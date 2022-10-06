Народ Казахстана не отвечает за ошибки отдельных политиков - Мендкович - 06.10.2022 Украина.ру
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Народ Казахстана не отвечает за ошибки отдельных политиков - Мендкович
Народ Казахстана не отвечает за ошибки отдельных политиков - Мендкович - 06.10.2022 Украина.ру
Народ Казахстана не отвечает за ошибки отдельных политиков - Мендкович
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, что будет, если в Казахстане повторятся январские события
2022-10-06T12:39
2022-10-06T12:39
касым-жомарт токаев
назарбаев
новости
эксперт
казахстан
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"Я надеюсь, что этот сценарий не повторится. Потому что мне жалко казахстанский народ. Он не отвечает за ошибки отдельных политиков. Большая часть жителей Казахстана поддерживает нашу спецоперацию на Украине, как русские, так и этнические казахи", - заверил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.По запросу президента Казахстана была объявлена операция ОДКБ в Казахстане, включавшая вооружённые силы России и ещё пяти стран и заявленная как миротворческая миссия по охране важных объектов и помощи в поддержании правопорядка. 7 января власти Казахстана сообщили о восстановлении порядка в стране.В результате этих событий в стране поменялись премьер-министр, госсекретарь, спикер нижней палаты парламента. Из 16 министров была заменена половина. Назарбаев лишился должности лидера правящей партии "Нур Отан". Эту должность занял Токаев.
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касым-жомарт токаев, назарбаев, новости, эксперт, казахстан
Касым-Жомарт Токаев, Назарбаев, Новости, эксперт, Казахстан

Народ Казахстана не отвечает за ошибки отдельных политиков - Мендкович

12:39 06.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкНикита Мендкович
Никита Мендкович - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, что будет, если в Казахстане повторятся январские события
"Я надеюсь, что этот сценарий не повторится. Потому что мне жалко казахстанский народ. Он не отвечает за ошибки отдельных политиков. Большая часть жителей Казахстана поддерживает нашу спецоперацию на Украине, как русские, так и этнические казахи", - заверил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года.
Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.
Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.
Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.
Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.
По запросу президента Казахстана была объявлена операция ОДКБ в Казахстане, включавшая вооружённые силы России и ещё пяти стран и заявленная как миротворческая миссия по охране важных объектов и помощи в поддержании правопорядка. 7 января власти Казахстана сообщили о восстановлении порядка в стране.
В результате этих событий в стране поменялись премьер-министр, госсекретарь, спикер нижней палаты парламента. Из 16 министров была заменена половина. Назарбаев лишился должности лидера правящей партии "Нур Отан". Эту должность занял Токаев.
 
Касым-Жомарт ТокаевНазарбаевНовостиэкспертКазахстан
 
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