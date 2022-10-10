Украинцев попросили не включать компьютеры и телевизоры вечером - 10.10.2022 Украина.ру
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Украинцев попросили не включать компьютеры и телевизоры вечером
Украинцев попросили не включать компьютеры и телевизоры вечером - 10.10.2022 Украина.ру
Украинцев попросили не включать компьютеры и телевизоры вечером
Жителей Украины призвали ограничить использование электроприборов в вечернее время суток. С таким призывом 10 октября выступил советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале
2022-10-10T15:33
2022-10-10T15:43
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украина
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Жителей Украины попросили не пользоваться электроприборами с 17:00 до 22:00. Таким образом украинские власти надеются снизить нагрузку на энергосистему страны. Жителям Украины напомнили, что больше всего потребляют электроэнергию следующие приборы:
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новости, украина, энергетика, электричество
Новости, Украина, энергетика, электричество

Украинцев попросили не включать компьютеры и телевизоры вечером

15:33 10.10.2022 (обновлено: 15:43 10.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Жителей Украины призвали ограничить использование электроприборов в вечернее время суток. С таким призывом 10 октября выступил советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале
Жителей Украины попросили не пользоваться электроприборами с 17:00 до 22:00. Таким образом украинские власти надеются снизить нагрузку на энергосистему страны.

"Убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", - написал Тимошенко.

Жителям Украины напомнили, что больше всего потребляют электроэнергию следующие приборы:
  • электрообогреватели
  • бойлеры
  • кухонные электроплита, духовые шкафы
  • микроволновые печи
  • стиральные машины
  • электрочайники, утюги, посудомоечные машины,
  • зарядные устройства,
  • пылесосы,
  • компьютеры и телевизоры,
  • кондиционеры.
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