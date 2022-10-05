Патрушев: против России воюет блок НАТО - 05.10.2022 Украина.ру
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Патрушев: против России воюет блок НАТО
Патрушев: против России воюет блок НАТО - 05.10.2022 Украина.ру
Патрушев: против России воюет блок НАТО
Против России сейчас, по сути, воюет не киевский режим, а блок НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова 5 октября процитировало агентство РИА Новости
2022-10-05T15:05
2022-10-05T15:06
патрушев
россия
нато
украина
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Он добавил, что натовцы также "участвуют в планировании военных операций, шантажируют применением оружия массового поражения". Доказательство тому – реализация планов по созданию биологического оружия в лабораториях, развернутых по всему миру, в том числе на Украине."Поэтому решение задач по денацификации, демилитаризации Украины является необходимым условием для нейтрализации угроз безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, а также для защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации", - подчеркнул секретарь Совбеза.
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патрушев, россия, нато, украина
Патрушев, Россия, НАТО, Украина

Патрушев: против России воюет блок НАТО

15:05 05.10.2022 (обновлено: 15:06 05.10.2022)
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОткрытие Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске
Открытие Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Илья Тимин
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Против России сейчас, по сути, воюет не киевский режим, а блок НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова 5 октября процитировало агентство РИА Новости
"Сегодня Россия, освобождая народ Украины от неонацизма, ведет борьбу не только с националистическими формированиями и ВСУ. Против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов", - сказал Патрушев.
Он добавил, что натовцы также "участвуют в планировании военных операций, шантажируют применением оружия массового поражения". Доказательство тому – реализация планов по созданию биологического оружия в лабораториях, развернутых по всему миру, в том числе на Украине.
"Поэтому решение задач по денацификации, демилитаризации Украины является необходимым условием для нейтрализации угроз безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, а также для защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации", - подчеркнул секретарь Совбеза.
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