https://ukraina.ru/20221010/1039572260.html
ВСУ выпустили по Белгородской области "Точку-У"
ВСУ выпустили по Белгородской области "Точку-У" - 10.10.2022 Украина.ру
ВСУ выпустили по Белгородской области "Точку-У"
Украинские войска снова обстреляли Белгородскую область. Об этом 10 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
2022-10-10T15:25
2022-10-10T15:25
2022-10-10T15:25
новости
украина
обстрелы
всу
белгородская область
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ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области. В валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка. Украинские боевики выпустили "Точку-У", ее сбила российская ПВО, но кассеты раскрылись и повредили частный дом. Местные жители не пострадали, сообщил Гладков.В Шебекино из-за обстрелов повреждены три частных дома. 74-летнюю женщину ранило осколками, она погибла. В хуторе Масычево Грайворонского городского округа в результате обстрелов разрушены два дома, еще 13 повреждены осколками. Погибших и пострадавших нет.
https://ukraina.ru/20221008/1039525594.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, обстрелы, всу, белгородская область
Новости, Украина, обстрелы, ВСУ, Белгородская область
ВСУ выпустили по Белгородской области "Точку-У"
Украинские войска снова обстреляли Белгородскую область. Об этом 10 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале