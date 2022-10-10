https://ukraina.ru/20221010/1039561922.html

Лукашенко рассказал, сколько собирается разместить в Белоруссии российских военных

Лукашенко рассказал, сколько собирается разместить в Белоруссии российских военных - 10.10.2022 Украина.ру

Лукашенко рассказал, сколько собирается разместить в Белоруссии российских военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск разместит не очень большое количество российских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого" 10 октября

2022-10-10T13:16

2022-10-10T13:16

2022-10-10T13:16

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Белорусский президент поручил приступить к приему и размещению военных.Ранее он сообщил, что в "связи с изменяющейся ситуацией" будут предприняты все меры по защите государства.Также стало известно о том, что президент России Владимир Путин и Лукашенко договорились о создании совместной региональной групприовки.Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале пригрозил Лукашенко "последствиями", но вскоре удалил публикацию.

https://ukraina.ru/20221010/1039560798.html

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новости, лукашенко, александр лукашенко, белоруссия, военные, россия, спецоперация