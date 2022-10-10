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ВСУ выпустили по Белгородской области "Точку-У"

ВСУ выпустили по Белгородской области "Точку-У" - 10.10.2022 Украина.ру

ВСУ выпустили по Белгородской области "Точку-У"

Украинские войска снова обстреляли Белгородскую область. Об этом 10 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале

2022-10-10T15:25

2022-10-10T15:25

2022-10-10T15:25

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ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области. В валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка. Украинские боевики выпустили "Точку-У", ее сбила российская ПВО, но кассеты раскрылись и повредили частный дом. Местные жители не пострадали, сообщил Гладков.В Шебекино из-за обстрелов повреждены три частных дома. 74-летнюю женщину ранило осколками, она погибла. В хуторе Масычево Грайворонского городского округа в результате обстрелов разрушены два дома, еще 13 повреждены осколками. Погибших и пострадавших нет.

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новости, украина, обстрелы, всу, белгородская область