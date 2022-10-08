https://ukraina.ru/20221008/1039512685.html

В США разоблачили фальшивый либерализм Зеленского

В США разоблачили фальшивый либерализм Зеленского - 08.10.2022 Украина.ру

В США разоблачили фальшивый либерализм Зеленского

Крайне неприятно видеть, как правящий класс западных стран “сходит с ума” из-за чрезмерных симпатий к Владимиру Зеленскому и отстаиваемым им идеям. Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 7 октября в издании The American Conservative

2022-10-08T08:31

2022-10-08T08:31

2022-10-08T08:31

новости

сша

сми

владимир зеленский

либерализм

"азов"

киевский режим

бандера

украинские националисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102737/75/1027377586_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d849f937bc73be352faf3dfb372a4ad8.jpg.webp

Колумнист издания раскритиковал утверждения американских журналистов о том, что Зеленский сражается одновременно за украинский национализм и либеральные порядки.Если первое не вызывает сомнений, то второе никак не согласуется с практикой киевского режима, заметил Дреер. Зеленский запретил 11 политических партий. За год до начала российской спецоперации он закрыл “пророссийские” СМИ. Он также издал законы, ограничивающие школьное образование на русском и других языках.Дреер также напомнил, что глава киевского режима поддержал украинский неонацистский батальон "Азов"*, а также поклонников Степана Бандеры, “украинского националиста времён Второй мировой войны, фашиста, антисемита и пособника нацистов”.Поэтому нужно осторожно относится к утверждениям о том, что украинцы сражаются за либерализм. Это явно не относится ни к боевикам “Азова”, ни к бандеровцам, заметил Дреер.* Деятельность в РФ запрещена

https://ukraina.ru/20220902/1038322313.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, сми, владимир зеленский, либерализм, "азов", киевский режим, бандера, украинские националисты