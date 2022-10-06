Финский политолог заявил о провале "блицкрига" по вступлению его страны в НАТО - 06.10.2022 Украина.ру
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Финский политолог заявил о провале "блицкрига" по вступлению его страны в НАТО
Финский политолог заявил о провале "блицкрига" по вступлению его страны в НАТО - 06.10.2022 Украина.ру
Финский политолог заявил о провале "блицкрига" по вступлению его страны в НАТО
Финляндия до сих пор не стала членом североатлантического военного блока, и это является провалом для правящих кругов страны, которые пытались быстро "протащить" её в НАТО без референдума. Об этом в интервью Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
2022-10-06T04:30
2022-10-06T04:30
новости
йохан бекман
нато
финляндия
швеция
эстония
турция
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Он уточнил, что вступление Финляндии в НАТО по-прежнему блокируется Турцией. Между Хельсинки и Анкарой ведутся переговоры, недавно в Финляндию приехала очередная турецкая делегация, "а результатов абсолютно никаких нет", сказал Бекман.Он добавил, что "натовские эксперты" из Эстонии начали давать комментарии о том, что членство Финляндии и Швеции в НАТО возможно только после следующего лета. По мнению Бекмана, речь идёт о пропагандистской операции западного военного блока, с помощью которой население страны готовят к задержке со вступлением в него.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220527/1034037246.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, йохан бекман, нато, финляндия, швеция, эстония, турция
Новости, Йохан Бекман, НАТО, Финляндия, Швеция, Эстония, Турция

Финский политолог заявил о провале "блицкрига" по вступлению его страны в НАТО

04:30 06.10.2022
 
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Финляндия до сих пор не стала членом североатлантического военного блока, и это является провалом для правящих кругов страны, которые пытались быстро "протащить" её в НАТО без референдума. Об этом в интервью Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
Он уточнил, что вступление Финляндии в НАТО по-прежнему блокируется Турцией. Между Хельсинки и Анкарой ведутся переговоры, недавно в Финляндию приехала очередная турецкая делегация, "а результатов абсолютно никаких нет", сказал Бекман.

И это провал, конечно, блицкрига наших властей, которые хотели без референдума вступать в НАТО, и даже некоторые говорили, что это будет через пять дней, мы будем в НАТО. Но на самом деле — нет, даже не через год

Йохан Бекман
Йохан Бекман
Финский политолог и правозащитник
Он добавил, что "натовские эксперты" из Эстонии начали давать комментарии о том, что членство Финляндии и Швеции в НАТО возможно только после следующего лета. По мнению Бекмана, речь идёт о пропагандистской операции западного военного блока, с помощью которой население страны готовят к задержке со вступлением в него.
Встреча президентов России и Турции В. Путина и Р. Эрдогана в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 05:00
«Воткнул нож в спину»: эксперт назвал лучшего друга финского народаВласти Финляндии заявили о своем бесповоротном решении вступить в НАТО. Как к этому относятся простые жители страны в интервью изданию Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиЙохан БекманНАТОФинляндияШвецияЭстонияТурция
 
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