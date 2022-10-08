Financial Times: Разногласия по Украине мешают Pink Floyd продать каталог своих песен - 08.10.2022 Украина.ру
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Financial Times: Разногласия по Украине мешают Pink Floyd продать каталог своих песен
Financial Times: Разногласия по Украине мешают Pink Floyd продать каталог своих песен - 08.10.2022 Украина.ру
Financial Times: Разногласия по Украине мешают Pink Floyd продать каталог своих песен
Разногласия по поводу событий на Украине между участниками самого популярного состава музыкальной группы Pink Floyd стали одной из проблем, мешающих им продать каталог своих песен. Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете Financial Times
2022-10-08T11:34
2022-10-08T11:34
новости
спецоперация
музыканты
аукцион
великобритания
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Сейчас под брендом Pink Floyd ведут деятельность два участника самого успешного состава группы - Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон. Третий из живых музыкантов так называемого "золотого" состава группы - Роджер Уотерс, которого считают идейным вдохновителем и главным творцом успеха Pink Floyd в 1970-х годах, выступает сольно.В то время как Гилмор и Мэйсон выступали с заявлениями в поддержку киевского режима, Уотерс высказывался против поставок ему западного оружия и говорил, что Украиной правят радикальные националисты, которые поставили страну на грань катастрофы.В мае все трое участников "золотого" состава Pink Floyd выставили на аукцион каталог песен группы, и им заинтересовались такие компании, как Blackstone, Sony Music и Warner Music.Сумма сделки по продаже каталога, как ожидается, может превысить 500 миллионов долларов. Тем не менее, согласно источникам Financial Times, сейчас разногласия между музыкантами препятствуют заключению соглашения.По данным издания, этому мешают споры о налогах, активах, а также вокруг опубликованного во вторник в журнале Rolling Stone интервью Уотерса, где он, в частности, заявил, что его хотят убить на Украине.Один из участников аукциона поделился с изданием мнением, что натянутые отношения между Уотерсом, Гилмором и Мэйсоном "сделали невозможным" заключение сделки, а ещё один считает, что даже если покупатель будет выбран, продажа может и не состояться. Третий источник Financial Times подчеркнул, что переговоры идут "настолько тяжело, насколько это вообще возможно".
https://ukraina.ru/20220906/1038498361.html
https://ukraina.ru/20220807/1037379496.html
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новости, спецоперация, музыканты, аукцион, великобритания
Новости, Спецоперация, музыканты, аукцион, Великобритания

Financial Times: Разногласия по Украине мешают Pink Floyd продать каталог своих песен

11:34 08.10.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Разногласия по поводу событий на Украине между участниками самого популярного состава музыкальной группы Pink Floyd стали одной из проблем, мешающих им продать каталог своих песен. Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете Financial Times
Сейчас под брендом Pink Floyd ведут деятельность два участника самого успешного состава группы - Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон. Третий из живых музыкантов так называемого "золотого" состава группы - Роджер Уотерс, которого считают идейным вдохновителем и главным творцом успеха Pink Floyd в 1970-х годах, выступает сольно.
В то время как Гилмор и Мэйсон выступали с заявлениями в поддержку киевского режима, Уотерс высказывался против поставок ему западного оружия и говорил, что Украиной правят радикальные националисты, которые поставили страну на грань катастрофы.
76-й Венецианский кинофестиваль. День десятый - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 15:36
Музыкант Pink Floyd призвал Зеленскую прекратить войнуСооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской. Он призвал Киев отказаться от американского оружия. Письмо опубликовано на его странице в Facebook*
В мае все трое участников "золотого" состава Pink Floyd выставили на аукцион каталог песен группы, и им заинтересовались такие компании, как Blackstone, Sony Music и Warner Music.
Сумма сделки по продаже каталога, как ожидается, может превысить 500 миллионов долларов. Тем не менее, согласно источникам Financial Times, сейчас разногласия между музыкантами препятствуют заключению соглашения.
По данным издания, этому мешают споры о налогах, активах, а также вокруг опубликованного во вторник в журнале Rolling Stone интервью Уотерса, где он, в частности, заявил, что его хотят убить на Украине.
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 13:51
Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник"Президент США Джо Байден подливает масло в огонь украинского конфликта и поэтому является военным преступником. Об этом заявил в опубликованном 6 августа интервью американскому телеканалу CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс
Один из участников аукциона поделился с изданием мнением, что натянутые отношения между Уотерсом, Гилмором и Мэйсоном "сделали невозможным" заключение сделки, а ещё один считает, что даже если покупатель будет выбран, продажа может и не состояться. Третий источник Financial Times подчеркнул, что переговоры идут "настолько тяжело, насколько это вообще возможно".
 
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