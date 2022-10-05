Экс-омбудсмен Украины призналась Вовану и Лексусу, что специально раскручивала фейки о российских военных
Экс-омбудсмен Украины Людмила Денисова призналась российским пранкерам Вовану и Лексусу, что украинские власти и разведка просили ее раскручивать фейки о преступлениях, якобы совершенных ВС РФ. Об этом 5 октября написал телеграм-канал издания Украина.ру
Пранкеры позвонили Денисовой, представившись бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом. И вот, что она сказала, думая, что разговаривает со "старшим братом":
"А можешь написать, что есть тюрьма на Запорожской АЭС?", говорят мне. Но надо же, чтобы официальные источники это дали. То есть теперь уполномоченный по правам человека пишет только то, что ему скажут в офисе президента", - сказала экс-омбудсмен.
Она также рассказала, что ее выдуманные истории о якобы зверствах ВС РФ помогали выступать в парламентах европейских стран, которые после этого сразу соглашались поставлять оружие Украине.
В беседе с "Макфолом" Денисова раскритиковала нынешнего омбудсмена Дмитрия Лубинца, который отказался рассказывать выдуманную историю о тюрьме на Запорожской АЭС и пообещала, что и впредь будет выдумывать и распространять несуществующие новости.
Кстати, приставка экс появилась у обмудсмена Денисовой именно после ее фейков о российских военных.
10:58Newsweek: Маска объявили "путинской марионеткой" за свою мирную инициативу Американский предприниматель Илон Маск подвергся коллективной травле в Twitter после того, как выдвинул свои предложения по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 4 октября в американском журнале Newsweek