https://ukraina.ru/20221010/1039572925.html

Во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов - нет электричества

Во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов - нет электричества - 10.10.2022 Украина.ру

Во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов - нет электричества

Львов обесточен, по городу не ходят ни трамваи, ни троллейбусы. Около 90% потребителей остались без электроснабжения. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Львовского городского совета

2022-10-10T16:01

2022-10-10T16:01

2022-10-10T16:01

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Власти Львова открыли штаб по ликвидации последствий ракетного удара по критической инфраструктуре. В настоящее время в городе не ходят троллейбусы и трамваи, нет горячей воды, не работают светофоры. Около 90% города осталось без электроснабжения. В городе трудности с подачей холодной воды. Власти подключили насосные станции к резервным источникам питания. Также возникли перебои в работе мобильной связи.

https://ukraina.ru/20221010/1039569038.html

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новости, львов, электричество, украина