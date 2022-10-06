https://ukraina.ru/20221006/1039440683.html

Народ Казахстана не отвечает за ошибки отдельных политиков - Мендкович

Народ Казахстана не отвечает за ошибки отдельных политиков - Мендкович - 06.10.2022 Украина.ру

Народ Казахстана не отвечает за ошибки отдельных политиков - Мендкович

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, что будет, если в Казахстане повторятся январские события

2022-10-06T12:39

2022-10-06T12:39

2022-10-06T12:39

касым-жомарт токаев

назарбаев

новости

эксперт

казахстан

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"Я надеюсь, что этот сценарий не повторится. Потому что мне жалко казахстанский народ. Он не отвечает за ошибки отдельных политиков. Большая часть жителей Казахстана поддерживает нашу спецоперацию на Украине, как русские, так и этнические казахи", - заверил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.По запросу президента Казахстана была объявлена операция ОДКБ в Казахстане, включавшая вооружённые силы России и ещё пяти стран и заявленная как миротворческая миссия по охране важных объектов и помощи в поддержании правопорядка. 7 января власти Казахстана сообщили о восстановлении порядка в стране.В результате этих событий в стране поменялись премьер-министр, госсекретарь, спикер нижней палаты парламента. Из 16 министров была заменена половина. Назарбаев лишился должности лидера правящей партии "Нур Отан". Эту должность занял Токаев.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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касым-жомарт токаев, назарбаев, новости, эксперт, казахстан