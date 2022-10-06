"Эти полгода были тяжелыми, но в душе — Россия!" — глава поселка Веселое в Запорожье Владимир Мацак - 06.10.2022 Украина.ру
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"Эти полгода были тяжелыми, но в душе — Россия!" — глава поселка Веселое в Запорожье Владимир Мацак
"Эти полгода были тяжелыми, но в душе — Россия!" — глава поселка Веселое в Запорожье Владимир Мацак - 06.10.2022 Украина.ру
"Эти полгода были тяжелыми, но в душе — Россия!" — глава поселка Веселое в Запорожье Владимир Мацак
Вдвоем с заместителем мы организовали административную работу и справились, рассказал глава администрации Весёловского сельского поселения в Запорожской области Владимир Иванович Мацак
2022-10-06T06:21
2022-10-06T06:21
украина
запорожская область
запорожье
освобождённые регионы украины
спецоперация
россия
владимир путин
референдум
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В жизнь Владимира Ивановича Россия пришла еще в студенческие годы, на русском языке и в техникуме учились, и в институте, так что традиции советского времени для него приемлемы, Россия в душе всегда, и на данный момент есть радость. Потому что он будет доживать при этой власти, благодаря спецоперации люди вернулись в Россию и будут жить в одной семье.Референдум также прошел на высоком уровне, люди сделали свой выбор, потому что увидели, насколько социальная страна Россия, а администрация за полгода многое показала людям: какая помощь осуществляется, соцзащита, какие пенсии, добавил глава поселка.
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, запорожская область, запорожье, освобождённые регионы украины, спецоперация, россия, владимир путин, референдум
Украина, Запорожская область, Запорожье, освобождённые регионы Украины, Спецоперация, Россия, Владимир Путин, референдум

"Эти полгода были тяжелыми, но в душе — Россия!" — глава поселка Веселое в Запорожье Владимир Мацак

06:21 06.10.2022
 
Владимир Мацак
Владимир Мацак
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Александр Светлов
Все материалы
Вдвоем с заместителем мы организовали административную работу и справились, рассказал глава администрации Весёловского сельского поселения в Запорожской области Владимир Иванович Мацак
В жизнь Владимира Ивановича Россия пришла еще в студенческие годы, на русском языке и в техникуме учились, и в институте, так что традиции советского времени для него приемлемы, Россия в душе всегда, и на данный момент есть радость. Потому что он будет доживать при этой власти, благодаря спецоперации люди вернулись в Россию и будут жить в одной семье.

Для сотрудников и для меня лично очень тяжело было начинать с чистого листа, но мы пошли вперед с гордо поднятой головой, и справились, нас было двое: я и заместитель — Анастасия Валерьевна Карпенкова.

Владимир Мацак
Владимир Мацак
глава администрации Весёловского сельского поселения
Референдум также прошел на высоком уровне, люди сделали свой выбор, потому что увидели, насколько социальная страна Россия, а администрация за полгода многое показала людям: какая помощь осуществляется, соцзащита, какие пенсии, добавил глава поселка.

Сделан анализ объектов, которые стоят замороженные и стояли 30 лет. Заморожен завод «Продмаш» и асфальтный завод. У нас не работает дорожная служба абсолютно. Много объектов, которые надо запускать и создавать рабочие места. Мы открыли двери всех социальных служб — пенсионный фонд, центр занятости, социальную защиту. Запущены школы и детсады. Обязательно запустим дорожную службу и «Продмаш». Делаем на сегодняшний день ремонт своими силами дорог в поселке.

Владимир Мацак
Владимир Мацак
глава администрации Весёловского сельского поселения
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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