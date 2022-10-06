https://ukraina.ru/20221006/1039380346.html

Финский политолог заявил о провале "блицкрига" по вступлению его страны в НАТО

Финский политолог заявил о провале "блицкрига" по вступлению его страны в НАТО - 06.10.2022 Украина.ру

Финский политолог заявил о провале "блицкрига" по вступлению его страны в НАТО

Финляндия до сих пор не стала членом североатлантического военного блока, и это является провалом для правящих кругов страны, которые пытались быстро "протащить" её в НАТО без референдума. Об этом в интервью Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

2022-10-06T04:30

2022-10-06T04:30

2022-10-06T04:30

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Он уточнил, что вступление Финляндии в НАТО по-прежнему блокируется Турцией. Между Хельсинки и Анкарой ведутся переговоры, недавно в Финляндию приехала очередная турецкая делегация, "а результатов абсолютно никаких нет", сказал Бекман.Он добавил, что "натовские эксперты" из Эстонии начали давать комментарии о том, что членство Финляндии и Швеции в НАТО возможно только после следующего лета. По мнению Бекмана, речь идёт о пропагандистской операции западного военного блока, с помощью которой население страны готовят к задержке со вступлением в него.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220527/1034037246.html

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новости, йохан бекман, нато, финляндия, швеция, эстония, турция