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Угрозы терактов и ударов беспилотников: Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму

Угрозы терактов и ударов беспилотников: Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму - 05.10.2022 Украина.ру

Угрозы терактов и ударов беспилотников: Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Крыму совещание, в ходе которого поручил немедленно устранить пробелы в обеспечении безопасности в регионе, передает РИА Новости 5 октября

2022-10-05T09:46

2022-10-05T09:46

2022-10-05T09:46

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крым

патрушев

спецоперация

безопасность

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По словам Патрушева, серьезным источником угроз Крыму является активность НАТО в Черноморском регионе. Также он отметил, что возросла угроза транспортному комплексу, который может стать объектом атак беспилотников."Анализ ситуации в сфере обеспечения транспортной безопасности Крыма и Севастополя свидетельствует об усилении угроз совершения противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах", - сказал секретарь Совбеза.Патрушев подчеркнул, что на фоне российской спецоперации общий уровень террористических угроз в Крыму возрастает, дано поручение немедленно устранить пробелы в обеспечении безопасности.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, патрушев, спецоперация, безопасность