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Автор The Hill указал, на что Зеленский и Байден должны потратить замороженные российские активы

Автор The Hill указал, на что Зеленский и Байден должны потратить замороженные российские активы - 06.10.2022 Украина.ру

Автор The Hill указал, на что Зеленский и Байден должны потратить замороженные российские активы

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден могли бы легко избежать ослабления поддержки Украины со стороны республиканцев, конфисковав замороженные российские активы. Таким мнением на днях поделился Кит Нотон в статье для издания The Hill

2022-10-06T08:27

2022-10-06T08:27

2022-10-06T08:28

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Для этого, по его словам, было бы достаточно четко заявить, что платить за американскую помощь будет Россия. США и западные страны заморозили сотни миллиардов долларов в фондах российского центрального банка. К тому же они изъяли активы у лиц, попавших под санкции, напомнил автор.По его мнению, со стороны Зеленского и украинского правительства было бы мудро отдать предпочтение американским компаниям, чтобы они участвовали в восстановлении страны. Если львиная доля счета за военную помощь принадлежит США, то американцы должны быть первыми кандидатами на участие в восстановлении Украины, говорится в статье.По мере роста счетов и затягивания конфликта американская общественность испытывает все меньше энтузиазма. А для Украины мнение американской общественности гораздо важнее, чем мнение любого другого народа, резюмировал автор материала.Ранее читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на новые данные по госдолгу США, раскритиковав при этом помощь Вашингтона другим странам, включая Украину.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, новости, конфискация, деньги, украина