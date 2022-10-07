https://ukraina.ru/20221007/1039486042.html

Безпалько: войну развязали с помощью Украины ради обнуления долгов

Безпалько: войну развязали с помощью Украины ради обнуления долгов - 07.10.2022 Украина.ру

Безпалько: войну развязали с помощью Украины ради обнуления долгов

Политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, зачем Запад развязал конфликт на Украине. Его слова прозвучали на пресс-конференции на тему: "Украина — наёмная армия НАТО", организованной изданием Украина.ру

2022-10-07T13:29

2022-10-07T13:29

2022-10-07T13:29

новости

безпалько

украина

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Весь нынешний конфликт и кризис является кризисом экономической системы, которая выстраивалась по итогам Второй мировой войны, заявил Безпалько. Выход из системы цикличных экономических кризисов традиционно наблюдался через войны. Развязать Третью мировую невозможно, потому что она будет носить характер ядерной, без победителей.Мир вступает в период локальных конфликтов, в рамках которых может быть применено ядерное оружие, но это будет чревато издержками, добавил Безпалько. В качестве выхода из ситуации - обнуления долгов, сохранения доминации США и в рамках решения по сохранению экономической-финансовой системы - была развязана война с помощью Украины.

https://ukraina.ru/20220928/1039143230.html

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2022

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новости, безпалько, украина