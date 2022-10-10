"Не разгоняйте панику": губернатор Черниговской области рассказал о ситуации на границе с Белоруссией - 10.10.2022 Украина.ру
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"Не разгоняйте панику": губернатор Черниговской области рассказал о ситуации на границе с Белоруссией
"Не разгоняйте панику": губернатор Черниговской области рассказал о ситуации на границе с Белоруссией - 10.10.2022 Украина.ру
"Не разгоняйте панику": губернатор Черниговской области рассказал о ситуации на границе с Белоруссией
Участок украинской границы с Белоруссией, расположенный в Черниговской области, находится под контролем. Об этом в понедельник, 10 октября сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале
2022-10-10T12:47
2022-10-10T12:47
удары
черниговская область
новости
украина
белоруссия
спецоперация
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"По состоянию на сейчас участок государственной границы Украины на территории области контролируемый. Множество звонков и сообщений о "ожесточенных боях". Не разгоняйте панику", - написал он. Кроме этого региона, Украина граничит с Белоруссией в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях.С утра понедельника по Киеву и всей остальной территории Украины наносятся ракетные удары. В украинской столице и в Харькове остановлено движение метро, станции работают как убежища. Ракетные удары пока обошли стороной пять областей Украины из 21 - Закарпатскую, Волынскую, Черновицкую, Черниговскую и Черкасскую.Незадолго до начала ракетного обстрела зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на теракт, совершенный на Крымском мосту.
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удары, черниговская область, новости, украина, белоруссия, спецоперация
удары, Черниговская область, Новости, Украина, Белоруссия, Спецоперация

"Не разгоняйте панику": губернатор Черниговской области рассказал о ситуации на границе с Белоруссией

12:47 10.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Viacheslav ChausВячеслав Чаус
Вячеслав Чаус - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Viacheslav Chaus
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Участок украинской границы с Белоруссией, расположенный в Черниговской области, находится под контролем. Об этом в понедельник, 10 октября сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале
"По состоянию на сейчас участок государственной границы Украины на территории области контролируемый. Множество звонков и сообщений о "ожесточенных боях". Не разгоняйте панику", - написал он.

Кроме этого региона, Украина граничит с Белоруссией в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях.
С утра понедельника по Киеву и всей остальной территории Украины наносятся ракетные удары. В украинской столице и в Харькове остановлено движение метро, станции работают как убежища.
Ракетные удары пока обошли стороной пять областей Украины из 21 - Закарпатскую, Волынскую, Черновицкую, Черниговскую и Черкасскую.
Незадолго до начала ракетного обстрела зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на теракт, совершенный на Крымском мосту.
 
ударыЧерниговская областьНовостиУкраинаБелоруссияСпецоперация
 
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