Россия продолжит освобождать территории, занятые киевским режимом - Медведев - 06.10.2022 Украина.ру
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Россия продолжит освобождать территории, занятые киевским режимом - Медведев
Россия продолжит освобождать территории, занятые киевским режимом - Медведев - 06.10.2022 Украина.ру
Россия продолжит освобождать территории, занятые киевским режимом - Медведев
Россия продолжит освобождать территории, занятые неонацистами, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев 6 октября на заседании Генсовета "ЕР"
2022-10-06T12:11
2022-10-06T12:11
новости
медведев
украина
спецоперация
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Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав России. Жителей новых регионов РФ будут защищать, а подконтрольные Киеву территории - освобождать. За налаживание жизни в новых регионах России несет ответственность правящая партия, подчеркнул Медведев. "Партия – правящая, она за все в ответе", сказал он.
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новости, медведев, украина, спецоперация
Новости, Медведев, Украина, Спецоперация

Россия продолжит освобождать территории, занятые киевским режимом - Медведев

12:11 06.10.2022
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Россия продолжит освобождать территории, занятые неонацистами, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев 6 октября на заседании Генсовета "ЕР"
Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав России. Жителей новых регионов РФ будут защищать, а подконтрольные Киеву территории - освобождать.
"Что бы ни пытались предпринять сегодня наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это - новые субъекты Российской Федерации. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу", - сказал Медведев. - "И, конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами".
За налаживание жизни в новых регионах России несет ответственность правящая партия, подчеркнул Медведев. "Партия – правящая, она за все в ответе", сказал он.
Дмитрий Медведев на церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины
30 сентября, 20:28
Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком за слова об УкраинеЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о вооруженном конфликте на Украине. В словах Столтенберга он нашел цинизм
 
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Заголовок открываемого материала
12:11Россия продолжит освобождать территории, занятые киевским режимом - Медведев
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