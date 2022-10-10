Из тёплого кабинета - на защиту Родины: почему чиновники из Подмосковья пошли добровольцами в СВО - 10.10.2022 Украина.ру
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Из тёплого кабинета - на защиту Родины: почему чиновники из Подмосковья пошли добровольцами в СВО
Из тёплого кабинета - на защиту Родины: почему чиновники из Подмосковья пошли добровольцами в СВО - 10.10.2022 Украина.ру
Из тёплого кабинета - на защиту Родины: почему чиновники из Подмосковья пошли добровольцами в СВО
Заместители главы администрации Можайского городского округа Подмосковья Кирилл Огурцов и Салават Тимиргалин в качестве добровольцев вступили в ряды Вооруженных Украина.ру, 10.10.2022
2022-10-10T12:37
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Заместители главы администрации Можайского городского округа Подмосковья Кирилл Огурцов и Салават Тимиргалин в качестве добровольцев вступили в ряды Вооруженных сил РФ. Их ждёт подготовка и боевое слаживание в Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске, а позже вместе с другими добровольцами и мобилизованными они отправятся в зону проведения специальной военной операции. В материале, которым с нами поделилась администрация Можайского городского округа, вы можете увидеть, как это было.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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Из тёплого кабинета - на защиту Родины: почему чиновники из Подмосковья пошли добровольцами в СВО

12:37 10.10.2022
 
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Заместители главы администрации Можайского городского округа Подмосковья Кирилл Огурцов и Салават Тимиргалин в качестве добровольцев вступили в ряды Вооруженных сил РФ. Их ждёт подготовка и боевое слаживание в Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске, а позже вместе с другими добровольцами и мобилизованными они отправятся в зону проведения специальной военной операции. В материале, которым с нами поделилась администрация Можайского городского округа, вы можете увидеть, как это было.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
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