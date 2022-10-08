https://ukraina.ru/20221008/1039519509.html

Американский журналист признался, что его “тошнит” от Зеленского

Американский журналист признался, что его “тошнит” от Зеленского - 08.10.2022 Украина.ру

Американский журналист признался, что его “тошнит” от Зеленского

Избыток информации о президенте Украины Владимире Зеленском вызывает “тошноту”. Об этом наприсал американский журналист Джош Хаммер, постоянный автор журнала Newsweek и ведущий Национал-консервативной конференции написал в своём Twitter

2022-10-08T12:10

2022-10-08T12:10

2022-10-08T12:10

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При этом многие подписчики Хаммера признались, что испытывают те же чувства к украинскому президенту. Они жаловались на переизбыток присутствия Зеленского в информационном пространстве, вспоминали о его воинственных заявлениях и постоянных требованиях финансовой помощи.Ранее американский обозреватель Род Дреер вступил в полемику с соотечественниками-журналистами, утверждающими, что Зеленский сражается за ценности либерализма.Он напомнил о запрете главой киевского режима политических партий и СМИ, принятии законов, ограничивающих школьное образование на русском и других языках, и поддержке неонацистского формирования Азов* и националистических формирований “бандеровцев”.* Деятельность в РФ запрещена

https://ukraina.ru/20221007/1039464247.html

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новости, владимир зеленский, сша, сми, newsweek