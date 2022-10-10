https://ukraina.ru/20221010/1039574876.html

В Крыму предложили запретить мужчинам уезжать из России

В Крыму предложили запретить мужчинам уезжать из России - 10.10.2022 Украина.ру

В Крыму предложили запретить мужчинам уезжать из России

Депутаты крымского парламента разрабатывают законопроекты об ограничении прав граждан, уклонившихся от мобилизации. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов

2022-10-10T16:58

2022-10-10T16:58

2022-10-10T16:58

новости

владимир константинов

крым

мобилизация

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Крымские парламентарии разрабатывают регламент встречи "блудных сыновей с Родиной после бегства", заявил Константинов. Он назвал мужчин, которые уехали из России из-за частичной мобилизации, трусами и предателями. Константинов считает, что мужчинам нужно запретить выезд заграницу без разрешения органов власти. Также крымский парламент предлагает создать реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. В него предлагают включить тех, кто осуждает мобилизованных граждан России, или склоняет мужчин прятаться от мобилизации. Кроме этого, "тех, кто оторвался от народа" предлагают лишить государственных наград.

https://ukraina.ru/20220926/1039087109.html

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новости, владимир константинов, крым, мобилизация