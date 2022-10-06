https://ukraina.ru/20221006/1039449830.html

Нефтяные игры, обмен пленных и взрыв газопровода. Как европейцы себя обманули

Нефтяные игры, обмен пленных и взрыв газопровода. Как европейцы себя обманули - 06.10.2022 Украина.ру

Нефтяные игры, обмен пленных и взрыв газопровода. Как европейцы себя обманули

Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T14:37

2022-10-06T14:37

2022-10-06T14:37

эксклюзив

саудовская аравия

нефть

опек

сша

белый дом

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На рынке мировых энергоносителей проходят сейчас такие сложные и тонкие игры, по сравнению с которыми блекнут сценарии самых запутанных телевизионных сериалов. Политика тесно связана в этих комбинациях с экономикой, война – с финансами, и самые разные события, которые, на первый взгляд, не имеют между собой ничего общего, внезапно обнаруживают глубокие внутренние связи.Организация стран – экспортеров нефти, а также сотрудничающие с ней страны (так называемый картель ОПЕК+), которые контролируют большую часть мировых запасов черного золота, утвердили решение сократить квоты на добычу нефти в следующем месяце на 2 миллиона баррелей в сутки.Сразу после этого стоимость нефти базовой марки Brent подскочила выше 93 долларов за баррель – впервые с 21 сентября, когда она начала постепенно дешеветь, на фоне обещаний обрушить нефтяные цены с целью давления на Москву.Решение ОПЕК+ имеет важнейшее значение – как для глобальной экономики, так и для глобальной политики. Сокращение добычи нефти подрывает всю нефтяную стратегию Соединенных Штатов Америки. Американский нефтяной план был основан на стремлении установить эмбарго на поставку сырой российской нефти в Европу, одновременно с попытками обрушить мировые цены на нефть, чтобы таким образом нанести российской экономике многосторонний ущерб.Однако Организация стран – экспортеров нефти обнулила эти расчеты практически полностью. Решение о снижении добычи означает, что нефтяные цены как минимум серьезно не упадут, а Россия просто перенаправит свои европейские нефтяные поставки на другие рынки и будет экспортировать нефть в другие страны приблизительно в том же самом объеме.Конечно, в США заранее понимали, к чему склоняются лидеры государств ОПЕК+, и предпринимали активные усилия, чтобы повлиять на итоговое решение организации. Как сообщают американские СМИ, ближневосточным партнерам Вашингтона буквально выкручивали руки, чтобы уговорить их выступить против сокращения добычи нефти."Администрация Байдена начала полномасштабную кампанию давления в отчаянной попытке отговорить своих ближневосточных союзников от резкого сокращения добычи нефти… В последние дни высокопоставленные чиновники администрации президента Джо Байдена в области энергетики, экономики и внешней политики отправились в союзные страны Ближнего Востока, такие как Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ, уговаривать своих зарубежных коллег проголосовать против сокращения добычи нефти."Важно, чтобы все осознавали, насколько высоки ставки", – заявил один американский чиновник, рассказывая о масштабных и непрекращающихся усилиях администрации в преддверии назначенной на среду встречи ОПЕК+", – сообщали об этом в CNN.Цена вопроса была действительно велика. В тезисах Белого дома, которые цитировали в своем материале американские журналисты, перспектива уменьшения производства нефти описывалась словами "враждебный акт" и "полная катастрофа". А один из американских чиновников сообщил CNN, что Белый дом "испытывает панику" по поводу перспективы роста цен на нефть.Такая эмоциональная оценка вполне понятна. Ведь снижение глобальной добычи нефти и сохранение высоких цен на черное золото не только обозначит серьезный стратегический провал во внешнеполитической стратегии Байдена, которая оказалась достаточно уязвимой – причем, американские экономисты предупреждали об этом раньше.Решение о снижении глобальной добычи нефти, на которое чутко реагируют мировые биржи, автоматически приведет к подорожанию бензина на американском внутреннем рынке. И это произойдет всего за несколько недель до выборов в палату представителей, создавая для демократов крайне неприятные проблемы. Потому что рост цен на бензин является излюбленным пропагандистским коньком их конкурентов. Республиканцы даже расклеивают на автомобильных заправках агитационные стикеры с Байденом, изображая его виновником очередного подорожания.Учитывая эту ситуацию, решение Организации стран – экспортеров нефти привело американское руководство в настоящую ярость, и Вашингтон не стал стеснять себя в выражениях, прямо обвиняя ее членов в сговоре с Москвой."Ясно, что ОПЕК+ солидаризуется с Россией своим сегодняшним решением… Мы рассматриваем это как ошибку", – заявила об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Значение этого заявления трудно переоценить. Ведь, по существу, США расписались в том, что большинство мировых производителей энергоносителей связывают свои текущие экономические интересы не с Америкой, а с ее политическими противниками.На сегодня в состав ОПЕК входят Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея, а в расширенном формате ОПЕК+ также участвуют Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан.Это огромные экономики, за которыми стоит две трети мировых нефтяных запасов. И если Белый дом сам говорит о том, что указанные страны предпочли солидаризироваться с Москвой – пускай даже в одном, но крайне важном вопросе, прагматично соблюдая свои интересы – это означает, что разговоры о полной изоляции России следует считать не более чем пропагандистской фигурой речи.Мировая пресса активно дискутирует о том, почему США в итоге не смогли повлиять на Саудовскую Аравию, чтобы сорвать решение о сокращении квот на добычу нефти. Журналисты пишут об очевидном кризисе доверия между ближневосточными монархиями и Америкой. Но интересно заметить, что среди различных версий упоминается недавняя передача иностранных солдат, которые были отправлены в Турцию в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной, происходившего без огласки, но с возможным участием саудитов, про которое рассказывали в те дни."Процесс шел при посредничестве Саудовской Аравии и, судя по всему, стал одним из составляющих стратегических договорённостей двух стран по рынку нефти. Образно говоря, Путин обменял 10 пленных на миллиарды нефтедолларов для России и миллиардные потери для европейской экономики", – пишет об этом украинское интернет-издание Страна.ua.Европейская экономика действительно оказалась в этой ситуации главным проигравшим. Джо Байден, которого напрасно обвиняют в медлительности и неэффективности, уже бросился решать свои энергетические проблемы – Министерство энергетики США в ноябре поставит на рынок ещё 10 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва, что сделает рост цен на бензин не шоковым, а более плавным.А вот у Европы, которая позволила превратить себя в инструмент внешней политики США, нет сейчас особых ходов для маневра. Больше того, недавние диверсии на газопроводах и политический отказ от российского газа сами по себе повысили на европейском рынке цены на нефть, потому что с ее помощью пытаются замещать газ – там, где это возможно технически. Рост мировых цен на черное золото нанесет европейской экономике очередной тяжелый удар, и многие производства наверняка уйдут из Западной Европы в другие страны.Как раз сегодня Евросоюз утвердил очередной пакет санкций протий России, где обозначен предельный потолок цен на российскую нефть. А тем временем The New York Times прямо пишет сейчас о том, что снижение добычи нефти странами ОПЕК подрывает западную идею "потолка цен" на российскую нефть. Как считают экономисты, в условиях снижения квот на нефтедобычу европейцы все равно будут покупать российскую нефть по мировым ценам – только через посредников, или с помощью иных подобных лазеек. А игры вокруг нефтяных поставок будут продолжаться и дальше, с еще большими ухищрениями и цинизмом.

https://ukraina.ru/20221004/1039350016.html

https://ukraina.ru/20221005/1039410011.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, саудовская аравия, нефть, опек, сша, белый дом