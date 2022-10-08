https://ukraina.ru/20221008/1039508539.html
Дзертман объяснил, почему Украине важно ослабить Белоруссию
Дзертман объяснил, почему Украине важно ослабить Белоруссию - 08.10.2022 Украина.ру
Дзертман объяснил, почему Украине важно ослабить Белоруссию
Украине важно либо дестабилизировать Беларусь через диверсии и теракты, либо полностью закрыть границу своими войсками, чтобы получить дополнительную помощь от Запада, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
2022-10-08T05:07
2022-10-08T05:07
2022-10-08T05:07
новости
белоруссия
украина
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По его мнению, Украина говорит на тему о возможном нападении на Белоруссию для того, чтобы получить дополнительные средства для усиление своих войск на северной границе.По его словам, велика вероятность, что Киев пойдет на опасные для Минска действия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221006/1039432448.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, украина
Новости, Белоруссия, Украина
Дзертман объяснил, почему Украине важно ослабить Белоруссию
Украине важно либо дестабилизировать Беларусь через диверсии и теракты, либо полностью закрыть границу своими войсками, чтобы получить дополнительную помощь от Запада, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
По его мнению, Украина говорит на тему о возможном нападении на Белоруссию для того, чтобы получить дополнительные средства для усиление своих войск на северной границе.
Вряд ли они потянут второй фронт, несмотря на мобилизацию и увеличение численности войск. Это все равно будет для них серьезным ударом. Украине важно либо дестабилизировать Беларусь через диверсии и теракты, либо полностью закрыть границу войсками.
Алексей Дзермант
директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск)
По его словам, велика вероятность, что Киев пойдет на опасные для Минска действия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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