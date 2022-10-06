Матвиенко: парламентарии Украины не отреагировали на приглашение начать переговоры

"Понятно, что реакции [на приглашение сесть за стол переговоров] нет. Потому что Украина несвободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без ее хозяев принимать какие-то решения. Это еще раз вскрыло суть всего происходящего на Украине", - заявила спикер Совфеда.