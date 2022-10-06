Матвиенко: парламентарии Украины не отреагировали на приглашение начать переговоры - 06.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221006/1039455223.html
Матвиенко: парламентарии Украины не отреагировали на приглашение начать переговоры
Матвиенко: парламентарии Украины не отреагировали на приглашение начать переговоры - 06.10.2022 Украина.ру
Матвиенко: парламентарии Украины не отреагировали на приглашение начать переговоры
Парламентарии Украины не отреагировали на предложение сесть за стол переговоров, потому что они несвободны в своих решениях, заявила журналситам председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко 6 октября
2022-10-06T15:26
2022-10-06T15:26
новости
украина
матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101970/88/1019708869_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_c165ec5b3d87bce8270733cb3eb7f5a4.jpg
Ранее Матвиенко, участвующая в саммите спикеров парламентов стран G20, в ходе выступления предложила украинской парламентской делегации сесть за стол переговоров, отметив, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса.Также официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Киев принял решение о "невозможности переговоров" с президентом России Владимиром Путиным по указке Запада.
https://ukraina.ru/20221006/1039432448.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101970/88/1019708869_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_dff72b053bcb18ab8ecbb7336c335b63.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, матвиенко
Новости, Украина, Матвиенко

Матвиенко: парламентарии Украины не отреагировали на приглашение начать переговоры

15:26 06.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Координационного совета
Президент РФ В. Путин провел заседание Координационного совета - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Парламентарии Украины не отреагировали на предложение сесть за стол переговоров, потому что они несвободны в своих решениях, заявила журналситам председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко 6 октября
"Понятно, что реакции [на приглашение сесть за стол переговоров] нет. Потому что Украина несвободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без ее хозяев принимать какие-то решения. Это еще раз вскрыло суть всего происходящего на Украине", - заявила спикер Совфеда.
Ранее Матвиенко, участвующая в саммите спикеров парламентов стран G20, в ходе выступления предложила украинской парламентской делегации сесть за стол переговоров, отметив, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Киев принял решение о "невозможности переговоров" с президентом России Владимиром Путиным по указке Запада.
- РИА Новости, 1920, 06.10.2022
10:57
Планы Запада — планы Украины: странная возня вокруг наступления ВСУ
 
НовостиУкраинаМатвиенко
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала