https://ukraina.ru/20221008/1039508924.html
Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине
Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине - 08.10.2022 Украина.ру
Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине
В Белоруссии около 60% граждан поддерживают специальную военную операцию России на Украине, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
2022-10-08T05:23
2022-10-08T05:23
2022-10-08T05:23
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По его мнению, в Белоруссии уже не осталось радикалов, они либо уехали, либо были нейтрализованы правоохранителями, а после августа 2020 государство почистило эту часть общества.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20221006/1039432448.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, сво, россия
Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине
В Белоруссии около 60% граждан поддерживают специальную военную операцию России на Украине, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру