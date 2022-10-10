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В Крыму предложили запретить мужчинам уезжать из России
В Крыму предложили запретить мужчинам уезжать из России - 10.10.2022 Украина.ру
В Крыму предложили запретить мужчинам уезжать из России
Депутаты крымского парламента разрабатывают законопроекты об ограничении прав граждан, уклонившихся от мобилизации. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
2022-10-10T16:58
2022-10-10T16:58
2022-10-10T16:58
новости
владимир константинов
крым
мобилизация
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Крымские парламентарии разрабатывают регламент встречи "блудных сыновей с Родиной после бегства", заявил Константинов. Он назвал мужчин, которые уехали из России из-за частичной мобилизации, трусами и предателями. Константинов считает, что мужчинам нужно запретить выезд заграницу без разрешения органов власти. Также крымский парламент предлагает создать реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. В него предлагают включить тех, кто осуждает мобилизованных граждан России, или склоняет мужчин прятаться от мобилизации. Кроме этого, "тех, кто оторвался от народа" предлагают лишить государственных наград.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир константинов, крым, мобилизация
В Крыму предложили запретить мужчинам уезжать из России
Депутаты крымского парламента разрабатывают законопроекты об ограничении прав граждан, уклонившихся от мобилизации. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Крымские парламентарии разрабатывают регламент встречи "блудных сыновей с Родиной после бегства", заявил Константинов. Он назвал мужчин, которые уехали из России из-за частичной мобилизации, трусами и предателями. Константинов считает, что мужчинам нужно запретить выезд заграницу без разрешения органов власти.
"Мы предлагаем внести изменения в Федеральный Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в соответствии с которыми установить чёткий запрет на выезд гражданина РФ, состоящего или обязанного состоять на воинском учёте, за пределы РФ в период общей или частичной мобилизации, либо в военное время без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти", - написал Константинов.
Также крымский парламент предлагает создать реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. В него предлагают включить тех, кто осуждает мобилизованных граждан России, или склоняет мужчин прятаться от мобилизации. Кроме этого, "тех, кто оторвался от народа" предлагают лишить государственных наград.