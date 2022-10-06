https://ukraina.ru/20221006/1039450436.html
Песков прокомментировал резонансный материал The New York Times об убийстве Дугиной
Песков прокомментировал резонансный материал The New York Times об убийстве Дугиной - 06.10.2022 Украина.ру
Песков прокомментировал резонансный материал The New York Times об убийстве Дугиной
В Кремле надеются, что публикация The New York Times об убийстве журналистки Дарьи Дугиной не является попыткой снять с себя ответственность за вероятные теракты киевского режима, завил 6 октября во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-10-06T14:30
2022-10-06T14:30
2022-10-06T14:30
новости
дарья дугина
убийство
теракт
the new times (журнал)
песков
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Ранее NYT опубликовали материал, в котором американская сторона предполагает причастность киевской власти к убийству Дугиной.В статье утверждается, что на прошлой неделе американскому правительству был представлен доклад, в котором, после “тщательной оценки”, был сделан вывод о причастности киевского режима к теракту.В ФСБ о причастности Киева к теракту заявили на следующий день после убийства.
https://ukraina.ru/20220902/1038333698.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дарья дугина, убийство, теракт, the new times (журнал), песков
Новости, Дарья Дугина, убийство, теракт, The New Times (журнал), Песков
Песков прокомментировал резонансный материал The New York Times об убийстве Дугиной
В Кремле надеются, что публикация The New York Times об убийстве журналистки Дарьи Дугиной не является попыткой снять с себя ответственность за вероятные теракты киевского режима, завил 6 октября во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков