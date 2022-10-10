https://ukraina.ru/20221010/1039566882.html

"Цель достигнута": Минобороны РФ подтвердило удары по Украине

"Цель достигнута": Минобороны РФ подтвердило удары по Украине - 10.10.2022 Украина.ру

"Цель достигнута": Минобороны РФ подтвердило удары по Украине

Министерство обороны России рассказало о ракетных ударах по украинской инфраструктуре 10 октября

2022-10-10T13:43

2022-10-10T13:43

2022-10-10T13:43

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Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что утром в понедельник были нанесены удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи. "Сегодня российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении Минобороны. Сегодняшние удары стали ответом РФ на теракт в Крыму, где в прошлую субботу прогремел взрыв на мосту через Керченский пролив. Как подчеркнул Владимир Путин, в случае продолжения террористических атак ответ России будет жестким.

https://ukraina.ru/20221010/1039561438.html

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2022

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новости, минобороны рф, удар, украина, инфраструктура, россия