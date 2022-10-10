ВСУ выпустили по Белгородской области "Точку-У" - 10.10.2022 Украина.ру
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ВСУ выпустили по Белгородской области "Точку-У"
ВСУ выпустили по Белгородской области "Точку-У" - 10.10.2022 Украина.ру
ВСУ выпустили по Белгородской области "Точку-У"
Украинские войска снова обстреляли Белгородскую область. Об этом 10 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
2022-10-10T15:25
2022-10-10T15:25
новости
украина
обстрелы
всу
белгородская область
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ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области. В валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка. Украинские боевики выпустили "Точку-У", ее сбила российская ПВО, но кассеты раскрылись и повредили частный дом. Местные жители не пострадали, сообщил Гладков.В Шебекино из-за обстрелов повреждены три частных дома. 74-летнюю женщину ранило осколками, она погибла. В хуторе Масычево Грайворонского городского округа в результате обстрелов разрушены два дома, еще 13 повреждены осколками. Погибших и пострадавших нет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, обстрелы, всу, белгородская область
Новости, Украина, обстрелы, ВСУ, Белгородская область

ВСУ выпустили по Белгородской области "Точку-У"

15:25 10.10.2022
 
© Фото : штаб ТерО ДНР/TelegramКраматорск Точка-У
Краматорск Точка-У - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : штаб ТерО ДНР/Telegram
Читать в
Украинские войска снова обстреляли Белгородскую область. Об этом 10 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области. В валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка. Украинские боевики выпустили "Точку-У", ее сбила российская ПВО, но кассеты раскрылись и повредили частный дом. Местные жители не пострадали, сообщил Гладков.
В Шебекино из-за обстрелов повреждены три частных дома. 74-летнюю женщину ранило осколками, она погибла.
В хуторе Масычево Грайворонского городского округа в результате обстрелов разрушены два дома, еще 13 повреждены осколками. Погибших и пострадавших нет.
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 16:26
Эвакуировано село в Белгородской области, обстрелы продолжаютсяЖители села Щетиновка Белгородского района были эвакуированы из-за непрекращающихся обстрелов сил киевского режима. Об этом сообщил 7 октября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
 
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