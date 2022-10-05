https://ukraina.ru/20221005/1039399213.html
Уже отступают: Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске
Уже отступают: Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске - 05.10.2022 Украина.ру
Уже отступают: Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске
Украинские войска отступают из Артемовска (Бахмута), рассказал 5 октября в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин
2022-10-05T10:51
2022-10-05T10:51
2022-10-05T10:51
новости
спецоперация
артёмовск (бахмут)
днр
денис пушилин
украина
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"Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает - без возможности удерживать ранее занимаемые позиции", - сказал Пушилин. Ранее сообщалось, что штурмовые группы "Вагнера" ведут наступление на Артемовск. Как рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру, Артемовск ВС РФ берут с востока, севера и юга, постепенно устанавливается контроль над промзоной, подразделения выходят в район жилой застройки. Складывается благоприятная ситуация для штурма города, отмечал эксперт
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, артёмовск (бахмут), днр, денис пушилин, украина
Новости, Спецоперация, Артёмовск (Бахмут), ДНР, Денис Пушилин, Украина
Уже отступают: Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске
Украинские войска отступают из Артемовска (Бахмута), рассказал 5 октября в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин
"Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает - без возможности удерживать ранее занимаемые позиции", - сказал Пушилин.
Ранее сообщалось, что штурмовые группы "Вагнера" ведут наступление на Артемовск.
Как рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру, Артемовск ВС РФ берут с востока, севера и юга, постепенно устанавливается контроль над промзоной, подразделения выходят в район жилой застройки. Складывается благоприятная ситуация для штурма города, отмечал эксперт