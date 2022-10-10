Лукашенко рассказал, сколько собирается разместить в Белоруссии российских военных
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск разместит не очень большое количество российских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого" 10 октября
Не рассчитывайте на большую численность, но это будет не 1 тысяча человек.
Белорусский президент поручил приступить к приему и размещению военных.
Ранее он сообщил, что в "связи с изменяющейся ситуацией" будут предприняты все меры по защите государства.
Также стало известно о том, что президент России Владимир Путин и Лукашенко договорились о создании совместной региональной групприовки.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале пригрозил Лукашенко "последствиями", но вскоре удалил публикацию.
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