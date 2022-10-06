Песков прокомментировал резонансный материал The New York Times об убийстве Дугиной - 06.10.2022 Украина.ру
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Песков прокомментировал резонансный материал The New York Times об убийстве Дугиной
Песков прокомментировал резонансный материал The New York Times об убийстве Дугиной - 06.10.2022 Украина.ру
Песков прокомментировал резонансный материал The New York Times об убийстве Дугиной
В Кремле надеются, что публикация The New York Times об убийстве журналистки Дарьи Дугиной не является попыткой снять с себя ответственность за вероятные теракты киевского режима, завил 6 октября во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-10-06T14:30
2022-10-06T14:30
новости
дарья дугина
убийство
теракт
the new times (журнал)
песков
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Ранее NYT опубликовали материал, в котором американская сторона предполагает причастность киевской власти к убийству Дугиной.В статье утверждается, что на прошлой неделе американскому правительству был представлен доклад, в котором, после “тщательной оценки”, был сделан вывод о причастности киевского режима к теракту.В ФСБ о причастности Киева к теракту заявили на следующий день после убийства.
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новости, дарья дугина, убийство, теракт, the new times (журнал), песков
Новости, Дарья Дугина, убийство, теракт, The New Times (журнал), Песков

Песков прокомментировал резонансный материал The New York Times об убийстве Дугиной

14:30 06.10.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В Кремле надеются, что публикация The New York Times об убийстве журналистки Дарьи Дугиной не является попыткой снять с себя ответственность за вероятные теракты киевского режима, завил 6 октября во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Причастность украинского государства к убийству Дугиной была установлена почти сразу, исполнители и заказчики ясны, надеемся, что эта публикация - не попытка снять с себя ответственность за будущие теракты Киева.
Ранее NYT опубликовали материал, в котором американская сторона предполагает причастность киевской власти к убийству Дугиной.
В статье утверждается, что на прошлой неделе американскому правительству был представлен доклад, в котором, после “тщательной оценки”, был сделан вывод о причастности киевского режима к теракту.
В ФСБ о причастности Киева к теракту заявили на следующий день после убийства.
Прощание с командиром батальона Спарта В. Жогой в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 04:22
Аргентинский военкор объяснил, как связано убийство Дугиной и покушение на главу ДНР Пушилина Военный корреспондент из Аргентины Себастьян Сальгадо в интервью изданию Украина.ру связал теракт в отношении Дарьи Дугиной и последовавшее сразу за ним покушение на главу ДНР
 
НовостиДарья ДугинаубийствотерактThe New Times (журнал)Песков
 
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