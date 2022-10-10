https://ukraina.ru/20221010/1039558810.html
Граждан США просят срочно покинуть Украину
Граждан США просят срочно покинуть Украину - 10.10.2022 Украина.ру
Граждан США просят срочно покинуть Украину
Посольство США на Украине обратилось к гражданам Соединенных Штатов с призывом покинуть украинскую территорию. Соответствующее сообщение было опубликовано 10 октября в соцсетях диппредставительства
2022-10-10T12:19
2022-10-10T12:19
2022-10-10T12:19
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украина
удары
сша
посольство
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Посольство призвало американцев на Украине проследовать в укрытия, а также и "покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно".Ранее в этот же день власти Украины сообщили о ракетных ударах практически по всей территории страны. Согласно их данным, были повреждены объекты инфраструктуры, в том числе объекты энергетики. Два дня назад в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам президента РФ Владимира Путина, организаторами взрыва были украинские спецслужбы.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, удары, сша, посольство
Новости, Украина, удары, США, посольство
Граждан США просят срочно покинуть Украину
Посольство США на Украине обратилось к гражданам Соединенных Штатов с призывом покинуть украинскую территорию. Соответствующее сообщение было опубликовано 10 октября в соцсетях диппредставительства
Посольство призвало американцев на Украине проследовать в укрытия, а также и "покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно".
Ранее в этот же день власти Украины сообщили о ракетных ударах практически по всей территории страны. Согласно их данным, были повреждены объекты инфраструктуры, в том числе объекты энергетики.
Два дня назад в Крыму произошел теракт на мосту через Керченский пролив. По словам президента РФ Владимира Путина, организаторами взрыва были украинские спецслужбы.