https://ukraina.ru/20221008/1039508539.html

Дзертман объяснил, почему Украине важно ослабить Белоруссию

Дзертман объяснил, почему Украине важно ослабить Белоруссию - 08.10.2022 Украина.ру

Дзертман объяснил, почему Украине важно ослабить Белоруссию

Украине важно либо дестабилизировать Беларусь через диверсии и теракты, либо полностью закрыть границу своими войсками, чтобы получить дополнительную помощь от Запада, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру

2022-10-08T05:07

2022-10-08T05:07

2022-10-08T05:07

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белоруссия

украина

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По его мнению, Украина говорит на тему о возможном нападении на Белоруссию для того, чтобы получить дополнительные средства для усиление своих войск на северной границе.По его словам, велика вероятность, что Киев пойдет на опасные для Минска действия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221006/1039432448.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белоруссия, украина