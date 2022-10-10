https://ukraina.ru/20221010/1039571799.html

Украинцев попросили не включать компьютеры и телевизоры вечером

Украинцев попросили не включать компьютеры и телевизоры вечером - 10.10.2022 Украина.ру

Украинцев попросили не включать компьютеры и телевизоры вечером

Жителей Украины призвали ограничить использование электроприборов в вечернее время суток. С таким призывом 10 октября выступил советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале

2022-10-10T15:33

2022-10-10T15:33

2022-10-10T15:43

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Жителей Украины попросили не пользоваться электроприборами с 17:00 до 22:00. Таким образом украинские власти надеются снизить нагрузку на энергосистему страны. Жителям Украины напомнили, что больше всего потребляют электроэнергию следующие приборы:

https://ukraina.ru/20221010/1039566882.html

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2022

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новости, украина, энергетика, электричество