.10.2022 Украина.ру
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В Крыму предложили запретить мужчинам уезжать из России
В Крыму предложили запретить мужчинам уезжать из России - 10.10.2022 Украина.ру
В Крыму предложили запретить мужчинам уезжать из России
Депутаты крымского парламента разрабатывают законопроекты об ограничении прав граждан, уклонившихся от мобилизации. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
2022-10-10T16:58
2022-10-10T16:58
новости
владимир константинов
крым
мобилизация
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Крымские парламентарии разрабатывают регламент встречи "блудных сыновей с Родиной после бегства", заявил Константинов. Он назвал мужчин, которые уехали из России из-за частичной мобилизации, трусами и предателями. Константинов считает, что мужчинам нужно запретить выезд заграницу без разрешения органов власти. Также крымский парламент предлагает создать реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. В него предлагают включить тех, кто осуждает мобилизованных граждан России, или склоняет мужчин прятаться от мобилизации. Кроме этого, "тех, кто оторвался от народа" предлагают лишить государственных наград.
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новости, владимир константинов, крым, мобилизация
Новости, Владимир Константинов, Крым, мобилизация

В Крыму предложили запретить мужчинам уезжать из России

16:58 10.10.2022
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Депутаты крымского парламента разрабатывают законопроекты об ограничении прав граждан, уклонившихся от мобилизации. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Крымские парламентарии разрабатывают регламент встречи "блудных сыновей с Родиной после бегства", заявил Константинов. Он назвал мужчин, которые уехали из России из-за частичной мобилизации, трусами и предателями. Константинов считает, что мужчинам нужно запретить выезд заграницу без разрешения органов власти.
"Мы предлагаем внести изменения в Федеральный Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в соответствии с которыми установить чёткий запрет на выезд гражданина РФ, состоящего или обязанного состоять на воинском учёте, за пределы РФ в период общей или частичной мобилизации, либо в военное время без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти", - написал Константинов.
Также крымский парламент предлагает создать реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. В него предлагают включить тех, кто осуждает мобилизованных граждан России, или склоняет мужчин прятаться от мобилизации. Кроме этого, "тех, кто оторвался от народа" предлагают лишить государственных наград.
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