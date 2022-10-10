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Граждан США просят срочно покинуть Украину

Граждан США просят срочно покинуть Украину - 10.10.2022 Украина.ру

Граждан США просят срочно покинуть Украину

Посольство США на Украине обратилось к гражданам Соединенных Штатов с призывом покинуть украинскую территорию. Соответствующее сообщение было опубликовано 10 октября в соцсетях диппредставительства

2022-10-10T12:19

2022-10-10T12:19

2022-10-10T12:19

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Посольство призвало американцев на Украине проследовать в укрытия, а также и "покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно".Ранее в этот же день власти Украины сообщили о ракетных ударах практически по всей территории страны. Согласно их данным, были повреждены объекты инфраструктуры, в том числе объекты энергетики. Два дня назад в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам президента РФ Владимира Путина, организаторами взрыва были украинские спецслужбы.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, удары, сша, посольство