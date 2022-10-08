Американский журналист признался, что его “тошнит” от Зеленского - 08.10.2022 Украина.ру
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Американский журналист признался, что его “тошнит” от Зеленского
Американский журналист признался, что его “тошнит” от Зеленского - 08.10.2022 Украина.ру
Американский журналист признался, что его “тошнит” от Зеленского
Избыток информации о президенте Украины Владимире Зеленском вызывает “тошноту”. Об этом наприсал американский журналист Джош Хаммер, постоянный автор журнала Newsweek и ведущий Национал-консервативной конференции написал в своём Twitter
2022-10-08T12:10
2022-10-08T12:10
новости
владимир зеленский
сша
сми
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При этом многие подписчики Хаммера признались, что испытывают те же чувства к украинскому президенту. Они жаловались на переизбыток присутствия Зеленского в информационном пространстве, вспоминали о его воинственных заявлениях и постоянных требованиях финансовой помощи.Ранее американский обозреватель Род Дреер вступил в полемику с соотечественниками-журналистами, утверждающими, что Зеленский сражается за ценности либерализма.Он напомнил о запрете главой киевского режима политических партий и СМИ, принятии законов, ограничивающих школьное образование на русском и других языках, и поддержке неонацистского формирования Азов* и националистических формирований “бандеровцев”.* Деятельность в РФ запрещена
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новости, владимир зеленский, сша, сми, newsweek
Новости, Владимир Зеленский, США, СМИ, Newsweek

Американский журналист признался, что его “тошнит” от Зеленского

12:10 08.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Избыток информации о президенте Украины Владимире Зеленском вызывает “тошноту”. Об этом наприсал американский журналист Джош Хаммер, постоянный автор журнала Newsweek и ведущий Национал-консервативной конференции написал в своём Twitter

"Меня от Владимира Зеленского уже тошнит дальше некуда", — пожаловался он.

При этом многие подписчики Хаммера признались, что испытывают те же чувства к украинскому президенту. Они жаловались на переизбыток присутствия Зеленского в информационном пространстве, вспоминали о его воинственных заявлениях и постоянных требованиях финансовой помощи.
Ранее американский обозреватель Род Дреер вступил в полемику с соотечественниками-журналистами, утверждающими, что Зеленский сражается за ценности либерализма.
Зеленский
Вчера, 07:00
Выглядит диковато: Политолог попытался объяснить странный указ ЗеленскогоИздав указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свой "инфантилизм". Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
Он напомнил о запрете главой киевского режима политических партий и СМИ, принятии законов, ограничивающих школьное образование на русском и других языках, и поддержке неонацистского формирования Азов* и националистических формирований “бандеровцев”.
* Деятельность в РФ запрещена
 
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