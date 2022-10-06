https://ukraina.ru/20221006/1039398059.html

"Эти полгода были тяжелыми, но в душе — Россия!" — глава поселка Веселое в Запорожье Владимир Мацак

"Эти полгода были тяжелыми, но в душе — Россия!" — глава поселка Веселое в Запорожье Владимир Мацак - 06.10.2022 Украина.ру

"Эти полгода были тяжелыми, но в душе — Россия!" — глава поселка Веселое в Запорожье Владимир Мацак

Вдвоем с заместителем мы организовали административную работу и справились, рассказал глава администрации Весёловского сельского поселения в Запорожской области Владимир Иванович Мацак

2022-10-06T06:21

2022-10-06T06:21

2022-10-06T06:21

украина

запорожская область

запорожье

освобождённые регионы украины

спецоперация

россия

владимир путин

референдум

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В жизнь Владимира Ивановича Россия пришла еще в студенческие годы, на русском языке и в техникуме учились, и в институте, так что традиции советского времени для него приемлемы, Россия в душе всегда, и на данный момент есть радость. Потому что он будет доживать при этой власти, благодаря спецоперации люди вернулись в Россию и будут жить в одной семье.Референдум также прошел на высоком уровне, люди сделали свой выбор, потому что увидели, насколько социальная страна Россия, а администрация за полгода многое показала людям: какая помощь осуществляется, соцзащита, какие пенсии, добавил глава поселка.

https://ukraina.ru/20221005/1039396284.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, запорожская область, запорожье, освобождённые регионы украины, спецоперация, россия, владимир путин, референдум