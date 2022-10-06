https://ukraina.ru/20221006/1039436382.html

В ФРГ заявили, что отказ от российского газа приведет страну к кризису

В ФРГ заявили, что отказ от российского газа приведет страну к кризису - 06.10.2022 Украина.ру

В ФРГ заявили, что отказ от российского газа приведет страну к кризису

Полный отказ Германии от российского голубого топлива в течение ближайших двух лет вполне допустим, но это приведет к экономическому кризису в Германии, заявил в интервью РИА "Новости" директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин

2022-10-06T11:13

2022-10-06T11:13

2022-10-06T12:00

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Он добавил, что, как уже признался министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, на фоне высоких цен на энергию будущее экономики Германии в опасности, ей грозит долговременный ущерб.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал проблему в обеспечении страны газом. По его словам, ФРГ энергетически зависима от России и не смогла создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы, чтобы в случае необходимости менять поставщиков.

https://ukraina.ru/20221004/1039336912.html

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2022

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новости, германия, газ, россия