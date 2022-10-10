https://ukraina.ru/20221010/1039570913.html

Нефть во время войны. Почему США теряют Ближний Восток, и как это связано с Украиной

Нефть во время войны. Почему США теряют Ближний Восток, и как это связано с Украиной - 10.10.2022 Украина.ру

Нефть во время войны. Почему США теряют Ближний Восток, и как это связано с Украиной

Украина.ру, 10.10.2022

2022-10-10T15:01

2022-10-10T15:01

2022-10-10T16:18

эксклюзив

саудовская аравия

нефть

сша

украина

джо байден

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Группа американских конгрессменов от Демократической партии представили законопроект, обязывающий администрацию США вывести американские войска и системы вооружений с территории Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов — из-за их решения сократить добычу нефти, в рамках недавнего решения стран ОПЕК+.Об этом сообщила пресс-служба члена палаты представителей от штата Нью-Джерси Томаша Малиновски — поляка и уроженца Польши. В распространенном заявлении указано, что на территории Саудовской Аравии и ОАЭ находятся свыше пяти тысяч американских военных, американские истребители F-35, системы противоракетной обороны THAAD и зенитные ракетные комплексы Patriot. И теперь их предлагается перебросить в какие-то другие, более дружественные Америке страны ближневосточного региона.Авторы законопроекта – сам Томаш Малиновски, конгрессмен от штата Иллинойс Шон Кастен и конгрессвумен от штата Пенсильвания Сьюзан Уайлд обвиняют Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в том, что они якобы подыгрывают российской политике на рынке энергоносителей.Как сказано в документе, голосование за снижение нефтяных квот является "враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что (эти страны) решили встать на сторону России"."Мы не видим причин, по которым американские войска и подрядчики должны продолжать оказывать услугу по обеспечению безопасности странам, которые активно работают против нас", – говорится в заявлении американских конгрессменов, которое показывает, как сильно меняется сегодня окружающая действительность.Казалось, еще недавно весь мир воспринимал Ближний Восток как зону исключительных интересов Соединенных Штатов Америки, а американский контроль над этой глобальной бензоколонкой казался неоспоримым.Все мы помним девяностые и нулевые годы, когда американские военные самолеты систематически бомбили Афганистан и разносили инфраструктуру Ирака, выступая во главе послушной коалиции арабских стран Персидского залива. А сама мысль о том, что эти нефтяные монархии осмелились бы хоть в чем-то перечить своим американским партнерам, казалась тогда совершенно невероятной.Самым важным и самым верным союзником Вашингтона считалась Саудовская Аравия – один из мировых лидеров по разведанным запасам нефти. Связи между Эр-Риядом и Вашингтоном установились еще по итогам Второй мировой войны, и временами были такими тесными, что недоброжелатели саудитов называли эту страну "самой любимой женой в ближневосточном гареме США".Саудовской правящей семье легко прощали любые нарушения прав человека, потому что союз с саудитами имел для американцев огромное стратегическое значение, позволяя им регулировать мировые цены на нефть. А это имело ключевое значение в борьбе против СССР, во многом поспособствовав его экономическому и политическому развалу.Единственной попыткой бунта против политики США был знаменитый нефтяной кризис 1973 года, когда арабские производители нефти во главе с саудовским королем Фейсалом заявили, что они не будут поставлять свои энергоресурсы странам Запада, поддержавшим Израиль в ходе его конфликта с Сирией и Египтом. Такое решение вызвало в Америке энергетический хаос, который удалось преодолеть с немалым трудом. А сам Фейсал через два года был застрелен своим племянником, который вернулся домой после обучения в США.С тех самых пор саудовские элиты избегали противоречий с США и пользовались расположением американских политиков, которые щедро снабжали их новейшими образцами высокотехнических вооружений. Потому что, согласно американской стратегической концепции, Саудовская Аравия должна была противостоять в ближневосточном регионе Ирану, который вышел из американской сферы влияния по итогам Исламской революции.Иран соперничал с саудитами не только в области нефтедобычи. Он так же конкурировал с ними как признанный лидер шиитского мира. Ведь абсолютная теократическая монархия Саудовская Аравия всегда претендовала на роль мирового центра ислама – учитывая, что на ее территории расположены Мекка и Медина, главные святыни этой глобальной религии, служащие местом массового паломничества.Прямого конфликта между двумя странами не происходило, однако их нарастающее противостояние в конце концов вылилось в прокси-войну на территории Йемена. Где местные шиитские ополченцы-хуситы, предположительно вооруженные иранским оружием, успешно воевали с военным контингентом Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов.Причем, они умудрялись наносить болезненные удары по территории своих противников, используя для этого беспилотники и ракеты. А американская ПРО, которая защищала саудовские аэропорты и нефтепромыслы, оказалась вовсе не идеальной и зачастую пропускала такие выпады.Формально США до сих пор поддерживают саудитов в йеменском конфликте, однако отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом стремительно ухудшались все последние годы – во многом потому, что американская эра явно подошла на Ближнем Востоке к закату. За последние годы Америка утратила военный контроль над Афганистаном и большей частью Ирака, а монархии Персидского залива постепенно начали проводить более самостоятельную политику, без оглядки на мнение старших братьев.Голосование ОПЕК+, когда Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты поддержали снижение добычи нефти, является ярким примером защиты собственных экономических интересов.Саудовские элиты и правящие круги ОАЭ на самом деле не занимают "пророссийскую" позицию, в которой обвиняют их американские ястребы. Однако они не видят смысла терпеть многомиллиардные экономические убытки во имя планов США, которые пытались лишить Россию ее нефтяных доходов – путем увеличения добычи нефти с одновременным введением эмбарго на российскую нефть в Европе.Администрация Джозефа Байдена несколько месяцев склоняла Абу-Даби и Эр-Рияд к послушанию, а западная пресса открыто писала, что на ближневосточных производителей нефти оказывают жесткое давление.К переговорам на Ближнем Востоке подключилось практически все американское руководство. Ведь снижение цен на нефть должно было помочь Белому дому в борьбе с инфляцией, чтобы обеспечить демократам прочные позиции накануне предстоящих промежуточных выборов в Конгресс.Но все эти планы рухнули благодаря консолидированной позиции основных мировых производителей нефти."Цены на продукты будут расти, а не снижаться. Мне ранее удалось добиться снижения цен на горючее, но теперь они стали расти из-за того, что сделали россияне и саудиты", – прямо заявил об этом Байден, во время выступления в штате Мэриленд.Однако у позиции ближневосточных государство просматривается и определенная политическая мотивация. Местные элиты не могут не понимать, что они в любой момент могут оказаться жертвами санкций со стороны коллективного Запада, что угрожает экономической, политической и финансовой безопасности их держав.Доверие к американской валюте, которая стала инструментом политической расправы, падает на Ближнем Востоке одновременно с доверием к американскому оружию – которое, напомним, не помогло саудитам и ОАЭ одержать победу над хуситскими ополченцами, вооруженными иранскими дронами и ракетами.Угрозы вывести американское ПРО, которые озвучил конгрессмен Малиновски, выглядит в этом смысле смехотворными, потому что оно не помешало хуситам поразить саудовские нефтеперерабатывающие комплексы и гражданские самолеты.Более того, как опасаются американские комментаторы, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты могут договориться с Ираном об урегулировании затянувшегося йеменского конфликта на взаимоприемлемых условиях для его участников, используя для этого посредничество Москвы. А сами саудовцы, в свою очередь, играли некую посредническую роль в недавнем обмене пленными между Россией и Украиной, на что также обращают свое внимание журналисты.Потому что нефть играет огромную, если не определяющую роль во время современной войны.

https://ukraina.ru/20221006/1039434298.html

https://ukraina.ru/20221006/1039449830.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, саудовская аравия, нефть, сша, украина, джо байден