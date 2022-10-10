Лукашенко рассказал, сколько собирается разместить в Белоруссии российских военных - 10.10.2022 Украина.ру
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Лукашенко рассказал, сколько собирается разместить в Белоруссии российских военных
Лукашенко рассказал, сколько собирается разместить в Белоруссии российских военных - 10.10.2022 Украина.ру
Лукашенко рассказал, сколько собирается разместить в Белоруссии российских военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск разместит не очень большое количество российских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого" 10 октября
2022-10-10T13:16
2022-10-10T13:16
новости
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александр лукашенко
белоруссия
военные
россия
спецоперация
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Белорусский президент поручил приступить к приему и размещению военных.Ранее он сообщил, что в "связи с изменяющейся ситуацией" будут предприняты все меры по защите государства.Также стало известно о том, что президент России Владимир Путин и Лукашенко договорились о создании совместной региональной групприовки.Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале пригрозил Лукашенко "последствиями", но вскоре удалил публикацию.
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новости, лукашенко, александр лукашенко, белоруссия, военные, россия, спецоперация
Новости, Лукашенко, Александр Лукашенко, Белоруссия, военные, Россия, Спецоперация

Лукашенко рассказал, сколько собирается разместить в Белоруссии российских военных

13:16 10.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск разместит не очень большое количество российских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого" 10 октября
Не рассчитывайте на большую численность, но это будет не 1 тысяча человек.
Белорусский президент поручил приступить к приему и размещению военных.
Ранее он сообщил, что в "связи с изменяющейся ситуацией" будут предприняты все меры по защите государства.
Также стало известно о том, что президент России Владимир Путин и Лукашенко договорились о создании совместной региональной групприовки.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале пригрозил Лукашенко "последствиями", но вскоре удалил публикацию.
Вячеслав Чаус - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:47
"Не разгоняйте панику": губернатор Черниговской области рассказал о ситуации на границе с БелоруссиейУчасток украинской границы с Белоруссией, расположенный в Черниговской области, находится под контролем. Об этом в понедельник, 10 октября сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале
 
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