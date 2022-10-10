Реджеп Эрдоган и стол переговоров - 10.10.2022 Украина.ру
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Реджеп Эрдоган и стол переговоров
Реджеп Эрдоган и стол переговоров - 10.10.2022 Украина.ру
Реджеп Эрдоган и стол переговоров
Украина.ру, 10.10.2022
2022-10-10T10:04
2022-10-10T10:41
украина
россия
сша
турция
дипломатия
эрдоган
владимир путин
"большая сделка"
переговоры
спецоперация
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Президент Турции Реджеп Эрдоган, проводя политику «сделаем Турцию великой снова», с самого начала СВО предлагал своё посредничество в дипломатическом решении конфликта. Именно на его площадке были проведены неудачные мартовские переговоры, достигнуто «зерновое соглашение», с участием Турции был проведён «экстракшн» на «Азовстали». Свои дипломатические усилия он не прекращает и сейчас. Важно то, что на посредничество Турции согласны и Россия, и Украина.Однако амбиции «турецкого султана» значительно выше соглашений между Москвой и Киевом. 7 октября обозреватель турецкой оппозиционной газеты Milliyet Озай Сендир сообщил, что власти Турции решили организовать переговоры между Россией и четырьмя западными странами (Великобританией, Германией, США и Францией) с тем, чтобы совершить «большую сделку». Интерес Турции объясняется опасениями возможности применения ядерного оружия в ходе конфликта (их понять можно, если вспомнить, что одной из целей ответного удара НАТО может быть Крым).Поскольку «Москва хочет долговременного соглашения с Западом», был подготовлен план, который «передали США через важные и частные каналы», и который получил там положительную оценку.8 октября эту информацию фактически подтвердил советник президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN. По его мнению, Путин хочет заключить с Западом большое соглашение, поскольку прежние договоренности «не отражают нынешнюю российскую реальность».Что тут интересно?Речь идёт о той самой «большой сделке», которая обсуждается в российском экспертном сообществе уже несколько лет (зачастую — как свершившийся факт, позволяющий объяснять некоторые неудобоваримые действия России, например, в рамках СВО).Собственно, никакой тайны в желании России достичь соглашения с Западом нет. Началось-то ведь с того, что Россия потребовала гарантий безопасности, а уже потом встряла в конфликт с Украиной. Нынешние угрозы применения ядерного оружия совершенно точно адресованы не Киеву, который понимает, что применения ТЯО против него контрпродуктивно, а потому не боится.Разумеется, отсутствие явных успехов на нынешнем этапе СВО создаёт не слишком удачный фон для переговоров, но Запад сейчас сам находится в политико-экономическом кризисе. Даже администрации Байдена и Трасс, которые были главными «ястребами» в отношении России, сейчас заинтересованы в диалоге. Вот, например, координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби: «Необходимо, чтобы обе стороны смогли сесть за стол переговоров и найти выход из этого конфликта мирным и дипломатическим путём. Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился. Он слишком затянулся».Нас, откровенно говоря, обеспокоил один период в статье Сендира. Он пишет, что представители США подняли «единственный вопрос: можно ли найти собеседников из России для такого диалога». Турция ответила положительно, но смысл вопроса довольно странный, ведь переговоров хочет вполне определённый собеседник — Владимир Путин. Если у США в принципе возникает вопрос, с кем переговариваться, то это может означать, что они не готовы идти на компромисс именно с Путиным. Впрочем, смысл вопроса наверняка исказился после двойного перевода (с английского на турецкий и с турецкого на русский). Скорее американцы интересовались, идёт ли речь о независимой инициативе Анкары, или она всё же согласована с Москвой.Самый важный момент заключается в том, что в переговорах не предполагается участие Украины.Это, впрочем, естественно. Киев декларирует полную неготовность о чём-либо договариваться. Михаил Подоляк: «Вопрос к "миротворцам". Хотите переговоров? Алгоритм прост: 1. Просмотрите фото/видео массовых захоронений. 2. Предложите Кремлю немедленно вывести армии с суверенной украинской территории. 3. Сформируйте трибунал и требуйте выдачи российских военных преступников». Давид Арахамия: Украина «готова к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО», а Россия в этих переговорах лишняя.Москва на переговоры готова. Профессор Игорь Скурлатов пишет, что Путин намерен «работать над предложением Эрдогана по встрече с лидерами западных стран в целях заключения Договора о безопасности, не наступать на фронте, при необходимости и в целях заключения договора о мире и безопасности пойти на "жесты доброй воли" в виде сдачи завоёванных территорий». Жёсткость формулировки несколько снижается ненадёжностью источника, но в ходе нынешней кампании Москве не впервой выдавать военную необходимость за «жест доброй воли». К тому же, в случае заключения «большой сделки» так или иначе придётся договариваться с Киевом. Правда, у Зеленского, если он перестанет быть лидером цивилизованного мира, волшебным образом появится мотивация договариваться…Ну и следует ожидать, что Эрдоган будет из кожи лезть, лишь бы провести переговоры и достичь хоть каких-то соглашений. Ведь такие переговоры сами по себе выводят турецкую площадку с регионального на глобальный уровень, а если Турция станет такой площадкой на постоянной основе, да ещё и гарантом хотя бы какой-то части соглашений, иншалла… От таких перспектив у турецкого патриота должно захватывать дух. И, наверное, захватывает.В общем, перспективы пока что выглядят радужно, хотя остаётся вопрос относительно гарантий соглашений, если они будут заключены. Опыт показывает, что договоренности с Западом стоят недорого. Причём то же самое на Западе думают относительно договоренностей с Россией. Чтобы преодолеть взаимное недоверие нужны очень веские аргументы. Судьба Украины и даже цена газа для Европы могут иметь некоторый вес для заключения соглашений, но не для их исполнения…
https://ukraina.ru/20221005/1039344307.html
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
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Василий Стоякин
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украина, россия, сша, турция, дипломатия, эрдоган, владимир путин, "большая сделка", переговоры, спецоперация, эксклюзив
Украина, Россия, США, Турция, дипломатия, Эрдоган, Владимир Путин, "Большая сделка", переговоры, Спецоперация, Эксклюзив

Реджеп Эрдоган и стол переговоров

10:04 10.10.2022 (обновлено: 10:41 10.10.2022)
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Президент Турции Реджеп Эрдоган, проводя политику «сделаем Турцию великой снова», с самого начала СВО предлагал своё посредничество в дипломатическом решении конфликта. Именно на его площадке были проведены неудачные мартовские переговоры, достигнуто «зерновое соглашение», с участием Турции был проведён «экстракшн» на «Азовстали». Свои дипломатические усилия он не прекращает и сейчас. Важно то, что на посредничество Турции согласны и Россия, и Украина.
Однако амбиции «турецкого султана» значительно выше соглашений между Москвой и Киевом. 7 октября обозреватель турецкой оппозиционной газеты Milliyet Озай Сендир сообщил, что власти Турции решили организовать переговоры между Россией и четырьмя западными странами (Великобританией, Германией, США и Францией) с тем, чтобы совершить «большую сделку». Интерес Турции объясняется опасениями возможности применения ядерного оружия в ходе конфликта (их понять можно, если вспомнить, что одной из целей ответного удара НАТО может быть Крым).
Ситуация на курортах Турции в связи со спадом турпотока из России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 07:45
Журналист: в Турции понимают, что Россия более важна для интересов страны, чем УкраинаНесмотря на поставки турецких вооружений на Украину, можно сказать, что после начала специальной военной операции произошло новое сближение между Турцией и Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
Поскольку «Москва хочет долговременного соглашения с Западом», был подготовлен план, который «передали США через важные и частные каналы», и который получил там положительную оценку.
8 октября эту информацию фактически подтвердил советник президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN. По его мнению, Путин хочет заключить с Западом большое соглашение, поскольку прежние договоренности «не отражают нынешнюю российскую реальность».
Что тут интересно?
Речь идёт о той самой «большой сделке», которая обсуждается в российском экспертном сообществе уже несколько лет (зачастую — как свершившийся факт, позволяющий объяснять некоторые неудобоваримые действия России, например, в рамках СВО).
Собственно, никакой тайны в желании России достичь соглашения с Западом нет. Началось-то ведь с того, что Россия потребовала гарантий безопасности, а уже потом встряла в конфликт с Украиной. Нынешние угрозы применения ядерного оружия совершенно точно адресованы не Киеву, который понимает, что применения ТЯО против него контрпродуктивно, а потому не боится.
Разумеется, отсутствие явных успехов на нынешнем этапе СВО создаёт не слишком удачный фон для переговоров, но Запад сейчас сам находится в политико-экономическом кризисе. Даже администрации Байдена и Трасс, которые были главными «ястребами» в отношении России, сейчас заинтересованы в диалоге. Вот, например, координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби: «Необходимо, чтобы обе стороны смогли сесть за стол переговоров и найти выход из этого конфликта мирным и дипломатическим путём. Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился. Он слишком затянулся».
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Нас, откровенно говоря, обеспокоил один период в статье Сендира. Он пишет, что представители США подняли «единственный вопрос: можно ли найти собеседников из России для такого диалога». Турция ответила положительно, но смысл вопроса довольно странный, ведь переговоров хочет вполне определённый собеседник — Владимир Путин. Если у США в принципе возникает вопрос, с кем переговариваться, то это может означать, что они не готовы идти на компромисс именно с Путиным. Впрочем, смысл вопроса наверняка исказился после двойного перевода (с английского на турецкий и с турецкого на русский). Скорее американцы интересовались, идёт ли речь о независимой инициативе Анкары, или она всё же согласована с Москвой.
Самый важный момент заключается в том, что в переговорах не предполагается участие Украины.
Это, впрочем, естественно. Киев декларирует полную неготовность о чём-либо договариваться. Михаил Подоляк: «Вопрос к "миротворцам". Хотите переговоров? Алгоритм прост: 1. Просмотрите фото/видео массовых захоронений. 2. Предложите Кремлю немедленно вывести армии с суверенной украинской территории. 3. Сформируйте трибунал и требуйте выдачи российских военных преступников». Давид Арахамия: Украина «готова к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО», а Россия в этих переговорах лишняя.
Москва на переговоры готова. Профессор Игорь Скурлатов пишет, что Путин намерен «работать над предложением Эрдогана по встрече с лидерами западных стран в целях заключения Договора о безопасности, не наступать на фронте, при необходимости и в целях заключения договора о мире и безопасности пойти на "жесты доброй воли" в виде сдачи завоёванных территорий».
Жёсткость формулировки несколько снижается ненадёжностью источника, но в ходе нынешней кампании Москве не впервой выдавать военную необходимость за «жест доброй воли». К тому же, в случае заключения «большой сделки» так или иначе придётся договариваться с Киевом. Правда, у Зеленского, если он перестанет быть лидером цивилизованного мира, волшебным образом появится мотивация договариваться…
ВСУ Пушка, обстрел оружие выстрел - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 15:33
«Большая сделка»: фантазии и реальностьНесколько лет назад в экспертных кругах была популярна концепция «большой сделки». Суть её в том, что большие и умные дяди договорятся. Трамп преподнесёт Путину Украину на блюдечке с голубой каёмочкой в обмен на сотрудничество в каких-то других частях света. Правда, на этом этапе фантазия начинала сбоить — равноценного обмена никак не выходило
Ну и следует ожидать, что Эрдоган будет из кожи лезть, лишь бы провести переговоры и достичь хоть каких-то соглашений. Ведь такие переговоры сами по себе выводят турецкую площадку с регионального на глобальный уровень, а если Турция станет такой площадкой на постоянной основе, да ещё и гарантом хотя бы какой-то части соглашений, иншалла… От таких перспектив у турецкого патриота должно захватывать дух. И, наверное, захватывает.
В общем, перспективы пока что выглядят радужно, хотя остаётся вопрос относительно гарантий соглашений, если они будут заключены. Опыт показывает, что договоренности с Западом стоят недорого. Причём то же самое на Западе думают относительно договоренностей с Россией. Чтобы преодолеть взаимное недоверие нужны очень веские аргументы. Судьба Украины и даже цена газа для Европы могут иметь некоторый вес для заключения соглашений, но не для их исполнения…
 
УкраинаРоссияСШАТурциядипломатияЭрдоганВладимир Путин"Большая сделка"переговорыСпецоперацияЭксклюзив
 
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