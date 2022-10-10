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Украинцы обстреляли общежитие медколледжа в Херсонской области

Украинцы обстреляли общежитие медколледжа в Херсонской области - 10.10.2022 Украина.ру

Украинцы обстреляли общежитие медколледжа в Херсонской области

Украинские войска обстреляли общежитие Бериславского медицинского колледжа в Херсонской области. Об этом 10 октября сообщает Минздрав региона

2022-10-10T10:48

2022-10-10T10:48

2022-10-10T10:48

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"Укронацисты продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Рано утром было обстреляно общежитие Бериславского медколледжа. В результате, к несчастью, пострадал мирный житель", - говорится в материале ведомства.Пострадавший с серьёзными травмами был госпитализирован в одну из больниц Херсонской области, его состояние оценивается как тяжёлое.

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2022

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новости, обстрелы, херсонская область