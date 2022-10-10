Во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов - нет электричества - 10.10.2022 Украина.ру
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Во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов - нет электричества
Во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов - нет электричества - 10.10.2022 Украина.ру
Во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов - нет электричества
Львов обесточен, по городу не ходят ни трамваи, ни троллейбусы. Около 90% потребителей остались без электроснабжения. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Львовского городского совета
2022-10-10T16:01
2022-10-10T16:01
новости
львов
электричество
украина
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Власти Львова открыли штаб по ликвидации последствий ракетного удара по критической инфраструктуре. В настоящее время в городе не ходят троллейбусы и трамваи, нет горячей воды, не работают светофоры. Около 90% города осталось без электроснабжения. В городе трудности с подачей холодной воды. Власти подключили насосные станции к резервным источникам питания. Также возникли перебои в работе мобильной связи.
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новости, львов, электричество, украина
Новости, Львов, электричество, Украина

Во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов - нет электричества

16:01 10.10.2022
 
© cfts.org.uaЛьвов вокзал трамвай
Львов вокзал трамвай
© cfts.org.ua
Читать в
Львов обесточен, по городу не ходят ни трамваи, ни троллейбусы. Около 90% потребителей остались без электроснабжения. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Львовского городского совета
Власти Львова открыли штаб по ликвидации последствий ракетного удара по критической инфраструктуре. В настоящее время в городе не ходят троллейбусы и трамваи, нет горячей воды, не работают светофоры. Около 90% города осталось без электроснабжения.
"Увеличено количество автобусов на маршрутах. Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регулировщики. В городе отсутствует подача горячей воды", - сообщили в Львовском горсовете.
В городе трудности с подачей холодной воды. Власти подключили насосные станции к резервным источникам питания. Также возникли перебои в работе мобильной связи.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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