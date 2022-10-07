https://ukraina.ru/20221007/1039487120.html

Зеленский наносит превентивный удар

Зеленский наносит превентивный удар - 07.10.2022 Украина.ру

Зеленский наносит превентивный удар

В соответствии с толковым словарём Сергея Ожегова "превентивный" значит "предупредительный" или "упреждающий". Украина.ру, 07.10.2022

2022-10-07T13:52

2022-10-07T13:52

2022-10-07T13:52

эксклюзив

ядерное оружие

украина

россия

владимир зеленский

спецоперация

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В соответствии с толковым словарём Сергея Ожегова "превентивный" значит "предупредительный" или "упреждающий". В военном словаре есть понятие "превентивная война", которую начинают с тем, чтобы опередить агрессивные действия со стороны противника. Например, нападение Германии на СССР в 1941 году во врученной Молотову ноте рейхсминистерства иностранных дел было представлено именно как превентивные действия.О превентивных ударах Владимир Зеленский заговорил 6 октября в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии: "Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. (…) Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!"". При этом сам Зеленский в использование ядерного оружия Россией не верит: "Я считаю, что руководитель России очень любит сам свою жизнь. И, думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранить её".В Кремле отреагировали на это заявление предсказуемо. Дмитрий Песков: "заявления Зеленского – не что иное, как призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями". Дмитрий Медведев: "Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных". Мария Захарова: Зеленский "превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету".Судя по всему, на Западе реакция на это заявление тоже была негативной, хотя публичных заявлений лиц, принимающих решения, не последовало. Однако, медиа-окружение Зеленского тут же попыталось сгладить эффект.Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров обратил внимание, что Зеленский не призывал использовать ядерное оружие против РФ и вообще: "Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции". По его словам, "шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите" (мы их, правда, уже услышали и знаем, кто занимается ядерным терроризмом, но в соответствии с высокими стандартами свободы слова наблюдать всё это могут не только лишь все).Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил так: "Зеленский напомнил о российском ядерном шантаже и предложил миру превентивно очертить для России последствия и усилить удары по России – санкции и вооружённую помощь". Напомним, это тот самый Подоляк, который ещё 18 апреля сказал: "не надо ждать использования ядерного оружия или, тем более, химического, а нужно превентивно довести до сведения РФ, что будут мощные последствия. То есть будут иметь место, в том числе, возможно, превентивные удары по центрам, откуда могут быть пуски ядерных ракет". 23 сентября в интервью The Guardian тот же Подоляк сказал: "другие ядерные государства должны очень твёрдо заявить, что, как только Россия хотя бы подумает о нанесении ядерных ударов по чужой территории – в данном случае по территории Украины – последуют быстрые ответные ядерные удары, чтобы уничтожить ядерные пусковые установки в России". Серьёзной реакции на вбросы Подоляка не было, но он ведь и лицо не вполне официальное.Следует отметить, что тема применения ядерного оружия в риторике официального Киева появилась неслучайно. О возможности применения тактического ядерного оружия в ходе СВО неоднократно говорили российские журналисты, эксперты и даже заметные политики федерального уровня (Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров).Официальная позиция Кремля соответствует военной доктрине (2010 год) и Основам государственной политики в области ядерного сдерживания (2020 год). Ядерное оружие может быть применено в ответ на нападение с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения, либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства". На каком этапе можно говорить об угрозе существованию государства, не совсем понятно. В экспертной среде существует мнение (не слишком популярное), что применение ядерного оружия может быть ответом на ввод на территорию Украины войск НАТО и их вторжение на новые территории России.Что касается оправданий Киева, что Зеленский, дескать, не говорил о применении ядерного оружия (в отличие от Подоляка), то они особого веса не имеют. Подозреваем, что Подоляк когда-то слышал о концепции "Быстрого глобального удара", разрабатывавшегося в США в начале века. Концепция БГУ предполагала нанесение неядерного удара по центрам принятия решений и позиционным районам стратегических вооружений. Разработка концепции зашла в тупик из-за невозможности предотвратить эскалацию – было понятно, что Россия и КНР не будут выяснять, оснащена ли стратегическая ракета, направленная на Иран или КНДР, ядерной или неядерной боеголовкой. Окончательно стратегию похоронил подписанный в 2010 году договор СНВ-III, который не различает стратегические носители с ядерными и обычными боеголовками.Впрочем, как представляется, нанесение "обезоруживающего" удара высокоточными системами сравнительно небольшого радиуса действия США не исключают, однако количество и мощность таких систем вряд ли достаточна для вывода из строя российских стратегических сил сдерживания.Заявление Зеленского находится в контексте общей линии Киева на привлечение дополнительного внимания к российского-украинскому конфликту с тем, чтобы не допустить ограничения или, тем более, сворачивания помощи. Судя по всему, той же цели служило несогласованное с Вашингтоном подписание заявки о вступлении в НАТО. Так что это была не случайная оговорка, а элемент продуманной информационной политики.

https://ukraina.ru/20220927/1039106402.html

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эксклюзив, ядерное оружие, украина, россия, владимир зеленский, спецоперация