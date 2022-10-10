Кулеба прервал тур по Африке из-за ударов по Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба на фоне ударов по Украине 10 октября сообщил в своем Twitter, что завершает тур по Африке и немедленно возвращается на родину
"Я прерываю свой тур по Африке и немедленно возвращаюсь на Украину", - написал Кулеба.
Он добавил, что с утра понедельника находится в постоянном контакте с партнерами для "координации решительного ответа".
Ранее МИД Украины сообщил, что Кулеба 3-12 октября совершит первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называется.
Ранее МИД Украины сообщил, что Кулеба 3-12 октября совершит первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называется.