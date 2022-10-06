В Британии предупредили о скором дефиците газа и остановке электростанций - 06.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221006/1039429045.html
В Британии предупредили о скором дефиците газа и остановке электростанций
В Британии предупредили о скором дефиците газа и остановке электростанций - 06.10.2022 Украина.ру
В Британии предупредили о скором дефиците газа и остановке электростанций
На фоне продолжающегося энергетического кризиса Великобритания в скором времени столкнется с дефицитом газа, сообщил британский регулятор в энергетической сфере Ofgem
2022-10-06T08:47
2022-10-06T08:47
новости
великобритания
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101819/66/1018196687_0:236:3077:1967_1920x0_80_0_0_6137a2614d84444a59f2130dc2767887.jpg
Bloomberg ранее сообщал, что британские власти стараются замалчивать о предстоящих отключениях электроэнергии грядущей зимой, но страна может столкнуться с такой нехваткой газа, которая приведет к остановке электростанций, работающих на этом виде топлива.
https://ukraina.ru/20221004/1039345760.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101819/66/1018196687_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_ca66fed291d04c89ec4059c3a99b2feb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, газ
Новости, Великобритания, газ

В Британии предупредили о скором дефиците газа и остановке электростанций

08:47 06.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Великобритания
Зарубежные страны. Великобритания - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
На фоне продолжающегося энергетического кризиса Великобритания в скором времени столкнется с дефицитом газа, сообщил британский регулятор в энергетической сфере Ofgem
Электростанции, лишившиеся топлива, должны платить огромные штрафы за невыполнение обязательств перед потребителями. Это приведет их к "потенциальной неплатежеспособности", отметили в Ofgem.
Bloomberg ранее сообщал, что британские власти стараются замалчивать о предстоящих отключениях электроэнергии грядущей зимой, но страна может столкнуться с такой нехваткой газа, которая приведет к остановке электростанций, работающих на этом виде топлива.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 02:13
Хроника энергетической войны: последние событияОдна из веток "Северного потока — 2" технически может быть запущена, но есть не только политические помехи — мировой спрос на газ снизится в 2022-м на фоне рекордного сокращения потребления в Европе.
 
НовостиВеликобританиягаз
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:55Маск: на востоке Украины предпочитают Россию
09:38The New York Times: За убийством Дарьи Дугиной стоит киевский режим
09:36Премьер ДНР Хоценко: открытие российского рынка для республики перекроет эффект от санкций
09:29ВСУ стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю спецоперацию - Рогов
09:22Предостережение США, ЗАЭС под контролем. Главное на Украине на утро 6 октября
09:06Высокопоставленный провокатор, он же хитроумный агент. Про человека, сказавшего "спасибо" за теракт
09:04Россия не будет ставить ультиматумы НАТО — обозреватель
09:03Премьер ДНР Хоценко: республика работает над созданием свободной экономической зоны
08:55МИД РФ: Москва рассматривает все опции для выяснения причин терактов на "Северных потоках"
08:50Обозреватель объяснил слова Патрушева о войне с НАТО
08:47В Британии предупредили о скором дефиците газа и остановке электростанций
08:45Глава Новой Каховки рассказал об "антирекордном" дне обстрелов города
08:38Россию не устраивают "правила игры" американцев — посол Антонов
08:34Трамп заявил, что США стали насмешкой для мира
08:30Американцы зарабатывают: политолог о том, в чём разница между антироссийскими санкциями ЕС и США
08:27Автор The Hill указал, на что Зеленский и Байден должны потратить замороженные российские активы
08:25"Полный провал": в конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России
08:15Баширов предположил, до каких пор США будут активно поддерживать киевский режим
08:13Посол РФ в США Антонов: Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории в случае ударов
08:13Американский обозреватель назвала Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ по нефти
Лента новостейМолния