https://ukraina.ru/20221009/1039492301.html

Второй фронт в Днепре. Борьба за финансовые потоки между Киевом и регионами

Второй фронт в Днепре. Борьба за финансовые потоки между Киевом и регионами - 09.10.2022 Украина.ру

Второй фронт в Днепре. Борьба за финансовые потоки между Киевом и регионами

Украина.ру, 09.10.2022

2022-10-09T04:48

2022-10-09T04:48

2022-10-09T04:48

дмитрий ковалевич

эксклюзив

днепр

украина

россия

сво

регионы

всу

военнослужащие

денис шмыгаль

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Город Днепр. Бывший Днепропетровск, в эти дни до отказа набит военнослужащими ВСУ, которых отовсюду перебрасывают в сторону Запорожья и Херсона. На улицах города, как те, кого недавно отвели в тыл по ротации, так и необстрелянные еще призывники, прошедшие тренировку в странах Европы. В Днепропетровскую область перебазируют воинские части, в то время как из региона стараются эвакуироваться производственные предприятия. Соответственно, для города и области увеличивается бюджетный дефицит: расходы растут, а доходы падают.Недавно в Киеве предложили освободить от налогов украинских военных и воинские части. Мэр Днепра Борис "Вешатель" Филатов сразу же воспринял предложение в штыки. По его словам, в нынешних условиях, при релокации некоторых предприятий из Днепра, львиная доля доходов бюджета – налог на доходы физических лиц. "Сейчас наше единственное спасение – налог на доходы физических лиц с воинских частей. Большое количество частей дислоцировано у нас, у наших защитников высокие заработные платы, с них, соответственно, идут отчисления и попадают в бюджет. Разные умники из Минфина пытались бегать в высокие кабинеты и рассказывать, что "давайте наших защитников лишим налогообложения", - возмущается Филатов.Он считает, что в этом случае у военнослужащих в кармане ничего не прибавится, но отнимут деньги у местного самоуправления и переложат их в госбюджет в Минфин. Он утверждает, что мэры из Ассоциации городов Украины объединились, ходили ругаться в Минфин, но пока отстояли себе часть дохода от налогов. Данный финансовый конфликт лишний раз подчеркивает противостояние между группой мэров под управлением Виталия Кличко и центральной властью. При нехватке финансов центр всё больше обязанностей по расходам возлагает на местные власти, лишая их при этом доходов ради собственного пиара перед военными.Для пополнения бюджета на днях на торги были выставлены 18 объектов в Днепропетровской области. Торги должны состояться 20 октября. В числе объектов преимущественно базы отдыха, бывшие детские лагеря отдыха, производственные столовые, а также несколько комплексов различных конструкторских бюро Академии наук Украины.Филатов утверждает, что центр блокирует любые перечисления на места, кроме соцвыплат, вывоза мусора и затрат на ликвидацию аварий. О реконструкциях, капитальном ремонте можно забыть. "Все говорят, что у нас есть бюджет городской. На самом деле – это строчка в компьютере в государственном казначействе. Будет у нас там 700 миллионов, миллиард, 3 миллиарда свободных, мы, когда приходим в госказначейство и кладем документ, нам говорят: "Эти документы уберите, а соцвыплаты и зарплаты бюджетникам мы вам проведем", - заявил мэр Днепра.В данном случае сказывается и давний конфликт мэра Днепра с Офисом президента. В августе в интервью Филатов заявлял, что ему приходится вести войну и на "втором фронте" - с правительством Украины. По словам Филатова, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отказывается вести диалог и игнорирует его звонки. Он также отметил, что нет диалога и с Офисом президента, который, фактически, давно взял на себя функции Кабмина. "Нужно спросить их, почему они не хотят общаться ни со мной, ни с Кличко, ни с другими мэрами. Возможно, они решили построить систему коммуникаций через военные администрации", - говорил мэр Днепра.Он считает, что городская казна должна как-то финансировать местную территориальную оборону, но вместо этого крупные суммы тратит на погашение миллионных долгов. По сути, как говорил Филатов, территориальную оборону Днепра стала финансировать сеть супермаркетов АТБ.Филатов говорит, что центр не спускает средства на местное самоуправление и не позволяет тратить деньги местных бюджетов, опасаясь сепаратизма. "В частных разговорах присутствует тезис Шмыгаля о том, что если он, якобы, даст местному самоуправлению такие права, тогда случатся сепаратизм и федерализация. Премьер на полном серьезе считает, что мы на деньги бюджета громад будем финансировать свои бригады. То есть подкупать лояльность военных", - говорил Филатов в июле.Однако следует не забывать, что Филатов противостоит Офису президента не из каких-то оппозиционных соображений. Он сам, как и его команда, являются закоренелыми националистами, которые свою армию пытаются создавать из неонацистских формирований "Азова"* и "Правого сектора"* в регионе. На днях Филатов отрапортовал перед ними, что наконец, как и обещал, переименовал в городе одну из улиц именем Бандеры. Конфликт за финансовые потоки на Украине напрямую зависит от фактора лояльности националистических вооруженных формирований.*Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20221007/1039477565.html

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