https://ukraina.ru/20221006/1039422361.html

Удары беспилотников и коррупция местных властей. Что происходит в Белой Церкви

Удары беспилотников и коррупция местных властей. Что происходит в Белой Церкви - 06.10.2022 Украина.ру

Удары беспилотников и коррупция местных властей. Что происходит в Белой Церкви

Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T06:30

2022-10-06T06:30

2022-10-06T06:30

дмитрий ковалевич

белая церковь (город)

сво

удары

беспилотники

коррупция

украина

россия

сап

минобороны рф

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В городе Белая Церковь Киевской области жители проснулись прошлой ночью от звуков взрывов, которых не слышали с лета. По объектам военной инфраструктуры был нанесен удар беспилотниками "Герань 2", которые украинские военные именуют "иранскими мопедами". С утра перекрыто движение в центральной части города, на Александровском бульваре, улицах Фастовской и Василя Стуса. Не пускают даже пешеходов, проживающих в этом районе, вероятно, из опасений документации последствий удара. На месте работают 15 единиц спасательной техники и 57 человек.Беспилотники беспрепятственно прошли почти 400 километров над подконтрольной Киеву территорией и нанесли, по меньшей мере, шесть ударов по военной базе в Белой Церкви, поразив военные казармы и аэродром. Воздушная тревога сработала уже после ударов. В среду около 14 часов в городе вновь прозвучала воздушная тревога, была поднята в небо украинская авиация, но тревога оказалась ложной.Как сообщает Telegram-канал "Легитимный", в СБУ и Офисе Президента "рвут" и "мечут", что кто-то слил фото и видео из Белой Церкви, а также публикацией информации о том, что это был удар по казармам 72-ой бригады, где есть жертвы."Власть же как обычно, врала украинцам, что все беспилотники сбили, потерь нет, горят условно какие-то "заброшки". Именно для этого, власть запрещает украинцам публиковать фото и видео результатов прилёта, чтобы держать всё общество в ложной иллюзии, рассказывая ложь", - пишет "Легитимный". По мнению авторов, для украинской власти важен, в первую очередь, информационный фронт. Важно, не то, сколько человек погибнет, а узнают ли об этом украинцы.Ранее Минобороны РФ сообщало, что из учебного центра 72-й бригады, который в среду ночью подвергся удару, на фронт досрочно отправляют мобилизованных украинцев, включая раненых, не прошедших еще полный курс лечения и реабилитации.В местных чатах сразу же возобновилось обсуждение вероятности повторного вхождения российских войск в Киевскую область со стороны Белоруссии, чем украинские эксперты пугали население в августе. Сейчас же, как утверждают украинские аналитики, основная масса украинских силовиков, включая полицию и пограничников, была переброшена на юг для участия в самоубийственном контрнаступлении. Как показала атака дронов по Белой Церкви, Киевская область осталась в основном без прикрытия средствами ПВО.В самой же Белой Церкви сейчас идет яростная борьба за власть. В конце сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении мэру города Геннадию Дикому, а также двум его заместителям-подельникам. В ходе досудебного расследования установлено, что в 2018 году совладелец недостроя предложил мэру Белой Церкви приобрести здание для нужд города за 24 млн. гривен. Несмотря на то, что цена значительно превышала реальную стоимость, глава города согласился на такое предложение. Для сокрытия значительной переплаты совладелец недостроя обеспечил подлог отчета об оценке имущества, а мэр города, используя свое служебное положение, обеспечил рассмотрение и голосование за принятие решения о предоставлении разрешения на приобретение здания депутатами горсовета. Экспертизой подтверждены убытки на сумму более 8,73 млн. гривен.Тем не менее, мэру удалось отделаться лишь "выходом на поруки". За него на днях поручились депутаты от партии "Слуга народа" и бывший командир той самой 72-й отдельной механизированной бригады имени "Черных запорожцев" Александр Вдовиченко.Если на коррупцию в городе смотрят сквозь пальцы, то совсем другое отношение к жителям, которые придерживаются пророссийских взглядов. Издание Украина.ру уже сообщало со ссылкой на письмо работников шинного завода "Росава" в Белой Церкви о репрессиях в городе. "После того, как были выявлены "пророссийски" настроенные за свои высказывания работники шинного завода РОСАВА, Белая Церковь, которых заставили извиняться на камеру, руководство РОСАВА приняло решение и довело эту информацию до мелких руководителей (мастеров) и т.д., что если будут слышать "пророссийскую" информацию от работников завода, просьба, мастерам сообщать вышестоящему руководству, а вышестоящее руководство будет передавать эту информацию про таких работников СБУ", - сообщали авторы письма.Вероятно, после ночных ударов по военной базе и казарме и публикации в соцсетях результатов, в городе пройдет новый виток зачистки и охоты на ведьм. Националистические группы города уже призывают к поиску виновных, предлагая особое внимание обращать на внутренних переселенцев с востока Украины.

https://ukraina.ru/20221005/1039394285.html

https://ukraina.ru/20220930/1039213903.html

белая церковь (город)

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дмитрий ковалевич, белая церковь (город), сво, удары, беспилотники, коррупция, украина, россия, сап, минобороны рф, киевская область