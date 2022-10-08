https://ukraina.ru/20221008/1039508924.html

Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине

Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине - 08.10.2022 Украина.ру

Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине

В Белоруссии около 60% граждан поддерживают специальную военную операцию России на Украине, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру

2022-10-08T05:23

2022-10-08T05:23

2022-10-08T05:23

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По его мнению, в Белоруссии уже не осталось радикалов, они либо уехали, либо были нейтрализованы правоохранителями, а после августа 2020 государство почистило эту часть общества.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20221006/1039432448.html

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2022

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новости, белоруссия, сво, россия