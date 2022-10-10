https://ukraina.ru/20221010/1039571799.html
Украинцев попросили не включать компьютеры и телевизоры вечером
Украинцев попросили не включать компьютеры и телевизоры вечером - 10.10.2022 Украина.ру
Украинцев попросили не включать компьютеры и телевизоры вечером
Жителей Украины призвали ограничить использование электроприборов в вечернее время суток. С таким призывом 10 октября выступил советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале
2022-10-10T15:33
2022-10-10T15:33
2022-10-10T15:43
новости
украина
энергетика
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101814/28/1018142895_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_37b4d40a2b022650c1edc069c567ff4b.jpg
Жителей Украины попросили не пользоваться электроприборами с 17:00 до 22:00. Таким образом украинские власти надеются снизить нагрузку на энергосистему страны. Жителям Украины напомнили, что больше всего потребляют электроэнергию следующие приборы:
https://ukraina.ru/20221010/1039566882.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101814/28/1018142895_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_d2496e3aa29b9b36813292fda3ac6210.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, энергетика, электричество
Новости, Украина, энергетика, электричество
Украинцев попросили не включать компьютеры и телевизоры вечером
15:33 10.10.2022 (обновлено: 15:43 10.10.2022)
Жителей Украины призвали ограничить использование электроприборов в вечернее время суток. С таким призывом 10 октября выступил советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале
Жителей Украины попросили не пользоваться электроприборами с 17:00 до 22:00. Таким образом украинские власти надеются снизить нагрузку на энергосистему страны.
"Убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", - написал Тимошенко.
Жителям Украины напомнили, что больше всего потребляют электроэнергию следующие приборы:
—электрообогреватели
—бойлеры
—кухонные электроплита, духовые шкафы
—микроволновые печи
—стиральные машины
—электрочайники, утюги, посудомоечные машины,
—зарядные устройства,
—пылесосы,
—компьютеры и телевизоры,
—кондиционеры.