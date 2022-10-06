https://ukraina.ru/20221006/1039429612.html
Премьер ДНР Хоценко: республика работает над созданием свободной экономической зоны
Премьер ДНР Хоценко: республика работает над созданием свободной экономической зоны - 06.10.2022 Украина.ру
Премьер ДНР Хоценко: республика работает над созданием свободной экономической зоны
В ДНР работают над созданием свободной экономической зоны и планируют обнулить некоторые налоги, сообщил в интервью РИА Новости премьер республики Виталий Хоценко
2022-10-06T09:03
2022-10-06T09:03
2022-10-06T09:03
новости
днр
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Ранее Госдума в первом чтении приняла законы о включении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документы предусматривают гарантии в сфере имущественных отношений — оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства. Официальная денежная единица на территориях — рубль.
https://ukraina.ru/20221006/1039413115.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр
Премьер ДНР Хоценко: республика работает над созданием свободной экономической зоны
В ДНР работают над созданием свободной экономической зоны и планируют обнулить некоторые налоги, сообщил в интервью РИА Новости премьер республики Виталий Хоценко
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась и свободная экономическая зона на территории нашего региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе. Это и обнуление многих налогов - налога на имущество, на землю, на прибыль. Другие иные преференции", - сказал Хоценко.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законы о включении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документы предусматривают гарантии в сфере имущественных отношений — оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства. Официальная денежная единица на территориях — рубль.