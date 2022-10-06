Россия продолжит освобождать территории, занятые киевским режимом - Медведев

"Что бы ни пытались предпринять сегодня наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это - новые субъекты Российской Федерации. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу", - сказал Медведев. - "И, конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами".