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Кулеба прервал тур по Африке из-за ударов по Украине

Кулеба прервал тур по Африке из-за ударов по Украине - 10.10.2022 Украина.ру

Кулеба прервал тур по Африке из-за ударов по Украине

Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба на фоне ударов по Украине 10 октября сообщил в своем Twitter, что завершает тур по Африке и немедленно возвращается на родину

2022-10-10T11:59

2022-10-10T11:59

2022-10-10T11:59

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дмитрий кулеба

удары

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"Я прерываю свой тур по Африке и немедленно возвращаюсь на Украину", - написал Кулеба.Он добавил, что с утра понедельника находится в постоянном контакте с партнерами для "координации решительного ответа".Ранее МИД Украины сообщил, что Кулеба 3-12 октября совершит первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки.Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называется.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий кулеба, удары, африка