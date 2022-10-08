Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине - 08.10.2022 Украина.ру
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Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине
Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине - 08.10.2022 Украина.ру
Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине
В Белоруссии около 60% граждан поддерживают специальную военную операцию России на Украине, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
2022-10-08T05:23
2022-10-08T05:23
новости
белоруссия
сво
россия
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По его мнению, в Белоруссии уже не осталось радикалов, они либо уехали, либо были нейтрализованы правоохранителями, а после августа 2020 государство почистило эту часть общества.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20221006/1039432448.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, сво, россия
Новости, Белоруссия, СВО, Россия

Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине

05:23 08.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Драчев / Перейти в фотобанкАвтопробег в поддержку президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске
Автопробег в поддержку президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Виктор Драчев
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В Белоруссии около 60% граждан поддерживают специальную военную операцию России на Украине, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
Я думаю, около 60% белорусских граждан так или иначе поддерживают действия России. Но у нас есть около 20% нейтралов и около 15% тех, кто всегда смотрел на Запад и поэтому поддерживает Украину.
Алексей Дзермант интервью
Алексей Дзермант
директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск)
По его мнению, в Белоруссии уже не осталось радикалов, они либо уехали, либо были нейтрализованы правоохранителями, а после августа 2020 государство почистило эту часть общества.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
- РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 10:57
Планы Запада — планы Украины: странная возня вокруг наступления ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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