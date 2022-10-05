https://ukraina.ru/20221005/1039410960.html

Патрушев: против России воюет блок НАТО

Патрушев: против России воюет блок НАТО - 05.10.2022 Украина.ру

Патрушев: против России воюет блок НАТО

Против России сейчас, по сути, воюет не киевский режим, а блок НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова 5 октября процитировало агентство РИА Новости

2022-10-05T15:05

2022-10-05T15:05

2022-10-05T15:06

патрушев

россия

нато

украина

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Он добавил, что натовцы также "участвуют в планировании военных операций, шантажируют применением оружия массового поражения". Доказательство тому – реализация планов по созданию биологического оружия в лабораториях, развернутых по всему миру, в том числе на Украине."Поэтому решение задач по денацификации, демилитаризации Украины является необходимым условием для нейтрализации угроз безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, а также для защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации", - подчеркнул секретарь Совбеза.

https://ukraina.ru/20221005/1039409737.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

патрушев, россия, нато, украина