https://ukraina.ru/20221005/1039401784.html

Экс-омбудсмен Украины призналась Вовану и Лексусу, что специально раскручивала фейки о российских военных

Экс-омбудсмен Украины призналась Вовану и Лексусу, что специально раскручивала фейки о российских военных - 05.10.2022 Украина.ру

Экс-омбудсмен Украины призналась Вовану и Лексусу, что специально раскручивала фейки о российских военных

Экс-омбудсмен Украины Людмила Денисова призналась российским пранкерам Вовану и Лексусу, что украинские власти и разведка просили ее раскручивать фейки о преступлениях, якобы совершенных ВС РФ. Об этом 5 октября написал телеграм-канал издания Украина.ру

2022-10-05T11:24

2022-10-05T11:24

2022-10-05T11:24

украина

фейки

людмила денисова

омбудсмен

пранкеры

новости

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Пранкеры позвонили Денисовой, представившись бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом. И вот, что она сказала, думая, что разговаривает со "старшим братом":Она также рассказала, что ее выдуманные истории о якобы зверствах ВС РФ помогали выступать в парламентах европейских стран, которые после этого сразу соглашались поставлять оружие Украине.В беседе с "Макфолом" Денисова раскритиковала нынешнего омбудсмена Дмитрия Лубинца, который отказался рассказывать выдуманную историю о тюрьме на Запорожской АЭС и пообещала, что и впредь будет выдумывать и распространять несуществующие новости.Кстати, приставка экс появилась у обмудсмена Денисовой именно после ее фейков о российских военных.

https://ukraina.ru/20221005/1039399639.html

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украина, фейки, людмила денисова, омбудсмен, пранкеры, новости