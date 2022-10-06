https://ukraina.ru/20221006/1039439034.html
Китайский блогер рассказал российским военкорам о западной лжи и ходе СВО. Видео
Китайский блогер рассказал российским военкорам о западной лжи и ходе СВО. Видео - 06.10.2022 Украина.ру
Китайский блогер рассказал российским военкорам о западной лжи и ходе СВО. Видео
Блогер и публицист Сыма Нань из Китая в третий раз пообщался с редакцией Украина.ру. Мы поговорили об СВО и её информационном освещении на западе, природе... Украина.ру, 06.10.2022
2022-10-06T12:08
2022-10-06T12:08
2022-10-06T12:08
видео
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Блогер и публицист Сыма Нань из Китая в третий раз пообщался с редакцией Украина.ру. Мы поговорили об СВО и её информационном освещении на западе, природе конфликтов с участием США, катаклизмах и голоде, а также о глобальной политике и международных отношениях:1:21 – Как в Китае сейчас освещают СВО?;10:12 – Природа конфликтов на Украине и Тайване, участие США;22:15 – Последствия ковида и экономический кризис, как это переживает Китай?; 32:25 – Катаклизмы и продовольственная безопасность;45:39 – Участие США и стран Запада в конфликте между Россией и Украиной Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Блогер и публицист Сыма Нань из Китая в третий раз пообщался с редакцией Украина.ру. Мы поговорили об СВО и её информационном освещении на западе, природе конфликтов с участием США, катаклизмах и голоде, а также о глобальной политике и международных отношениях:
1:21 – Как в Китае сейчас освещают СВО?;
10:12 – Природа конфликтов на Украине и Тайване, участие США;
22:15 – Последствия ковида и экономический кризис, как это переживает Китай?;
32:25 – Катаклизмы и продовольственная безопасность;
45:39 – Участие США и стран Запада в конфликте между Россией и Украиной
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.
В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.