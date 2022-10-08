https://ukraina.ru/20221008/1039521530.html
Теракт на Крымском мосту унес жизни трех человек
Теракт на Крымском мосту унес жизни трех человек - 08.10.2022 Украина.ру
Теракт на Крымском мосту унес жизни трех человек
По предварительным данным Следственного комитета РФ, в результате взрыва на крымском мосту погибли три человека
2022-10-08T13:59
2022-10-08T13:59
2022-10-08T13:59
крымский мост
подрыв
теракт
новости
погибшие
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Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Результатом стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена.По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту.
https://ukraina.ru/20221008/1039518734.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, подрыв, теракт, новости, погибшие
Крымский мост, подрыв, теракт, Новости, погибшие
Теракт на Крымском мосту унес жизни трех человек
По предварительным данным Следственного комитета РФ, в результате взрыва на крымском мосту погибли три человека
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Результатом стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена.
По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту.