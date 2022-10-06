Россия продолжит освобождать территории, занятые киевским режимом - Медведев
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Россия продолжит освобождать территории, занятые неонацистами, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев 6 октября на заседании Генсовета "ЕР"
Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав России. Жителей новых регионов РФ будут защищать, а подконтрольные Киеву территории - освобождать.
"Что бы ни пытались предпринять сегодня наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это - новые субъекты Российской Федерации. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу", - сказал Медведев. - "И, конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами".
За налаживание жизни в новых регионах России несет ответственность правящая партия, подчеркнул Медведев. "Партия – правящая, она за все в ответе", сказал он.