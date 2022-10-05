Экс-омбудсмен Украины призналась Вовану и Лексусу, что специально раскручивала фейки о российских военных - 05.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221005/1039401784.html
Экс-омбудсмен Украины призналась Вовану и Лексусу, что специально раскручивала фейки о российских военных
Экс-омбудсмен Украины призналась Вовану и Лексусу, что специально раскручивала фейки о российских военных - 05.10.2022 Украина.ру
Экс-омбудсмен Украины призналась Вовану и Лексусу, что специально раскручивала фейки о российских военных
Экс-омбудсмен Украины Людмила Денисова призналась российским пранкерам Вовану и Лексусу, что украинские власти и разведка просили ее раскручивать фейки о преступлениях, якобы совершенных ВС РФ. Об этом 5 октября написал телеграм-канал издания Украина.ру
2022-10-05T11:24
2022-10-05T11:24
украина
фейки
людмила денисова
омбудсмен
пранкеры
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102231/59/1022315966_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b889bd7a85e9545b50aad21a374f0b8e.jpg
Пранкеры позвонили Денисовой, представившись бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом. И вот, что она сказала, думая, что разговаривает со "старшим братом":Она также рассказала, что ее выдуманные истории о якобы зверствах ВС РФ помогали выступать в парламентах европейских стран, которые после этого сразу соглашались поставлять оружие Украине.В беседе с "Макфолом" Денисова раскритиковала нынешнего омбудсмена Дмитрия Лубинца, который отказался рассказывать выдуманную историю о тюрьме на Запорожской АЭС и пообещала, что и впредь будет выдумывать и распространять несуществующие новости.Кстати, приставка экс появилась у обмудсмена Денисовой именно после ее фейков о российских военных.
https://ukraina.ru/20221005/1039399639.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102231/59/1022315966_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_715e31654245e44c40dc0bacab188c2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, фейки, людмила денисова, омбудсмен, пранкеры, новости
Украина, фейки, Людмила Денисова, омбудсмен, пранкеры, Новости

Экс-омбудсмен Украины призналась Вовану и Лексусу, что специально раскручивала фейки о российских военных

11:24 05.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюдмила Денисова
Людмила Денисова - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Экс-омбудсмен Украины Людмила Денисова призналась российским пранкерам Вовану и Лексусу, что украинские власти и разведка просили ее раскручивать фейки о преступлениях, якобы совершенных ВС РФ. Об этом 5 октября написал телеграм-канал издания Украина.ру
Пранкеры позвонили Денисовой, представившись бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом. И вот, что она сказала, думая, что разговаривает со "старшим братом":

"А можешь написать, что есть тюрьма на Запорожской АЭС?", говорят мне. Но надо же, чтобы официальные источники это дали. То есть теперь уполномоченный по правам человека пишет только то, что ему скажут в офисе президента", - сказала экс-омбудсмен.

Она также рассказала, что ее выдуманные истории о якобы зверствах ВС РФ помогали выступать в парламентах европейских стран, которые после этого сразу соглашались поставлять оружие Украине.
В беседе с "Макфолом" Денисова раскритиковала нынешнего омбудсмена Дмитрия Лубинца, который отказался рассказывать выдуманную историю о тюрьме на Запорожской АЭС и пообещала, что и впредь будет выдумывать и распространять несуществующие новости.
Кстати, приставка экс появилась у обмудсмена Денисовой именно после ее фейков о российских военных.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
10:58
Newsweek: Маска объявили "путинской марионеткой" за свою мирную инициативу Американский предприниматель Илон Маск подвергся коллективной травле в Twitter после того, как выдвинул свои предложения по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 4 октября в американском журнале Newsweek
 
УкраинафейкиЛюдмила ДенисоваомбудсменпранкерыНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:24Экс-омбудсмен Украины призналась Вовану и Лексусу, что специально раскручивала фейки о российских военных
10:58Newsweek: Маска объявили "путинской марионеткой" за свою мирную инициативу
10:55Запад и ООН. Удар по России под видом реформы? Прямая трансляция из Совета Федерации
10:51Уже отступают: Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске
09:57Путин назначил временных глав новых территорий
09:56СМИ: Австрия предложила взять на себя переговоры по Украине
09:56Путин подписал закон о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
09:46Угрозы терактов и ударов беспилотников: Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму
09:40Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на Украине
09:35"Надо защищать Родину": в Донецке мобилизованные ростовчане заявили, что рады исполнять свой долг
09:27Дрова, биомасса и навоз. Житомир готовится отказываться от газа
09:08Российско-украинская граница: некоторые юридические вопросы
09:00Польза от новых регионов РФ, обстрелы, смена посла в Казахстане. Главное на Украине на утро 5 октября
08:54"Ходить я не могла, отбили ноги". Что делали "настоящие украинские патриоты" и "захысныки"
08:50МИД Казахстана сообщил, что посла России в Астане вызовут для разговора
08:37"Ходит много слухов": комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных приморцев
08:30Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликта
08:23FP: некоторые европейские страны готовы отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы
08:09Politico: страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
08:00Командир отряда, защищавшего Красный Лиман, ответил, что нужно, чтобы снова началось русское наступление
Лента новостейМолния