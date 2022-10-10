Кулеба прервал тур по Африке из-за ударов по Украине - 10.10.2022 Украина.ру
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Кулеба прервал тур по Африке из-за ударов по Украине
Кулеба прервал тур по Африке из-за ударов по Украине - 10.10.2022 Украина.ру
Кулеба прервал тур по Африке из-за ударов по Украине
Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба на фоне ударов по Украине 10 октября сообщил в своем Twitter, что завершает тур по Африке и немедленно возвращается на родину
2022-10-10T11:59
2022-10-10T11:59
новости
дмитрий кулеба
удары
африка
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"Я прерываю свой тур по Африке и немедленно возвращаюсь на Украину", - написал Кулеба.Он добавил, что с утра понедельника находится в постоянном контакте с партнерами для "координации решительного ответа".Ранее МИД Украины сообщил, что Кулеба 3-12 октября совершит первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки.Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называется.
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новости, дмитрий кулеба, удары, африка
Новости, Дмитрий Кулеба, удары, Африка

Кулеба прервал тур по Африке из-за ударов по Украине

11:59 10.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Читать в
Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба на фоне ударов по Украине 10 октября сообщил в своем Twitter, что завершает тур по Африке и немедленно возвращается на родину
"Я прерываю свой тур по Африке и немедленно возвращаюсь на Украину", - написал Кулеба.
Он добавил, что с утра понедельника находится в постоянном контакте с партнерами для "координации решительного ответа".

Ранее МИД Украины сообщил, что Кулеба 3-12 октября совершит первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки.

Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называется.
 
НовостиДмитрий КулебаударыАфрика
 
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