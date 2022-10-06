Премьер ДНР Хоценко: республика работает над созданием свободной экономической зоны - 06.10.2022 Украина.ру
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Премьер ДНР Хоценко: республика работает над созданием свободной экономической зоны
Премьер ДНР Хоценко: республика работает над созданием свободной экономической зоны - 06.10.2022 Украина.ру
Премьер ДНР Хоценко: республика работает над созданием свободной экономической зоны
В ДНР работают над созданием свободной экономической зоны и планируют обнулить некоторые налоги, сообщил в интервью РИА Новости премьер республики Виталий Хоценко
2022-10-06T09:03
2022-10-06T09:03
новости
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Ранее Госдума в первом чтении приняла законы о включении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документы предусматривают гарантии в сфере имущественных отношений — оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства. Официальная денежная единица на территориях — рубль.
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новости, днр
Новости, ДНР

Премьер ДНР Хоценко: республика работает над созданием свободной экономической зоны

09:03 06.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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В ДНР работают над созданием свободной экономической зоны и планируют обнулить некоторые налоги, сообщил в интервью РИА Новости премьер республики Виталий Хоценко
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась и свободная экономическая зона на территории нашего региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе. Это и обнуление многих налогов - налога на имущество, на землю, на прибыль. Другие иные преференции", - сказал Хоценко.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законы о включении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документы предусматривают гарантии в сфере имущественных отношений — оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства. Официальная денежная единица на территориях — рубль.
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