Американские журналисты раскрыли схему частных поставок оружия на Украину - 06.10.2022 Украина.ру
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Американские журналисты раскрыли схему частных поставок оружия на Украину
Американские журналисты раскрыли схему частных поставок оружия на Украину - 06.10.2022 Украина.ру
Американские журналисты раскрыли схему частных поставок оружия на Украину
В США бывший водитель лимузина и врач-остеопат организовали схему поставок американского, болгарского и боснийского оружия на Украину. Об этом пишут журналисты американского издания The New York Times
2022-10-06T10:20
2022-10-06T10:20
новости
оружие
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В США бывший водитель лимузина Мартин Златев и врач-остеопат Хизер Джорджиевски организовали схему поставок американского, болгарского и боснийского оружия на Украину. Они продали, возможно, украинским военным гранатометы, ракеты и боеприпасы на сумму около $30 млн. Оружие поставляли на Украину транзитом через семь стран. В реализации схемы принимали участие сотрудники Минобороны Украины и американского внешнеполитического ведомства."Время имеет решающее значение", говорится в письме поставщиков в Минобороны Украины.Оружие, проданное по частным каналам, почти наверняка попадет на черный рынок, уверены американские чиновники и исследователи. Недавний опыт в Афганистане и Сирии показал, что без строгой политики отслеживания оружия, оно может попасть в руки кому угодно.
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новости, оружие, сша, украина
Новости, оружие, США, Украина

Американские журналисты раскрыли схему частных поставок оружия на Украину

10:20 06.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin
ВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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В США бывший водитель лимузина и врач-остеопат организовали схему поставок американского, болгарского и боснийского оружия на Украину. Об этом пишут журналисты американского издания The New York Times
В США бывший водитель лимузина Мартин Златев и врач-остеопат Хизер Джорджиевски организовали схему поставок американского, болгарского и боснийского оружия на Украину. Они продали, возможно, украинским военным гранатометы, ракеты и боеприпасы на сумму около $30 млн. Оружие поставляли на Украину транзитом через семь стран. В реализации схемы принимали участие сотрудники Минобороны Украины и американского внешнеполитического ведомства.
"Время имеет решающее значение", говорится в письме поставщиков в Минобороны Украины.
"Согласно правительственным документам, только за первые четыре месяца года — по последним имеющимся данным — Государственный департамент США санкционировал частные сделки с Украиной на сумму более 300 миллионов долларов. Департамент санкционировал такие продажи [оружия] Украине на сумму менее 15 миллионов долларов в течение всего 2021 финансового года", - пишут журналисты.
Оружие, проданное по частным каналам, почти наверняка попадет на черный рынок, уверены американские чиновники и исследователи. Недавний опыт в Афганистане и Сирии показал, что без строгой политики отслеживания оружия, оно может попасть в руки кому угодно.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 08:30
Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликтаРешение США продолжить накачку Украины тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook*
 
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