https://ukraina.ru/20221010/1039554583.html
Украинцы обстреляли общежитие медколледжа в Херсонской области
Украинцы обстреляли общежитие медколледжа в Херсонской области - 10.10.2022 Украина.ру
Украинцы обстреляли общежитие медколледжа в Херсонской области
Украинские войска обстреляли общежитие Бериславского медицинского колледжа в Херсонской области. Об этом 10 октября сообщает Минздрав региона
2022-10-10T10:48
2022-10-10T10:48
2022-10-10T10:48
новости
обстрелы
херсонская область
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"Укронацисты продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Рано утром было обстреляно общежитие Бериславского медколледжа. В результате, к несчастью, пострадал мирный житель", - говорится в материале ведомства.Пострадавший с серьёзными травмами был госпитализирован в одну из больниц Херсонской области, его состояние оценивается как тяжёлое.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, херсонская область
Новости, обстрелы, Херсонская область
Украинцы обстреляли общежитие медколледжа в Херсонской области
Украинские войска обстреляли общежитие Бериславского медицинского колледжа в Херсонской области. Об этом 10 октября сообщает Минздрав региона
"Укронацисты продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Рано утром было обстреляно общежитие Бериславского медколледжа. В результате, к несчастью, пострадал мирный житель", - говорится в материале ведомства.
Пострадавший с серьёзными травмами был госпитализирован в одну из больниц Херсонской области, его состояние оценивается как тяжёлое.