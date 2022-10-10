Украине прощается все, даже призывы к ядерной войне – эксперт
Призывы президента Украины Владимира Зеленского нанести "превентивный" удар по России не вызвали международного резонанса, потому что Украине сейчас позволяется все, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян
Он напомнил о том, что Зеленский вел переговоры с предыдущим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о предоставлении компонентов, необходимых для создания грязной ядерной бомбы.
По словам Гаспаряна, Джонсон был не против, но нынешний премьер-министр, Лиз Трасс, пока "не занимается этим".
Ну что, международное сообщество об этом не знает? Знает, конечно. Понимаете, любая другая страна, ее бы разбомбили к едреней фене, но это же Украина. Поэтому никакой реакции не будет.
Политолог называет украинских политиков "невменяемыми". Он привел пример, как на днях Верховная Рада Украины официально "признала" оккупацию Курильских островов Россией.
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8 октября, 19:12The American Conservative призвал американцев не позволять Зеленскому ставить США на грань ядерной войныСША не должны позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому ставить себя на "грань ядерной войны". Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 7 октября в издании The American Conservative