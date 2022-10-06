https://ukraina.ru/20221006/1039380346.html
Финский политолог заявил о провале "блицкрига" по вступлению его страны в НАТО
Финский политолог заявил о провале "блицкрига" по вступлению его страны в НАТО - 06.10.2022 Украина.ру
Финский политолог заявил о провале "блицкрига" по вступлению его страны в НАТО
Финляндия до сих пор не стала членом североатлантического военного блока, и это является провалом для правящих кругов страны, которые пытались быстро "протащить" её в НАТО без референдума. Об этом в интервью Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
2022-10-06T04:30
2022-10-06T04:30
2022-10-06T04:30
новости
йохан бекман
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Он уточнил, что вступление Финляндии в НАТО по-прежнему блокируется Турцией. Между Хельсинки и Анкарой ведутся переговоры, недавно в Финляндию приехала очередная турецкая делегация, "а результатов абсолютно никаких нет", сказал Бекман.Он добавил, что "натовские эксперты" из Эстонии начали давать комментарии о том, что членство Финляндии и Швеции в НАТО возможно только после следующего лета. По мнению Бекмана, речь идёт о пропагандистской операции западного военного блока, с помощью которой население страны готовят к задержке со вступлением в него.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220527/1034037246.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, йохан бекман, нато, финляндия, швеция, эстония, турция
Новости, Йохан Бекман, НАТО, Финляндия, Швеция, Эстония, Турция
Финский политолог заявил о провале "блицкрига" по вступлению его страны в НАТО
Финляндия до сих пор не стала членом североатлантического военного блока, и это является провалом для правящих кругов страны, которые пытались быстро "протащить" её в НАТО без референдума. Об этом в интервью Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман