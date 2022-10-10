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Во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов - нет электричества
Во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов - нет электричества - 10.10.2022 Украина.ру
Во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов - нет электричества
Львов обесточен, по городу не ходят ни трамваи, ни троллейбусы. Около 90% потребителей остались без электроснабжения. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Львовского городского совета
2022-10-10T16:01
2022-10-10T16:01
2022-10-10T16:01
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львов
электричество
украина
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Власти Львова открыли штаб по ликвидации последствий ракетного удара по критической инфраструктуре. В настоящее время в городе не ходят троллейбусы и трамваи, нет горячей воды, не работают светофоры. Около 90% города осталось без электроснабжения. В городе трудности с подачей холодной воды. Власти подключили насосные станции к резервным источникам питания. Также возникли перебои в работе мобильной связи.
https://ukraina.ru/20221010/1039569038.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львов, электричество, украина
Новости, Львов, электричество, Украина
Во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов - нет электричества
Львов обесточен, по городу не ходят ни трамваи, ни троллейбусы. Около 90% потребителей остались без электроснабжения. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Львовского городского совета
Власти Львова открыли штаб по ликвидации последствий ракетного удара по критической инфраструктуре. В настоящее время в городе не ходят троллейбусы и трамваи, нет горячей воды, не работают светофоры. Около 90% города осталось без электроснабжения.
"Увеличено количество автобусов на маршрутах. Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регулировщики. В городе отсутствует подача горячей воды", - сообщили в Львовском горсовете.
В городе трудности с подачей холодной воды. Власти подключили насосные станции к резервным источникам питания. Также возникли перебои в работе мобильной связи.