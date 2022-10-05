Дрова, биомасса и навоз. Житомир готовится отказываться от газа - 05.10.2022 Украина.ру
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Дрова, биомасса и навоз. Житомир готовится отказываться от газа
Дрова, биомасса и навоз. Житомир готовится отказываться от газа - 05.10.2022 Украина.ру
Дрова, биомасса и навоз. Житомир готовится отказываться от газа
Украина.ру, 05.10.2022
2022-10-05T09:27
2022-10-05T10:00
эксклюзив
житомир
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В Житомире в эти дни ежедневно слышно звуки выстрелов. Власти сообщают об учениях на севере области, возле границы с Белоруссией. Самая же обсуждаемая у горожан тема — подготовка в отопительному сезону, который раньше начинался в октябре. Холода еще пока не пришли на Житомирщину, но промозглый ветер и дожди говорят о том, что зима не за горами. Мэр города Сергей Сухомлин хвастается, что Житомир за последние 7 лет в 6 раз сократил потребление газа, но связано это было с закрытием ряда промышленных предприятий. Сергей Сухомлин сообщил, что совместно с «Нафтогазом» город реализует проект, который уже через год сможет обеспечить производство 50 МВт энергии, которые будут генерироваться из альтернативных видов топлива.Однако на удивление хорошо себя чувствует в Житомире бизнес украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сам сидит в Австрии, ожидая экстрадиции в США, где его обвиняют в коррупции. После начала российской СВО на Украине газораспределительная компания «Житомиргаз» (из бизнес-группы Фирташа Group DF) получила 3 млн грн бюджетных денег.Развивается и титановый бизнес Фирташа. В начале сентября его житомирская компания «Междуреченский горно-обогатительный комбинат» получила от Киева право на экспорт 35 000 тонн ильменитового концентрата до конца 2022 года, и он уже поступает в Чехию. Ильменит используют в производстве высококачественной краски для военной техники.Сокращают потребление газа и закрытием социальных объектов, которые необходимо отапливать. На предыдущей неделе в Житомире закрыли Областной центр спортивной медицины, где реабилитацию проходили, в том числе и раненые солдаты ВСУ. Около сотни медицинских работников в одночасье остались без работы. Избавиться от социальных объектов пытаются и с помощью массовой приватизации. В октябре на продажу в Житомире выставили детсады и ПТУ, Институт проблем моделирования в энергетике, учебные мастерские и амбулаторию.Поскольку значительная часть Житомирской области покрыта лесами, на отопление дровами переводят целые районы города. Параллельно происходит массовая вырубка лесов, как черными лесорубами, так и легальными лесозаготовителями. Криминальная хроника Житомира и области буквально переполнена фактами незаконной вырубки леса. Местным властям Киев дал задание снижать потребление газа любой ценой, а за превышение лимита газа с чиновников обещают спросить в полной мере.Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на днях посетил Житомир, чтобы осмотреть новую котельную, работающую на древесной щепе, а к ноябрю обещает открыть в Житомире мусоросжигательный завод, который должен отапливать некоторые районы города.«Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на иное отопление, например, на биомассу, мусор», — заявил Витренко. Однако основная проблема в переходе на эти виды топлива — необходимость их концентрации в огромных размерах. Это создает огромную нагрузку на транспортную систему, умножая потребление бензина ведь необходимо централизованно собирать и транспортировать тысячи тонн биомассы.Чиновники рапортуют о закупке твердотопливных котельных, хотя в некоторых случаях, как заявляет областная прокуратура, оборудование оказалось закупленным лишь на бумаге, а бюджетные средства — присвоены.Из-за дороговизны газа серьезно подорожали и минеральные удобрения. Аграрии Житомирской области заявляют о падении урожайности. Некоторые из них видят выход в переходе с минеральных удобрений на навоз, но в области осталось немного животноводческих предприятий, которые могли бы дать такое количество продуктов жизнедеятельности. В целом же прослеживается тенденция возврата к дедовским временам, как в производстве, коммунальном хозяйстве, так и в сельском хозяйстве. Нехватка природного газа, а также его цена, уничтожает экономику, как региона, так и страны, несмотря на щедрые западные кредиты.В городе сейчас существенно меньше полиции, которую направили в Харьковскую область, но патрулируют улицы националисты из добровольческого батальона «Соколы Полесья». По их словам, зарплату они не получают, но нехватка силовиков вынуждает привлекать и такие формирования. Под особым подозрением у националистов находятся внутренние переселенцы, а их в Житомирской области около 100 тысяч. Из них около 30 тысяч до сих пор расположены в непригодных для зимних условий помещениях (старые общежития без отопления, бывшие производственные помещения).Мэр Житомира обещает, что зимой ни горожане, ни беженцы мерзнуть не будут, но пока что ударные темпы отказа от газа напоминают ускоренное скатывание в XIX век.
https://ukraina.ru/20220816/1037704859.html
https://ukraina.ru/20221004/1039348521.html
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Дмитрий Ковалевич
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, житомир
Эксклюзив, Житомир

Дрова, биомасса и навоз. Житомир готовится отказываться от газа

09:27 05.10.2022 (обновлено: 10:00 05.10.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Adam JonesЖитомир
Житомир - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© commons.wikimedia.org / Adam Jones
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
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В Житомире в эти дни ежедневно слышно звуки выстрелов. Власти сообщают об учениях на севере области, возле границы с Белоруссией. Самая же обсуждаемая у горожан тема — подготовка в отопительному сезону, который раньше начинался в октябре. Холода еще пока не пришли на Житомирщину, но промозглый ветер и дожди говорят о том, что зима не за горами.
Мэр города Сергей Сухомлин хвастается, что Житомир за последние 7 лет в 6 раз сократил потребление газа, но связано это было с закрытием ряда промышленных предприятий. Сергей Сухомлин сообщил, что совместно с «Нафтогазом» город реализует проект, который уже через год сможет обеспечить производство 50 МВт энергии, которые будут генерироваться из альтернативных видов топлива.
Ровно - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Однако на удивление хорошо себя чувствует в Житомире бизнес украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сам сидит в Австрии, ожидая экстрадиции в США, где его обвиняют в коррупции. После начала российской СВО на Украине газораспределительная компания «Житомиргаз» (из бизнес-группы Фирташа Group DF) получила 3 млн грн бюджетных денег.
Развивается и титановый бизнес Фирташа. В начале сентября его житомирская компания «Междуреченский горно-обогатительный комбинат» получила от Киева право на экспорт 35 000 тонн ильменитового концентрата до конца 2022 года, и он уже поступает в Чехию. Ильменит используют в производстве высококачественной краски для военной техники.
Сокращают потребление газа и закрытием социальных объектов, которые необходимо отапливать. На предыдущей неделе в Житомире закрыли Областной центр спортивной медицины, где реабилитацию проходили, в том числе и раненые солдаты ВСУ. Около сотни медицинских работников в одночасье остались без работы. Избавиться от социальных объектов пытаются и с помощью массовой приватизации. В октябре на продажу в Житомире выставили детсады и ПТУ, Институт проблем моделирования в энергетике, учебные мастерские и амбулаторию.
Поскольку значительная часть Житомирской области покрыта лесами, на отопление дровами переводят целые районы города. Параллельно происходит массовая вырубка лесов, как черными лесорубами, так и легальными лесозаготовителями. Криминальная хроника Житомира и области буквально переполнена фактами незаконной вырубки леса. Местным властям Киев дал задание снижать потребление газа любой ценой, а за превышение лимита газа с чиновников обещают спросить в полной мере.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на днях посетил Житомир, чтобы осмотреть новую котельную, работающую на древесной щепе, а к ноябрю обещает открыть в Житомире мусоросжигательный завод, который должен отапливать некоторые районы города.
«Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на иное отопление, например, на биомассу, мусор», — заявил Витренко.
Юрий Витренко - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Однако основная проблема в переходе на эти виды топлива — необходимость их концентрации в огромных размерах. Это создает огромную нагрузку на транспортную систему, умножая потребление бензина ведь необходимо централизованно собирать и транспортировать тысячи тонн биомассы.
Чиновники рапортуют о закупке твердотопливных котельных, хотя в некоторых случаях, как заявляет областная прокуратура, оборудование оказалось закупленным лишь на бумаге, а бюджетные средства — присвоены.
Из-за дороговизны газа серьезно подорожали и минеральные удобрения. Аграрии Житомирской области заявляют о падении урожайности. Некоторые из них видят выход в переходе с минеральных удобрений на навоз, но в области осталось немного животноводческих предприятий, которые могли бы дать такое количество продуктов жизнедеятельности. В целом же прослеживается тенденция возврата к дедовским временам, как в производстве, коммунальном хозяйстве, так и в сельском хозяйстве. Нехватка природного газа, а также его цена, уничтожает экономику, как региона, так и страны, несмотря на щедрые западные кредиты.
В городе сейчас существенно меньше полиции, которую направили в Харьковскую область, но патрулируют улицы националисты из добровольческого батальона «Соколы Полесья». По их словам, зарплату они не получают, но нехватка силовиков вынуждает привлекать и такие формирования. Под особым подозрением у националистов находятся внутренние переселенцы, а их в Житомирской области около 100 тысяч. Из них около 30 тысяч до сих пор расположены в непригодных для зимних условий помещениях (старые общежития без отопления, бывшие производственные помещения).
Мэр Житомира обещает, что зимой ни горожане, ни беженцы мерзнуть не будут, но пока что ударные темпы отказа от газа напоминают ускоренное скатывание в XIX век.
 
ЭксклюзивЖитомир
 
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