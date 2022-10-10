Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок российского газа в Европу - 10.10.2022 Украина.ру
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Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок российского газа в Европу
Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок российского газа в Европу - 10.10.2022 Украина.ру
Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок российского газа в Европу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября предупредил о последствиях ограничения поставок газа из России в Европу, передает агентство "Анадолу"
2022-10-10T07:53
2022-10-10T07:53
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эрдоган
газ
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"Сейчас вся Европа задается вопросом: "Как пройдет эта зима?"" — напомнил он.Эрдоган указал, что для европейских стран она будет сложной.При этом у Турции проблем с энергоресурсами не будет, подчеркнул президент.Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что Анкара приготовилась в два раза увеличить мощность Трансанатолийского газопровода (TANAP), который в стране называют единственной альтернативой поврежденным "Северным потокам" для Европы. Пропускную способность трубопровода решили повысить с 16 до 32 миллиардов кубометров в год.
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новости, турция, эрдоган, газ, европа
Новости, Турция, Эрдоган, газ, Европа

Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок российского газа в Европу

07:53 10.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября предупредил о последствиях ограничения поставок газа из России в Европу, передает агентство "Анадолу"
"Сейчас вся Европа задается вопросом: "Как пройдет эта зима?"" — напомнил он.
Эрдоган указал, что для европейских стран она будет сложной.
При этом у Турции проблем с энергоресурсами не будет, подчеркнул президент.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что Анкара приготовилась в два раза увеличить мощность Трансанатолийского газопровода (TANAP), который в стране называют единственной альтернативой поврежденным "Северным потокам" для Европы. Пропускную способность трубопровода решили повысить с 16 до 32 миллиардов кубометров в год.
 
НовостиТурцияЭрдогангазЕвропа
 
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