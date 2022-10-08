https://ukraina.ru/20221008/1039512685.html
В США разоблачили фальшивый либерализм Зеленского
В США разоблачили фальшивый либерализм Зеленского - 08.10.2022 Украина.ру
В США разоблачили фальшивый либерализм Зеленского
Крайне неприятно видеть, как правящий класс западных стран “сходит с ума” из-за чрезмерных симпатий к Владимиру Зеленскому и отстаиваемым им идеям. Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 7 октября в издании The American Conservative
2022-10-08T08:31
2022-10-08T08:31
2022-10-08T08:31
новости
сша
сми
владимир зеленский
либерализм
"азов"
киевский режим
бандера
украинские националисты
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Колумнист издания раскритиковал утверждения американских журналистов о том, что Зеленский сражается одновременно за украинский национализм и либеральные порядки.Если первое не вызывает сомнений, то второе никак не согласуется с практикой киевского режима, заметил Дреер. Зеленский запретил 11 политических партий. За год до начала российской спецоперации он закрыл “пророссийские” СМИ. Он также издал законы, ограничивающие школьное образование на русском и других языках.Дреер также напомнил, что глава киевского режима поддержал украинский неонацистский батальон "Азов"*, а также поклонников Степана Бандеры, “украинского националиста времён Второй мировой войны, фашиста, антисемита и пособника нацистов”.Поэтому нужно осторожно относится к утверждениям о том, что украинцы сражаются за либерализм. Это явно не относится ни к боевикам “Азова”, ни к бандеровцам, заметил Дреер.* Деятельность в РФ запрещена
https://ukraina.ru/20220902/1038322313.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, сми, владимир зеленский, либерализм, "азов", киевский режим, бандера, украинские националисты
Новости, США, СМИ, Владимир Зеленский, либерализм, "Азов", киевский режим, Бандера, украинские националисты
В США разоблачили фальшивый либерализм Зеленского
Крайне неприятно видеть, как правящий класс западных стран “сходит с ума” из-за чрезмерных симпатий к Владимиру Зеленскому и отстаиваемым им идеям. Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 7 октября в издании The American Conservative
Колумнист издания раскритиковал
утверждения американских журналистов о том, что Зеленский сражается одновременно за украинский национализм и либеральные порядки.
Если первое не вызывает сомнений, то второе никак не согласуется с практикой киевского режима, заметил Дреер. Зеленский запретил 11 политических партий. За год до начала российской спецоперации он закрыл “пророссийские” СМИ. Он также издал законы, ограничивающие школьное образование на русском и других языках.
Одна из причин, почему венгры всегда прохладно относятся к нему (Зеленскому – ред.): этническим венграм, проживающим на крайнем западе Украины, было сказано, что их права обучать своих детей на родном языке ограничены. Либерал?
Род Дреер
Обозреватель The American Conservative
Дреер также напомнил, что глава киевского режима поддержал украинский неонацистский батальон "Азов"*, а также поклонников Степана Бандеры, “украинского националиста времён Второй мировой войны, фашиста, антисемита и пособника нацистов”.
Поэтому нужно осторожно относится к утверждениям о том, что украинцы сражаются за либерализм. Это явно не относится ни к боевикам “Азова”, ни к бандеровцам, заметил Дреер.
* Деятельность в РФ запрещена