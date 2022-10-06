https://ukraina.ru/20221006/1039456708.html

Список "врагов Украины" пополнили четырьмя певицами украинками

Список "врагов Украины" пополнили четырьмя певицами украинками - 06.10.2022 Украина.ру

Список "врагов Украины" пополнили четырьмя певицами украинками

Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список деятелей культуры четверых украинский певиц: Ани Лорак, Анну Седокову, Таисию Повалий и Регину Тодоренко. Об этом сообщила на днях "Экономическая правда"

2022-10-06T16:30

2022-10-06T16:30

2022-10-06T16:50

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Каждая из артисток родом с Украины и имеет украинское гражданство, но последние годы живут и выступают в России.Теперь ни одна из артисток не сможет приехать на территорию Украины, а их творчество окажется под запретом: песни уберут из теле- и радиовещания.В списке на данный момент более 150 имен, среди которых есть и артисты, которых уже нет в живых, — например, певец Иосиф Кобзон и режиссер Олег Табаков.Ани Лорак (Каролина Куек) с начала спецоперации не выражала никакой конкретной позиции, но в сентябре объявила о концертном туре по Чехии и Германии, в котором назвала себя украинской певицей. Позднее она опубликовала первый за этой время пост, в котором написала, что «обнимает и касается душ» всех своих поклонников. Однако среди украинских фанатов публикации Лорак вызвали исключительно негатив. Сама певица родом из Кицмани Черновицкой области.Киевлянка Анна Седокова тоже с самого начала СВО подвергается постоянной травле своих фанатов, хотя не делает громких заявлений. Телеведущая и певица Регина Тодоренко из Одессы, напротив, российскую власть осудила, но все равно не вернула себе любовь украинской аудитории.Таисия Повалий тоже из Киевщины, из Шамраевки. Политических заявлений не делала, попала в список СНБО исключительно за то, что живет в России.

https://ukraina.ru/20220915/1038760565.html

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новости, украинская певица, певица, снбо, список, черный список