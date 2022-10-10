Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войну - 10.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221010/1039573968.html
Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войну
Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войну - 10.10.2022 Украина.ру
Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам разработать план противодействия возможному втягиванию государства в войну. Об этом он сообщил 10 октября на совещании с военными и силовиками республики
2022-10-10T16:07
2022-10-10T16:07
новости
лукашенко
белоруссия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/99/1033109997_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1c83a449a4dbc24e94de8b9388ed745c.jpg.webp
Белорусские военнослужащие достойно ответят любому противнику, так как готовились к этому не один десяток лет, сказал Лукашенко. Глава государства поручил разведке завладеть информацией о всем, что происходит у границ Белоруссии. Глава государства посоветовал каждому гражданину на своем месте заниматься своим делом. Ситуация, по его словам, не настолько обостренная, чтобы приступать к активным действиям. Ранее Лукашенко заявил о подготовке Киевом удара по Белоруссии. Открытие Украиной фронта он назвал безумным, но констатировал начало процесса.
https://ukraina.ru/20221010/1039561922.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/99/1033109997_170:0:1070:675_1920x0_80_0_0_0828568a28f5e5a80ef2530b146f1014.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, лукашенко, белоруссия, украина
Новости, Лукашенко, Белоруссия, Украина

Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войну

16:07 10.10.2022
 
© president.gov.byАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© president.gov.by
Читать в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам разработать план противодействия возможному втягиванию государства в войну. Об этом он сообщил 10 октября на совещании с военными и силовиками республики
Белорусские военнослужащие достойно ответят любому противнику, так как готовились к этому не один десяток лет, сказал Лукашенко. Глава государства поручил разведке завладеть информацией о всем, что происходит у границ Белоруссии.
"Чтобы не допустить столкновений, мы должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку. Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача: не должно быть войны на территории Белоруссии. И мы, военные, должны принять все меры, чтобы ее не было", - сказал Лукашенко.
Глава государства посоветовал каждому гражданину на своем месте заниматься своим делом. Ситуация, по его словам, не настолько обостренная, чтобы приступать к активным действиям.
Ранее Лукашенко заявил о подготовке Киевом удара по Белоруссии. Открытие Украиной фронта он назвал безумным, но констатировал начало процесса.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
13:16
Лукашенко рассказал, сколько собирается разместить в Белоруссии российских военныхПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск разместит не очень большое количество российских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого" 10 октября
 
НовостиЛукашенкоБелоруссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18Заявление Путина, обесточенный Львов, дело об убийствах. Главное на Украине на 16:00 10 октября
16:07Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войну
16:01Во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов - нет электричества
15:58Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на Змеином
15:48Россия наступает. Эксперты и политики о ракетных ударах по Киеву и по Украине
15:33Украинцев попросили не включать компьютеры и телевизоры вечером
15:25ВСУ выпустили по Белгородской области "Точку-У"
15:21Украинские школы перевели на "дистанционку"
15:15Аксенов объяснил, почему на Украине больше не радуются подрыву Крымского моста
15:04Опасен для всего мира: Зеленский отбился от рук США и превратился в монстра
15:01Нефть во время войны. Почему США теряют Ближний Восток, и как это связано с Украиной
14:46Предварительные итоги ракетных ударов по инфраструктуре Украины
14:28"Люди в панике": стало известно о километровых очередях на киевских АЗС
14:26На Украине повреждена ТЭС, поставляющая электричество в Европу
14:15Иван Скориков: Пора создавать Государственный комитет обороны
14:04Украинский шоумен вместе с неонацистом-убийцей собирают деньги на месть за российские удары
14:03Всеволод Шимов: Белоруссия вступит в военные действия только в случае провокаций со стороны Киева
13:59"Первый эпизод сыгран": Медведев призвал демонтировать режим Зеленского
13:51Терпению пришёл конец, а дальше - больше: Литовкин о том, что Россия будет уничтожать на Украине. Видео
13:49Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на Украине
Лента новостейМолния