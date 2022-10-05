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Уже отступают: Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске

Уже отступают: Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске - 05.10.2022 Украина.ру

Уже отступают: Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске

Украинские войска отступают из Артемовска (Бахмута), рассказал 5 октября в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин

2022-10-05T10:51

2022-10-05T10:51

2022-10-05T10:51

новости

спецоперация

артёмовск (бахмут)

днр

денис пушилин

украина

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"Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает - без возможности удерживать ранее занимаемые позиции", - сказал Пушилин. Ранее сообщалось, что штурмовые группы "Вагнера" ведут наступление на Артемовск. Как рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру, Артемовск ВС РФ берут с востока, севера и юга, постепенно устанавливается контроль над промзоной, подразделения выходят в район жилой застройки. Складывается благоприятная ситуация для штурма города, отмечал эксперт

https://ukraina.ru/20221004/1039365907.html

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2022

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новости, спецоперация, артёмовск (бахмут), днр, денис пушилин, украина