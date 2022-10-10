Нефть во время войны. Почему США теряют Ближний Восток, и как это связано с Украиной
15:01 10.10.2022 (обновлено: 16:18 10.10.2022)
Группа американских конгрессменов от Демократической партии представили законопроект, обязывающий администрацию США вывести американские войска и системы вооружений с территории Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов — из-за их решения сократить добычу нефти, в рамках недавнего решения стран ОПЕК+.
Об этом сообщила пресс-служба члена палаты представителей от штата Нью-Джерси Томаша Малиновски — поляка и уроженца Польши.
В распространенном заявлении указано, что на территории Саудовской Аравии и ОАЭ находятся свыше пяти тысяч американских военных, американские истребители F-35, системы противоракетной обороны THAAD и зенитные ракетные комплексы Patriot. И теперь их предлагается перебросить в какие-то другие, более дружественные Америке страны ближневосточного региона.
Авторы законопроекта – сам Томаш Малиновски, конгрессмен от штата Иллинойс Шон Кастен и конгрессвумен от штата Пенсильвания Сьюзан Уайлд обвиняют Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в том, что они якобы подыгрывают российской политике на рынке энергоносителей.
Как сказано в документе, голосование за снижение нефтяных квот является "враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что (эти страны) решили встать на сторону России".
"Мы не видим причин, по которым американские войска и подрядчики должны продолжать оказывать услугу по обеспечению безопасности странам, которые активно работают против нас", – говорится в заявлении американских конгрессменов, которое показывает, как сильно меняется сегодня окружающая действительность.
6 октября, 10:48GT: Решение о сокращении добычи нефти странами-производителями говорит об их растущих разногласиях с СШАРешение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и её союзников о большем чем ожидалось сокращении добычи нефти, против которого выступали США, показывает, что некоторые союзники Вашингтона больше не намерены следовать его стратегии. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 октября в китайской газете Global Times
Казалось, еще недавно весь мир воспринимал Ближний Восток как зону исключительных интересов Соединенных Штатов Америки, а американский контроль над этой глобальной бензоколонкой казался неоспоримым.
Все мы помним девяностые и нулевые годы, когда американские военные самолеты систематически бомбили Афганистан и разносили инфраструктуру Ирака, выступая во главе послушной коалиции арабских стран Персидского залива. А сама мысль о том, что эти нефтяные монархии осмелились бы хоть в чем-то перечить своим американским партнерам, казалась тогда совершенно невероятной.
Самым важным и самым верным союзником Вашингтона считалась Саудовская Аравия – один из мировых лидеров по разведанным запасам нефти. Связи между Эр-Риядом и Вашингтоном установились еще по итогам Второй мировой войны, и временами были такими тесными, что недоброжелатели саудитов называли эту страну "самой любимой женой в ближневосточном гареме США".
Саудовской правящей семье легко прощали любые нарушения прав человека, потому что союз с саудитами имел для американцев огромное стратегическое значение, позволяя им регулировать мировые цены на нефть. А это имело ключевое значение в борьбе против СССР, во многом поспособствовав его экономическому и политическому развалу.
Единственной попыткой бунта против политики США был знаменитый нефтяной кризис 1973 года, когда арабские производители нефти во главе с саудовским королем Фейсалом заявили, что они не будут поставлять свои энергоресурсы странам Запада, поддержавшим Израиль в ходе его конфликта с Сирией и Египтом. Такое решение вызвало в Америке энергетический хаос, который удалось преодолеть с немалым трудом. А сам Фейсал через два года был застрелен своим племянником, который вернулся домой после обучения в США.
С тех самых пор саудовские элиты избегали противоречий с США и пользовались расположением американских политиков, которые щедро снабжали их новейшими образцами высокотехнических вооружений. Потому что, согласно американской стратегической концепции, Саудовская Аравия должна была противостоять в ближневосточном регионе Ирану, который вышел из американской сферы влияния по итогам Исламской революции.
Иран соперничал с саудитами не только в области нефтедобычи. Он так же конкурировал с ними как признанный лидер шиитского мира. Ведь абсолютная теократическая монархия Саудовская Аравия всегда претендовала на роль мирового центра ислама – учитывая, что на ее территории расположены Мекка и Медина, главные святыни этой глобальной религии, служащие местом массового паломничества.
Прямого конфликта между двумя странами не происходило, однако их нарастающее противостояние в конце концов вылилось в прокси-войну на территории Йемена. Где местные шиитские ополченцы-хуситы, предположительно вооруженные иранским оружием, успешно воевали с военным контингентом Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов.
Причем, они умудрялись наносить болезненные удары по территории своих противников, используя для этого беспилотники и ракеты. А американская ПРО, которая защищала саудовские аэропорты и нефтепромыслы, оказалась вовсе не идеальной и зачастую пропускала такие выпады.
Формально США до сих пор поддерживают саудитов в йеменском конфликте, однако отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом стремительно ухудшались все последние годы – во многом потому, что американская эра явно подошла на Ближнем Востоке к закату. За последние годы Америка утратила военный контроль над Афганистаном и большей частью Ирака, а монархии Персидского залива постепенно начали проводить более самостоятельную политику, без оглядки на мнение старших братьев.
Голосование ОПЕК+, когда Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты поддержали снижение добычи нефти, является ярким примером защиты собственных экономических интересов.
Саудовские элиты и правящие круги ОАЭ на самом деле не занимают "пророссийскую" позицию, в которой обвиняют их американские ястребы. Однако они не видят смысла терпеть многомиллиардные экономические убытки во имя планов США, которые пытались лишить Россию ее нефтяных доходов – путем увеличения добычи нефти с одновременным введением эмбарго на российскую нефть в Европе.
Администрация Джозефа Байдена несколько месяцев склоняла Абу-Даби и Эр-Рияд к послушанию, а западная пресса открыто писала, что на ближневосточных производителей нефти оказывают жесткое давление.
К переговорам на Ближнем Востоке подключилось практически все американское руководство. Ведь снижение цен на нефть должно было помочь Белому дому в борьбе с инфляцией, чтобы обеспечить демократам прочные позиции накануне предстоящих промежуточных выборов в Конгресс.
Но все эти планы рухнули благодаря консолидированной позиции основных мировых производителей нефти.
"Цены на продукты будут расти, а не снижаться. Мне ранее удалось добиться снижения цен на горючее, но теперь они стали расти из-за того, что сделали россияне и саудиты", – прямо заявил об этом Байден, во время выступления в штате Мэриленд.
Однако у позиции ближневосточных государство просматривается и определенная политическая мотивация. Местные элиты не могут не понимать, что они в любой момент могут оказаться жертвами санкций со стороны коллективного Запада, что угрожает экономической, политической и финансовой безопасности их держав.
Доверие к американской валюте, которая стала инструментом политической расправы, падает на Ближнем Востоке одновременно с доверием к американскому оружию – которое, напомним, не помогло саудитам и ОАЭ одержать победу над хуситскими ополченцами, вооруженными иранскими дронами и ракетами.
Угрозы вывести американское ПРО, которые озвучил конгрессмен Малиновски, выглядит в этом смысле смехотворными, потому что оно не помешало хуситам поразить саудовские нефтеперерабатывающие комплексы и гражданские самолеты.
Более того, как опасаются американские комментаторы, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты могут договориться с Ираном об урегулировании затянувшегося йеменского конфликта на взаимоприемлемых условиях для его участников, используя для этого посредничество Москвы. А сами саудовцы, в свою очередь, играли некую посредническую роль в недавнем обмене пленными между Россией и Украиной, на что также обращают свое внимание журналисты.
Потому что нефть играет огромную, если не определяющую роль во время современной войны.