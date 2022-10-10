https://ukraina.ru/20221010/1039560798.html

"Не разгоняйте панику": губернатор Черниговской области рассказал о ситуации на границе с Белоруссией

"Не разгоняйте панику": губернатор Черниговской области рассказал о ситуации на границе с Белоруссией - 10.10.2022 Украина.ру

"Не разгоняйте панику": губернатор Черниговской области рассказал о ситуации на границе с Белоруссией

Участок украинской границы с Белоруссией, расположенный в Черниговской области, находится под контролем. Об этом в понедельник, 10 октября сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале

2022-10-10T12:47

2022-10-10T12:47

2022-10-10T12:47

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"По состоянию на сейчас участок государственной границы Украины на территории области контролируемый. Множество звонков и сообщений о "ожесточенных боях". Не разгоняйте панику", - написал он. Кроме этого региона, Украина граничит с Белоруссией в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях.С утра понедельника по Киеву и всей остальной территории Украины наносятся ракетные удары. В украинской столице и в Харькове остановлено движение метро, станции работают как убежища. Ракетные удары пока обошли стороной пять областей Украины из 21 - Закарпатскую, Волынскую, Черновицкую, Черниговскую и Черкасскую.Незадолго до начала ракетного обстрела зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на теракт, совершенный на Крымском мосту.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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удары, черниговская область, новости, украина, белоруссия, спецоперация