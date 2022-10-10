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Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войну

Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войну - 10.10.2022 Украина.ру

Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам разработать план противодействия возможному втягиванию государства в войну. Об этом он сообщил 10 октября на совещании с военными и силовиками республики

2022-10-10T16:07

2022-10-10T16:07

2022-10-10T16:07

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Белорусские военнослужащие достойно ответят любому противнику, так как готовились к этому не один десяток лет, сказал Лукашенко. Глава государства поручил разведке завладеть информацией о всем, что происходит у границ Белоруссии. Глава государства посоветовал каждому гражданину на своем месте заниматься своим делом. Ситуация, по его словам, не настолько обостренная, чтобы приступать к активным действиям. Ранее Лукашенко заявил о подготовке Киевом удара по Белоруссии. Открытие Украиной фронта он назвал безумным, но констатировал начало процесса.

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2022

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новости, лукашенко, белоруссия, украина