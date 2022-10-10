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Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок российского газа в Европу

Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок российского газа в Европу - 10.10.2022 Украина.ру

Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок российского газа в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября предупредил о последствиях ограничения поставок газа из России в Европу, передает агентство "Анадолу"

2022-10-10T07:53

2022-10-10T07:53

2022-10-10T07:53

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"Сейчас вся Европа задается вопросом: "Как пройдет эта зима?"" — напомнил он.Эрдоган указал, что для европейских стран она будет сложной.При этом у Турции проблем с энергоресурсами не будет, подчеркнул президент.Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что Анкара приготовилась в два раза увеличить мощность Трансанатолийского газопровода (TANAP), который в стране называют единственной альтернативой поврежденным "Северным потокам" для Европы. Пропускную способность трубопровода решили повысить с 16 до 32 миллиардов кубометров в год.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, турция, эрдоган, газ, европа