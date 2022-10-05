Угрозы терактов и ударов беспилотников: Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму - 05.10.2022 Украина.ру
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Угрозы терактов и ударов беспилотников: Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму
Угрозы терактов и ударов беспилотников: Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму - 05.10.2022 Украина.ру
Угрозы терактов и ударов беспилотников: Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Крыму совещание, в ходе которого поручил немедленно устранить пробелы в обеспечении безопасности в регионе, передает РИА Новости 5 октября
2022-10-05T09:46
2022-10-05T09:46
новости
крым
патрушев
спецоперация
безопасность
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По словам Патрушева, серьезным источником угроз Крыму является активность НАТО в Черноморском регионе. Также он отметил, что возросла угроза транспортному комплексу, который может стать объектом атак беспилотников."Анализ ситуации в сфере обеспечения транспортной безопасности Крыма и Севастополя свидетельствует об усилении угроз совершения противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах", - сказал секретарь Совбеза.Патрушев подчеркнул, что на фоне российской спецоперации общий уровень террористических угроз в Крыму возрастает, дано поручение немедленно устранить пробелы в обеспечении безопасности.
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новости, крым, патрушев, спецоперация, безопасность
Новости, Крым, Патрушев, Спецоперация, безопасность

Угрозы терактов и ударов беспилотников: Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму

09:46 05.10.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии МВД России
Заседание коллегии МВД России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Крыму совещание, в ходе которого поручил немедленно устранить пробелы в обеспечении безопасности в регионе, передает РИА Новости 5 октября
По словам Патрушева, серьезным источником угроз Крыму является активность НАТО в Черноморском регионе.
Также он отметил, что возросла угроза транспортному комплексу, который может стать объектом атак беспилотников.
"Анализ ситуации в сфере обеспечения транспортной безопасности Крыма и Севастополя свидетельствует об усилении угроз совершения противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах", - сказал секретарь Совбеза.
Патрушев подчеркнул, что на фоне российской спецоперации общий уровень террористических угроз в Крыму возрастает, дано поручение немедленно устранить пробелы в обеспечении безопасности.
 
НовостиКрымПатрушевСпецоперациябезопасность
 
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