Американский журналист признался, что его “тошнит” от Зеленского
Избыток информации о президенте Украины Владимире Зеленском вызывает “тошноту”. Об этом наприсал американский журналист Джош Хаммер, постоянный автор журнала Newsweek и ведущий Национал-консервативной конференции написал в своём Twitter
"Меня от Владимира Зеленского уже тошнит дальше некуда", — пожаловался он.
При этом многие подписчики Хаммера признались, что испытывают те же чувства к украинскому президенту. Они жаловались на переизбыток присутствия Зеленского в информационном пространстве, вспоминали о его воинственных заявлениях и постоянных требованиях финансовой помощи.
Ранее американский обозреватель Род Дреер вступил в полемику с соотечественниками-журналистами, утверждающими, что Зеленский сражается за ценности либерализма.
Вчера, 07:00Выглядит диковато: Политолог попытался объяснить странный указ ЗеленскогоИздав указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свой "инфантилизм". Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
Он напомнил о запрете главой киевского режима политических партий и СМИ, принятии законов, ограничивающих школьное образование на русском и других языках, и поддержке неонацистского формирования Азов* и националистических формирований “бандеровцев”.
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