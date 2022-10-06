Список "врагов Украины" пополнили четырьмя певицами украинками - 06.10.2022 Украина.ру
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Список "врагов Украины" пополнили четырьмя певицами украинками
Список "врагов Украины" пополнили четырьмя певицами украинками - 06.10.2022 Украина.ру
Список "врагов Украины" пополнили четырьмя певицами украинками
Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список деятелей культуры четверых украинский певиц: Ани Лорак, Анну Седокову, Таисию Повалий и Регину Тодоренко. Об этом сообщила на днях "Экономическая правда"
2022-10-06T16:30
2022-10-06T16:50
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Каждая из артисток родом с Украины и имеет украинское гражданство, но последние годы живут и выступают в России.Теперь ни одна из артисток не сможет приехать на территорию Украины, а их творчество окажется под запретом: песни уберут из теле- и радиовещания.В списке на данный момент более 150 имен, среди которых есть и артисты, которых уже нет в живых, — например, певец Иосиф Кобзон и режиссер Олег Табаков.Ани Лорак (Каролина Куек) с начала спецоперации не выражала никакой конкретной позиции, но в сентябре объявила о концертном туре по Чехии и Германии, в котором назвала себя украинской певицей. Позднее она опубликовала первый за этой время пост, в котором написала, что «обнимает и касается душ» всех своих поклонников. Однако среди украинских фанатов публикации Лорак вызвали исключительно негатив. Сама певица родом из Кицмани Черновицкой области.Киевлянка Анна Седокова тоже с самого начала СВО подвергается постоянной травле своих фанатов, хотя не делает громких заявлений. Телеведущая и певица Регина Тодоренко из Одессы, напротив, российскую власть осудила, но все равно не вернула себе любовь украинской аудитории.Таисия Повалий тоже из Киевщины, из Шамраевки. Политических заявлений не делала, попала в список СНБО исключительно за то, что живет в России.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украинская певица, певица, снбо, список, черный список
Новости, украинская певица, певица, СНБО, список, черный список

Список "врагов Украины" пополнили четырьмя певицами украинками

16:30 06.10.2022 (обновлено: 16:50 06.10.2022)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗаседание СНБО Украины
Заседание СНБО Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список деятелей культуры четверых украинский певиц: Ани Лорак, Анну Седокову, Таисию Повалий и Регину Тодоренко. Об этом сообщила на днях "Экономическая правда"
Каждая из артисток родом с Украины и имеет украинское гражданство, но последние годы живут и выступают в России.

«В санкционный список, попали, в частности, ключевые российские политики, олигархи и коллаборанты, — пишет издание. — Ранее в Министерстве экономики заявили, что в санкционный перечень, принятый СНБО, вошли более 3,6 тыс. физических и юридических лиц».

Теперь ни одна из артисток не сможет приехать на территорию Украины, а их творчество окажется под запретом: песни уберут из теле- и радиовещания.
В списке на данный момент более 150 имен, среди которых есть и артисты, которых уже нет в живых, — например, певец Иосиф Кобзон и режиссер Олег Табаков.
Ани Лорак (Каролина Куек) с начала спецоперации не выражала никакой конкретной позиции, но в сентябре объявила о концертном туре по Чехии и Германии, в котором назвала себя украинской певицей. Позднее она опубликовала первый за этой время пост, в котором написала, что «обнимает и касается душ» всех своих поклонников. Однако среди украинских фанатов публикации Лорак вызвали исключительно негатив. Сама певица родом из Кицмани Черновицкой области.
© "Жара"

Ани Лорак

Лорак
1 из 4

Ани Лорак

© "Жара"
© Анна Седокова/ИнстаграмАнна Седокова
Анна Седокова
2 из 4
Анна Седокова
© Анна Седокова/Инстаграм
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Таисия Повалий

Гала-ужин музыкальной премии Виктория
3 из 4

Таисия Повалий

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Регина Тодоренко

Премия Женщина года — 2019 по версии журнала Glamour
4 из 4

Регина Тодоренко

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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1 из 4

Ани Лорак

© "Жара"
2 из 4
Анна Седокова
© Анна Седокова/Инстаграм
3 из 4

Таисия Повалий

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4

Регина Тодоренко

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Киевлянка Анна Седокова тоже с самого начала СВО подвергается постоянной травле своих фанатов, хотя не делает громких заявлений. Телеведущая и певица Регина Тодоренко из Одессы, напротив, российскую власть осудила, но все равно не вернула себе любовь украинской аудитории.
Таисия Повалий тоже из Киевщины, из Шамраевки. Политических заявлений не делала, попала в список СНБО исключительно за то, что живет в России.
Вера Брежнева
15 сентября, 14:02
Аллергия на Брежневу: певицу раскритиковали за наживу на россиянахПевица украинского происхождения, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева проживает вместе с супругом продюсером и композитором Константином Меладзе в Италии. Однако продолжает зарабатывать в России. Об этом 15 сентября написали "Дни.ру"
 
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