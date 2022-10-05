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Захарова объяснила, почему многовекторную политику России нельзя считать бесхребетной
Захарова объяснила, почему многовекторную политику России нельзя считать бесхребетной - 05.10.2022 Украина.ру
Захарова объяснила, почему многовекторную политику России нельзя считать бесхребетной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 октября заявила, что Россия осуществляет многовекторную политику, органично задействуя все имеющиеся направления для реализации своих интересов. Ее слова прозвучали в ходе заседания комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?"
2022-10-05T11:56
2022-10-05T11:56
2022-10-05T11:57
новости
мария захарова
совет федерации
россия
политика
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По словам Захаровой, многовекторную политику России нельзя уравнивать с бесхребетностью. "Многие политические деятели за рубежом, заявляя о многовекторности, заявляют о бесхребетности. Многовекторность при этом означает не стремительные шарахания из стороны в сторону, а органичное задействование всех имеющих направлений для реализации интересов", - отметила она. В своем выступлении представитель российского внешнеполитического ведомства также ответила на упреки в том, что у РФ мало союзников. "Нам говорят: у вас мало единомышленников. Послушайте, это не оторванная от сегодняшней дискуссии фраза, она идет рука об руку с тем, что мы обсуждаем. А что, второй фронт открыли сразу? И СССР просил. Сколько было обращений союзников? Разве сразу открыли? Сколько до этого людей было убито, а они не спешили, несмотря на то, что называли себя союзниками. Вот вам фактор: количественный и моральный. Оглянитесь на историю: когда было по-другому?" - сказала Захарова.
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Украина.ру
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новости, мария захарова, совет федерации, россия, политика
Захарова объяснила, почему многовекторную политику России нельзя считать бесхребетной
11:56 05.10.2022 (обновлено: 11:57 05.10.2022)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 октября заявила, что Россия осуществляет многовекторную политику, органично задействуя все имеющиеся направления для реализации своих интересов. Ее слова прозвучали в ходе заседания комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?"
По словам Захаровой, многовекторную политику России нельзя уравнивать с бесхребетностью.
"Многие политические деятели за рубежом, заявляя о многовекторности, заявляют о бесхребетности. Многовекторность при этом означает не стремительные шарахания из стороны в сторону, а органичное задействование всех имеющих направлений для реализации интересов", - отметила она.
В своем выступлении представитель российского внешнеполитического ведомства также ответила на упреки в том, что у РФ мало союзников.
"Нам говорят: у вас мало единомышленников. Послушайте, это не оторванная от сегодняшней дискуссии фраза, она идет рука об руку с тем, что мы обсуждаем. А что, второй фронт открыли сразу? И СССР просил. Сколько было обращений союзников? Разве сразу открыли? Сколько до этого людей было убито, а они не спешили, несмотря на то, что называли себя союзниками. Вот вам фактор: количественный и моральный. Оглянитесь на историю: когда было по-другому?" - сказала Захарова.