https://ukraina.ru/20221010/1039560798.html
"Не разгоняйте панику": губернатор Черниговской области рассказал о ситуации на границе с Белоруссией
"Не разгоняйте панику": губернатор Черниговской области рассказал о ситуации на границе с Белоруссией - 10.10.2022 Украина.ру
"Не разгоняйте панику": губернатор Черниговской области рассказал о ситуации на границе с Белоруссией
Участок украинской границы с Белоруссией, расположенный в Черниговской области, находится под контролем. Об этом в понедельник, 10 октября сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале
2022-10-10T12:47
2022-10-10T12:47
2022-10-10T12:47
удары
черниговская область
новости
украина
белоруссия
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103199/72/1031997230_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c1c02e237c7eabe9d4178097fa76a880.jpg.webp
"По состоянию на сейчас участок государственной границы Украины на территории области контролируемый. Множество звонков и сообщений о "ожесточенных боях". Не разгоняйте панику", - написал он. Кроме этого региона, Украина граничит с Белоруссией в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях.С утра понедельника по Киеву и всей остальной территории Украины наносятся ракетные удары. В украинской столице и в Харькове остановлено движение метро, станции работают как убежища. Ракетные удары пока обошли стороной пять областей Украины из 21 - Закарпатскую, Волынскую, Черновицкую, Черниговскую и Черкасскую.Незадолго до начала ракетного обстрела зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на теракт, совершенный на Крымском мосту.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103199/72/1031997230_118:0:1938:1365_1920x0_80_0_0_10962b7b4c95e3a9b9abcf281831e644.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
удары, черниговская область, новости, украина, белоруссия, спецоперация
удары, Черниговская область, Новости, Украина, Белоруссия, Спецоперация
"Не разгоняйте панику": губернатор Черниговской области рассказал о ситуации на границе с Белоруссией
Участок украинской границы с Белоруссией, расположенный в Черниговской области, находится под контролем. Об этом в понедельник, 10 октября сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале
"По состоянию на сейчас участок государственной границы Украины на территории области контролируемый. Множество звонков и сообщений о "ожесточенных боях". Не разгоняйте панику", - написал он.
Кроме этого региона, Украина граничит с Белоруссией в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях.
С утра понедельника по Киеву и всей остальной территории Украины наносятся ракетные удары. В украинской столице и в Харькове остановлено движение метро, станции работают как убежища.
Ракетные удары пока обошли стороной пять областей Украины из 21 - Закарпатскую, Волынскую, Черновицкую, Черниговскую и Черкасскую.
Незадолго до начала ракетного обстрела зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на теракт, совершенный на Крымском мосту.