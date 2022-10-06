https://ukraina.ru/20221006/1039450436.html

Песков прокомментировал резонансный материал The New York Times об убийстве Дугиной

Песков прокомментировал резонансный материал The New York Times об убийстве Дугиной - 06.10.2022 Украина.ру

Песков прокомментировал резонансный материал The New York Times об убийстве Дугиной

В Кремле надеются, что публикация The New York Times об убийстве журналистки Дарьи Дугиной не является попыткой снять с себя ответственность за вероятные теракты киевского режима, завил 6 октября во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-10-06T14:30

2022-10-06T14:30

2022-10-06T14:30

новости

дарья дугина

убийство

теракт

the new times (журнал)

песков

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Ранее NYT опубликовали материал, в котором американская сторона предполагает причастность киевской власти к убийству Дугиной.В статье утверждается, что на прошлой неделе американскому правительству был представлен доклад, в котором, после “тщательной оценки”, был сделан вывод о причастности киевского режима к теракту.В ФСБ о причастности Киева к теракту заявили на следующий день после убийства.

https://ukraina.ru/20220902/1038333698.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дарья дугина, убийство, теракт, the new times (журнал), песков