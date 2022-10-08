https://ukraina.ru/20221008/1039515987.html

Минтранс: первый паром через Керчинский пролив уже отправился

Минтранс: первый паром через Керчинский пролив уже отправился - 08.10.2022 Украина.ру

Минтранс: первый паром через Керчинский пролив уже отправился

Керченская паромная переправа возобновляет работу, первый паром уже начал переход для погрузки, к выходу готовятся еще три. Об этом 8 октября сообщили в Министерстве транспорта РФ

2022-10-08T10:30

2022-10-08T10:30

2022-10-08T10:30

крымский мост

подрыв

новости

паромы

керченский пролив

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Сразу после ЧП на Крымском мосту в регионе проработали вопрос запуска паромной переправы и других альтернативных путей сообщения полуострова с материковой Россией.Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.Известно, что повреждены пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы цела. Пострадавших и погибших нет.Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

https://ukraina.ru/20221008/1039515217.html

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2022

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крымский мост, подрыв, новости, паромы, керченский пролив