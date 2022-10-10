"Цель достигнута": Минобороны РФ подтвердило удары по Украине - 10.10.2022 Украина.ру
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"Цель достигнута": Минобороны РФ подтвердило удары по Украине
"Цель достигнута": Минобороны РФ подтвердило удары по Украине - 10.10.2022 Украина.ру
"Цель достигнута": Минобороны РФ подтвердило удары по Украине
Министерство обороны России рассказало о ракетных ударах по украинской инфраструктуре 10 октября
2022-10-10T13:43
2022-10-10T13:43
новости
минобороны рф
удар
украина
инфраструктура
россия
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Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что утром в понедельник были нанесены удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи. "Сегодня российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении Минобороны. Сегодняшние удары стали ответом РФ на теракт в Крыму, где в прошлую субботу прогремел взрыв на мосту через Керченский пролив. Как подчеркнул Владимир Путин, в случае продолжения террористических атак ответ России будет жестким.
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новости, минобороны рф, удар, украина, инфраструктура, россия
Новости, Минобороны РФ, удар, Украина, инфраструктура, Россия

"Цель достигнута": Минобороны РФ подтвердило удары по Украине

13:43 10.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать в
Министерство обороны России рассказало о ракетных ударах по украинской инфраструктуре 10 октября
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что утром в понедельник были нанесены удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи.
"Сегодня российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении Минобороны.
Сегодняшние удары стали ответом РФ на теракт в Крыму, где в прошлую субботу прогремел взрыв на мосту через Керченский пролив. Как подчеркнул Владимир Путин, в случае продолжения террористических атак ответ России будет жестким.
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НовостиМинобороны РФударУкраинаинфраструктураРоссия
 
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