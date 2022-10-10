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Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войну
Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войну - 10.10.2022 Украина.ру
Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам разработать план противодействия возможному втягиванию государства в войну. Об этом он сообщил 10 октября на совещании с военными и силовиками республики
2022-10-10T16:07
2022-10-10T16:07
2022-10-10T16:07
новости
лукашенко
белоруссия
украина
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Белорусские военнослужащие достойно ответят любому противнику, так как готовились к этому не один десяток лет, сказал Лукашенко. Глава государства поручил разведке завладеть информацией о всем, что происходит у границ Белоруссии. Глава государства посоветовал каждому гражданину на своем месте заниматься своим делом. Ситуация, по его словам, не настолько обостренная, чтобы приступать к активным действиям. Ранее Лукашенко заявил о подготовке Киевом удара по Белоруссии. Открытие Украиной фронта он назвал безумным, но констатировал начало процесса.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лукашенко, белоруссия, украина
Новости, Лукашенко, Белоруссия, Украина
Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам разработать план противодействия возможному втягиванию государства в войну. Об этом он сообщил 10 октября на совещании с военными и силовиками республики
Белорусские военнослужащие достойно ответят любому противнику, так как готовились к этому не один десяток лет, сказал Лукашенко. Глава государства поручил разведке завладеть информацией о всем, что происходит у границ Белоруссии.
"Чтобы не допустить столкновений, мы должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку. Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача: не должно быть войны на территории Белоруссии. И мы, военные, должны принять все меры, чтобы ее не было", - сказал Лукашенко.
Глава государства посоветовал каждому гражданину на своем месте заниматься своим делом. Ситуация, по его словам, не настолько обостренная, чтобы приступать к активным действиям.
Ранее Лукашенко заявил о подготовке Киевом удара по Белоруссии. Открытие Украиной фронта он назвал безумным, но констатировал начало процесса.