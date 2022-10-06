В ФРГ заявили, что отказ от российского газа приведет страну к кризису - 06.10.2022 Украина.ру
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В ФРГ заявили, что отказ от российского газа приведет страну к кризису
В ФРГ заявили, что отказ от российского газа приведет страну к кризису - 06.10.2022 Украина.ру
В ФРГ заявили, что отказ от российского газа приведет страну к кризису
Полный отказ Германии от российского голубого топлива в течение ближайших двух лет вполне допустим, но это приведет к экономическому кризису в Германии, заявил в интервью РИА "Новости" директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин
2022-10-06T11:13
2022-10-06T12:00
новости
германия
газ
россия
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Он добавил, что, как уже признался министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, на фоне высоких цен на энергию будущее экономики Германии в опасности, ей грозит долговременный ущерб.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал проблему в обеспечении страны газом. По его словам, ФРГ энергетически зависима от России и не смогла создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы, чтобы в случае необходимости менять поставщиков.
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новости, германия, газ, россия
Новости, Германия, газ, Россия

В ФРГ заявили, что отказ от российского газа приведет страну к кризису

11:13 06.10.2022 (обновлено: 12:00 06.10.2022)
 
© Украина.ру/Стрингергаз конфорка жкх
газ конфорка жкх
© Украина.ру/Стрингер
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Полный отказ Германии от российского голубого топлива в течение ближайших двух лет вполне допустим, но это приведет к экономическому кризису в Германии, заявил в интервью РИА "Новости" директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин

«Полный отказ ФРГ от российского голубого топлива в течение ближайших двух лет вполне допустим. Что же касается последствий этого шага, то они вполне очевидны уже сейчас. Это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризис, гигантский рост цен на энергоносители, сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций и, как следствие, снижение конкурентоспособности германской экономики и покупательной способности населения», — заявил дипломат.

Он добавил, что, как уже признался министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, на фоне высоких цен на энергию будущее экономики Германии в опасности, ей грозит долговременный ущерб.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал проблему в обеспечении страны газом. По его словам, ФРГ энергетически зависима от России и не смогла создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы, чтобы в случае необходимости менять поставщиков.
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