https://ukraina.ru/20221008/1039521530.html

Теракт на Крымском мосту унес жизни трех человек

Теракт на Крымском мосту унес жизни трех человек - 08.10.2022 Украина.ру

Теракт на Крымском мосту унес жизни трех человек

По предварительным данным Следственного комитета РФ, в результате взрыва на крымском мосту погибли три человека

2022-10-08T13:59

2022-10-08T13:59

2022-10-08T13:59

крымский мост

подрыв

теракт

новости

погибшие

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Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Результатом стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена.По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту.

https://ukraina.ru/20221008/1039518734.html

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2022

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крымский мост, подрыв, теракт, новости, погибшие