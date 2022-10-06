https://ukraina.ru/20221006/1039429045.html
В Британии предупредили о скором дефиците газа и остановке электростанций
В Британии предупредили о скором дефиците газа и остановке электростанций - 06.10.2022 Украина.ру
В Британии предупредили о скором дефиците газа и остановке электростанций
На фоне продолжающегося энергетического кризиса Великобритания в скором времени столкнется с дефицитом газа, сообщил британский регулятор в энергетической сфере Ofgem
2022-10-06T08:47
2022-10-06T08:47
2022-10-06T08:47
новости
великобритания
газ
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Bloomberg ранее сообщал, что британские власти стараются замалчивать о предстоящих отключениях электроэнергии грядущей зимой, но страна может столкнуться с такой нехваткой газа, которая приведет к остановке электростанций, работающих на этом виде топлива.
https://ukraina.ru/20221004/1039345760.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, газ
В Британии предупредили о скором дефиците газа и остановке электростанций
На фоне продолжающегося энергетического кризиса Великобритания в скором времени столкнется с дефицитом газа, сообщил британский регулятор в энергетической сфере Ofgem