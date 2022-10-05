Уже отступают: Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске - 05.10.2022 Украина.ру
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Уже отступают: Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске
Уже отступают: Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске - 05.10.2022 Украина.ру
Уже отступают: Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске
Украинские войска отступают из Артемовска (Бахмута), рассказал 5 октября в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин
2022-10-05T10:51
2022-10-05T10:51
новости
спецоперация
артёмовск (бахмут)
днр
денис пушилин
украина
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"Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает - без возможности удерживать ранее занимаемые позиции", - сказал Пушилин. Ранее сообщалось, что штурмовые группы "Вагнера" ведут наступление на Артемовск. Как рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру, Артемовск ВС РФ берут с востока, севера и юга, постепенно устанавливается контроль над промзоной, подразделения выходят в район жилой застройки. Складывается благоприятная ситуация для штурма города, отмечал эксперт
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новости, спецоперация, артёмовск (бахмут), днр, денис пушилин, украина
Новости, Спецоперация, Артёмовск (Бахмут), ДНР, Денис Пушилин, Украина

Уже отступают: Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске

10:51 05.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы группировки "Бахмут" ЧВК "Вагнер"
Бойцы группировки Бахмут ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Украинские войска отступают из Артемовска (Бахмута), рассказал 5 октября в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин
"Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает - без возможности удерживать ранее занимаемые позиции", - сказал Пушилин.
Ранее сообщалось, что штурмовые группы "Вагнера" ведут наступление на Артемовск.
Как рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру, Артемовск ВС РФ берут с востока, севера и юга, постепенно устанавливается контроль над промзоной, подразделения выходят в район жилой застройки. Складывается благоприятная ситуация для штурма города, отмечал эксперт
Глава ДНР Денис Пушилин
Вчера, 12:59
Пушилин сообщил о планах освободить Красный ЛиманГлава ДНР Денис Пушилин сообщил о планах союзных войск освободить оставленный Красный Лиман. Об этом 4 октября пишут журналисты РИА Новости
 
НовостиСпецоперацияАртёмовск (Бахмут)ДНРДенис ПушилинУкраина
 
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