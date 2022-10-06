https://ukraina.ru/20221006/1039429045.html

В Британии предупредили о скором дефиците газа и остановке электростанций

В Британии предупредили о скором дефиците газа и остановке электростанций - 06.10.2022 Украина.ру

В Британии предупредили о скором дефиците газа и остановке электростанций

На фоне продолжающегося энергетического кризиса Великобритания в скором времени столкнется с дефицитом газа, сообщил британский регулятор в энергетической сфере Ofgem

2022-10-06T08:47

2022-10-06T08:47

2022-10-06T08:47

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великобритания

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Bloomberg ранее сообщал, что британские власти стараются замалчивать о предстоящих отключениях электроэнергии грядущей зимой, но страна может столкнуться с такой нехваткой газа, которая приведет к остановке электростанций, работающих на этом виде топлива.

https://ukraina.ru/20221004/1039345760.html

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новости, великобритания, газ