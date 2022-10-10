https://ukraina.ru/20221010/1039536900.html

Украине прощается все, даже призывы к ядерной войне – эксперт

Украине прощается все, даже призывы к ядерной войне – эксперт - 10.10.2022 Украина.ру

Украине прощается все, даже призывы к ядерной войне – эксперт

Призывы президента Украины Владимира Зеленского нанести "превентивный" удар по России не вызвали международного резонанса, потому что Украине сейчас позволяется все, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян

2022-10-10T05:30

2022-10-10T05:30

2022-10-10T05:30

новости

ядерное оружие

ядерная безопасность

владимир зеленский

украина

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Он напомнил о том, что Зеленский вел переговоры с предыдущим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о предоставлении компонентов, необходимых для создания грязной ядерной бомбы.По словам Гаспаряна, Джонсон был не против, но нынешний премьер-министр, Лиз Трасс, пока "не занимается этим".Политолог называет украинских политиков "невменяемыми". Он привел пример, как на днях Верховная Рада Украины официально "признала" оккупацию Курильских островов Россией.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20221008/1039528119.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ядерное оружие, ядерная безопасность, владимир зеленский, украина