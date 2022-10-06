https://ukraina.ru/20221006/1039455223.html
Матвиенко: парламентарии Украины не отреагировали на приглашение начать переговоры
Матвиенко: парламентарии Украины не отреагировали на приглашение начать переговоры - 06.10.2022 Украина.ру
Матвиенко: парламентарии Украины не отреагировали на приглашение начать переговоры
Парламентарии Украины не отреагировали на предложение сесть за стол переговоров, потому что они несвободны в своих решениях, заявила журналситам председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко 6 октября
2022-10-06T15:26
2022-10-06T15:26
2022-10-06T15:26
новости
украина
матвиенко
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Ранее Матвиенко, участвующая в саммите спикеров парламентов стран G20, в ходе выступления предложила украинской парламентской делегации сесть за стол переговоров, отметив, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса.Также официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Киев принял решение о "невозможности переговоров" с президентом России Владимиром Путиным по указке Запада.
https://ukraina.ru/20221006/1039432448.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, матвиенко
Новости, Украина, Матвиенко
Матвиенко: парламентарии Украины не отреагировали на приглашение начать переговоры
Парламентарии Украины не отреагировали на предложение сесть за стол переговоров, потому что они несвободны в своих решениях, заявила журналситам председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко 6 октября
"Понятно, что реакции [на приглашение сесть за стол переговоров] нет. Потому что Украина несвободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без ее хозяев принимать какие-то решения. Это еще раз вскрыло суть всего происходящего на Украине", - заявила спикер Совфеда.
Ранее Матвиенко, участвующая в саммите спикеров парламентов стран G20, в ходе выступления предложила украинской парламентской делегации сесть за стол переговоров, отметив, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Киев принял решение о "невозможности переговоров" с президентом России Владимиром Путиным по указке Запада.