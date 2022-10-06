https://ukraina.ru/20221006/1039447367.html

Алексей Зубец: Россия в вопросе нефти случайно щелкнула по носу США, поэтому ей будут мстить на Украине

Алексей Зубец: Россия в вопросе нефти случайно щелкнула по носу США, поэтому ей будут мстить на Украине - 06.10.2022 Украина.ру

Алексей Зубец: Россия в вопросе нефти случайно щелкнула по носу США, поэтому ей будут мстить на Украине

Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T14:15

2022-10-06T14:15

2022-10-06T14:46

интервью

россия

сша

украина

нефть

опек

саудовская аравия

танкер

северный поток-2

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Действия стран ОПЕК и России направлены на защиту собственных национальных интересов. В условиях грядущего нефтяного потолка цен, который Запад собирается ввести против России, решение ОПЕК+ означает, что попытка задушить Россию санкциями приведет к коллапсу энергетического рынка по всему миру, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее на встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США убедить их этого не делать. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила организацию в «солидаризацией с Россией», добавив, что такое решение создает последствия для стран с низким и средним уровнем доходов.— Алексей Николаевич, это решение ОПЕК+ было вызвано объективными причинами? Или мы действительно захотели таким образом щелкнуть США по носу?— Если кто-то и хотел щелкнуть американцев по носу, то это не было главной причиной. Обоснование этого шага экономическое.Первое. Страны — члены ОПЕК обоснованно считают, что нынешняя политика Федеральной резервной системы по увеличению процентной ставки среди прочего направлена на сжатие денежной массы, которая есть на рынке. Последствием это шага станет увеличение спроса на деньги и уменьшение объема денежной массы, которая попадает на мировой рынок. И результатом этого через один шаг станет уменьшение цен на нефть.Таким образом, страны — нефтяные экспортёры считают действия американского правительства в части уменьшения денежного предложения целенаправленным шагом к давлению на нефтяных экспортёров и уменьшению их доходов.Второе. Страны ОПЕК обижены тем, что США и Евросоюз не консультировались с ними в вопросе потолка цен на российскую нефть, который входит в восьмой пакет санкций.Третье. История с эмбарго на российскую нефть и то, как это повлияет на мировой рынок черного золота. Американцы и европейцы в этом вопросе тоже ни с кем не консультировались.Очевидно, что мы находимся на пороге если не кризиса, то серьезных глобальных экономических неприятностей, которые связаны в том числе с повышением процентных ставок США. Это вызовет еще один шаг в сторону снижения цен на нефть и проблемам на нефтяном рынке.Еще одна проблема, которая есть в мировой экономике — это угроза возвращения ковида. В условиях всех этих негативных обстоятельств страны — нефтяные экспортеры решили, что им надо сократить предложение на эти два миллиона баррелей. Но на самом деле это сокращение не на два миллиона, а на 800 тысяч. Потому что очень многие страны, которые входят в ОПЕК, не могут выбирать свою квоту. Они просто добывают нефти меньше, чем положено. И обрезание неиспользованных квот составит большую часть сокращения, которые требуют страны ОПЕК от своих членов.По большому счету, действия стран ОПЕК и России направлены на защиту национальных интересов этих стран. Та же самая Саудовская Аравия сильно зависит от нефтяных доходов и у нее нет избытка мощностей для производства дополнительной нефти, как об этом их просили американцы. Кроме того, падение цен на нефть обещает для них финансово-экономические проблемы, которые отразятся на уровне жизни населения.В этих условиях, желая поддержать цены на нынешнем уровне, комфортном для большинства производителей нефти, ОПЕК+ пошел на сокращение поставок на два миллиона баррелей, что вызвало раздражение Вашингтона и разговоры, что Байден может запретить экспорт нефтепродуктов из Америки, чтобы сохранить низкие цены на бензин на американском рынке.— Сегодня пришла новость, что американские компании против такого запрета.— Пойдет ли Байден на такое ограничение мы пока не понимаем. Выборы у него через пять недель. Вполне возможно, что меры по спасению американского рынка бензина и снижения цен на нем просто не успеют принять до выборов, и тогда все это потеряет смысл.Ситуация тяжелая. В условиях грядущего нефтяного потолка цен, который Запад собирается ввести против России, решение ОПЕК+ означает, что попытка задушить Россию санкциями приведет к коллапсу энергетического рынка по всему миру.— Пишут, что администрация Байдена также пообещала вылить ещё 10 миллионов баррелей на рынок. Ожидается, что это опустошит стратегический резерв США, объём которого и так опустился до минимума за 40 лет.— Безусловно. Стратегический запас — это запас на случай войны. Расходовать его, чтобы выиграть выборы, было бы крайне неразумно. Скорее всего, Байден это сделает. Но нужно понимать, что это капля в море. Мировое потребление нефти составляет порядка 100 млн баррелей в день. Если они выльют 10 миллионов, мировой рынок этого просто не заметит.Но у меня есть подозрение, что администрация Байдена договорилась с крупнейшими банками и нефтетрейдерами на мировом рынке, что они не будут использовать эти новости для повышения цен на нефть. Потому что история с сокращением поставок на два миллиона баррелей в день, о чем стало известно вчера, не вызвала никакого ралли на международных рынках. Значит, есть закулисное политическое давление американцев на финансовые компании и на трейдеров, чтобы не допустить повышения цен на американский бензин.— В интернете сейчас пишут много тревожных комментариев, сможет ли Россия обезопасить свои поставки нефти, которые идут через Новороссийск и Усть-Лугу.— Россия при введении эмбарго в любом случае потеряет внешние поставки нефти. Потери могут обойтись в 20-30% от поставок этого года. Это много. Но повышение цен на нефть, которое неизбежно последует, отчасти компенсирует эти недопоставки. Мы заработаем больше на меньшем объеме.В этой связи перед Россией встает два важнейших вопроса. Первый: развитие танкерного флота. Нужно покупать танкера или брать их в аренду, что позволит резко нарастить наш флот, не подпадающий под санкции. Второй – использование танкерного флота дружественных государств для перевозки своей нефти. Это приведет к увеличению стоимости фрахта и будет способствовать снижению доходов от экспорта нефти.С другой стороны, Россия имеет определенный запас прочности по торговому балансу. Даже если мы на несколько месяцев остановим нефтяной экспорт, на прочности нашей экономики это не скажется. У России запас прочности гораздо больше, чем у тех стран, которые против нас пытаются играть.— Повлияет ли ситуация с ценами на нефть на интенсивность вооруженного конфликта на Украине?— Нет. Это две разные вещи. Нефть отдельно, война на Украине отдельно. Поддержка Западом киевского режима будет только увеличиваться. Украине, чтобы воевать, нужно около 5 млрд долларов в месяц. Сейчас американцы ведут переговоры с европейцами, чтобы совместными усилиями обеспечить им эти 5 млрд для пополнения бюджета.Еще им нужно поставлять вооружения. Украинской армии как таковой нет. Деньги на нее выделяют американцы. Более того, американцы заняты активной вербовкой в ЧВК для войны на Украине. Они платят этим наемникам сумасшедшие деньги в 2000 долларов в день.Против России действительно воюет не Украина, а сами Штаты. И нефтяные или зерновые проблемы не скажутся на том, что происходит под Харьковом или под Херсоном. У США есть все ресурсы для давления на Россию.— Как сложится судьба уцелевшей ветки от «Северного потока — 2», по которой мы можем поставлять газ в Германию?— Никак. Россия не будет поставлять газ по этой ветке, а Германия не будет его покупать. Если они разблокируют уцелевшую ветку «СП-2», возникнет вопрос, почему они этого не сделали раньше и не было ли тут политической ошибки Берлина, который ввязался в санкционную войну против России. Поэтому немецкие власти постараются не заметить предложения России о введении в строй второй уцелевшей ветки.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20220930/1039250800.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, сша, украина, нефть, опек, саудовская аравия, танкер, северный поток-2