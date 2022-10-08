https://ukraina.ru/20221008/1039515987.html
Минтранс: первый паром через Керчинский пролив уже отправился
Минтранс: первый паром через Керчинский пролив уже отправился - 08.10.2022 Украина.ру
Минтранс: первый паром через Керчинский пролив уже отправился
Керченская паромная переправа возобновляет работу, первый паром уже начал переход для погрузки, к выходу готовятся еще три. Об этом 8 октября сообщили в Министерстве транспорта РФ
2022-10-08T10:30
2022-10-08T10:30
2022-10-08T10:30
крымский мост
подрыв
новости
паромы
керченский пролив
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Сразу после ЧП на Крымском мосту в регионе проработали вопрос запуска паромной переправы и других альтернативных путей сообщения полуострова с материковой Россией.Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.Известно, что повреждены пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы цела. Пострадавших и погибших нет.Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
https://ukraina.ru/20221008/1039515217.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, подрыв, новости, паромы, керченский пролив
Крымский мост, подрыв, Новости, паромы, Керченский пролив
Минтранс: первый паром через Керчинский пролив уже отправился
Керченская паромная переправа возобновляет работу, первый паром уже начал переход для погрузки, к выходу готовятся еще три. Об этом 8 октября сообщили в Министерстве транспорта РФ
Сразу после ЧП на Крымском мосту в регионе проработали вопрос запуска паромной переправы и других альтернативных путей сообщения полуострова с материковой Россией.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.
Известно, что повреждены пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы цела. Пострадавших и погибших нет.
Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.