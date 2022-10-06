https://ukraina.ru/20221006/1039432964.html

Американские журналисты раскрыли схему частных поставок оружия на Украину

Американские журналисты раскрыли схему частных поставок оружия на Украину - 06.10.2022 Украина.ру

Американские журналисты раскрыли схему частных поставок оружия на Украину

В США бывший водитель лимузина и врач-остеопат организовали схему поставок американского, болгарского и боснийского оружия на Украину. Об этом пишут журналисты американского издания The New York Times

2022-10-06T10:20

2022-10-06T10:20

2022-10-06T10:20

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В США бывший водитель лимузина Мартин Златев и врач-остеопат Хизер Джорджиевски организовали схему поставок американского, болгарского и боснийского оружия на Украину. Они продали, возможно, украинским военным гранатометы, ракеты и боеприпасы на сумму около $30 млн. Оружие поставляли на Украину транзитом через семь стран. В реализации схемы принимали участие сотрудники Минобороны Украины и американского внешнеполитического ведомства."Время имеет решающее значение", говорится в письме поставщиков в Минобороны Украины.Оружие, проданное по частным каналам, почти наверняка попадет на черный рынок, уверены американские чиновники и исследователи. Недавний опыт в Афганистане и Сирии показал, что без строгой политики отслеживания оружия, оно может попасть в руки кому угодно.

https://ukraina.ru/20221005/1039391654.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оружие, сша, украина