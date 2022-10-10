Граждан США просят срочно покинуть Украину - 10.10.2022 Украина.ру
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Граждан США просят срочно покинуть Украину
Граждан США просят срочно покинуть Украину - 10.10.2022 Украина.ру
Граждан США просят срочно покинуть Украину
Посольство США на Украине обратилось к гражданам Соединенных Штатов с призывом покинуть украинскую территорию. Соответствующее сообщение было опубликовано 10 октября в соцсетях диппредставительства
2022-10-10T12:19
2022-10-10T12:19
новости
украина
удары
сша
посольство
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Посольство призвало американцев на Украине проследовать в укрытия, а также и "покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно".Ранее в этот же день власти Украины сообщили о ракетных ударах практически по всей территории страны. Согласно их данным, были повреждены объекты инфраструктуры, в том числе объекты энергетики. Два дня назад в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам президента РФ Владимира Путина, организаторами взрыва были украинские спецслужбы.
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новости, украина, удары, сша, посольство
Новости, Украина, удары, США, посольство

Граждан США просят срочно покинуть Украину

12:19 10.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПрием в резиденции посла США в Москве по случаю выборов президента США
Прием в резиденции посла США в Москве по случаю выборов президента США - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Посольство США на Украине обратилось к гражданам Соединенных Штатов с призывом покинуть украинскую территорию. Соответствующее сообщение было опубликовано 10 октября в соцсетях диппредставительства
Посольство призвало американцев на Украине проследовать в укрытия, а также и "покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно".
Ранее в этот же день власти Украины сообщили о ракетных ударах практически по всей территории страны. Согласно их данным, были повреждены объекты инфраструктуры, в том числе объекты энергетики.
Два дня назад в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам президента РФ Владимира Путина, организаторами взрыва были украинские спецслужбы.
 
НовостиУкраинаударыСШАпосольство
 
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