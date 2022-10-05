Российско-украинская граница: некоторые юридические вопросы - 05.10.2022 Украина.ру
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Российско-украинская граница: некоторые юридические вопросы
Российско-украинская граница: некоторые юридические вопросы - 05.10.2022 Украина.ру
Российско-украинская граница: некоторые юридические вопросы
Украина.ру, 05.10.2022
2022-10-05T09:08
2022-10-05T09:44
мнения
василий стоякин
россия
украина
границы
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На протяжении нескольких дней в СМИ и социальных сетях активно обсуждались новые границы России. Причина обеспокоенности граждан — в неочевидных формулировках проектов Федеральных конституционных законов об образовании новых субъектов Российской Федерации.В отношении ДНР и ЛНР формулировка была следующая: «Пределы территории Донецкой Народной Республики (ЛНР — аналогично. — Ред.) определяются границами территории Донецкой Народной Республики, установленными Конституцией Донецкой Народной Республики на день её образования и на день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта».Тут, казалось бы, всё очевидно, но… Ч. 1 Ст. 54 Конституции ДНР уклончиво определяет, что «территория Донецкой Народной Республики определяется границами, существовавшими на день её образования».Подразумевается, что где-то эти границы ещё должны быть описаны. В Акте о провозглашении государственной самостоятельности ДНР от 7 апреля 2014 года сначала говорится о народе Донецкой области, а потом — о создании ДНР. Т. е. мы должны догадаться, что границы Донецкой области и есть границы ДНР.В аналогичном документе ЛНР от 27 апреля говорится о территории «Луганской Народной Республики в признанных административных границах». И мы опять же должны догадаться, что речь идёт об административных границах Луганской области Украины.Если говорить о границах на день принятия в состав России, мы также должны догадаться, что речь идёт о границах не фактических, а юридических, хотя с юридическими — см. выше.В случае с Херсонской и Запорожской областями в ФКЗ указано, что «пределы территории Херсонской области определяются границами территории Херсонской области, существовавшими на день её принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта».Границы Херсонской области нам известны, но что делать с границами двух районов Николаевской области, в которых тоже проводился референдум, неизвестно, потому что текста указа о проведении референдума мы не нашли — кажется, его просто забыли опубликовать. На официальном сайте области есть новость о включении Снигирёвского и Александровского муниципальных округов в состав области, но опять же без ссылки на официальный документ. Революционное правосознание так сказать…Дмитрий Песков и вовсе сказал, что «Россия продолжит советоваться с населением Херсонской и Запорожской областей по вопросу границ». Правда, утверждение соответствующих ФКЗ в Госдуме и Совфеде обошлось без «советования», тем более что в их составе нет представителей новых территорий.По мнению Олега Царёва, «ДНР и ЛНР входят в состав России в своих полных границах», а «Запорожская и Херсонская области приняты полностью, просто, как и в случае с Донбассом, часть нашей территории занята врагом».Мы, разумеется, согласны с мнением Царёва — ведь изначально было известно, что и республики, и области создавались в границах соответствующих областей так, как они существовали в составе Украины. Исключение — два района Николаевской области.Отметим два важных момента.Во-первых, мы не нашли никаких официальных документов, в которых чётко и конкретно было бы указано, что границы Запорожской области России соответствуют границам Запорожской области Украины по состоянию на 23 февраля 2022 года, ну или как-то так.Хотя допускаем, что с точки зрения профессиональных юристов тех определений, которые есть в наличии, вполне достаточно. Мы не юристы, но знаем, что для юристов, зачастую, очевидны вещи совершенно неочевидные с точки зрения обычного здравого смысла, и наоборот.Во-вторых, в ходе боевых действий границы определяются не законами, а актуальным состоянием линии фронта.
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4.7
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, василий стоякин, россия, украина, границы
Мнения, Василий Стоякин, Россия, Украина, границы

Российско-украинская граница: некоторые юридические вопросы

09:08 05.10.2022 (обновлено: 09:44 05.10.2022)
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкНа международном пограничном автомобильном пункте пропуска "Гоптивка"
На международном пограничном автомобильном пункте пропуска Гоптивка - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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Сайт Василия Стоякина
политический технолог
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На протяжении нескольких дней в СМИ и социальных сетях активно обсуждались новые границы России. Причина обеспокоенности граждан — в неочевидных формулировках проектов Федеральных конституционных законов об образовании новых субъектов Российской Федерации.
В отношении ДНР и ЛНР формулировка была следующая: «Пределы территории Донецкой Народной Республики (ЛНР — аналогично. — Ред.) определяются границами территории Донецкой Народной Республики, установленными Конституцией Донецкой Народной Республики на день её образования и на день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта».
Тут, казалось бы, всё очевидно, но… Ч. 1 Ст. 54 Конституции ДНР уклончиво определяет, что «территория Донецкой Народной Республики определяется границами, существовавшими на день её образования».
Подразумевается, что где-то эти границы ещё должны быть описаны. В Акте о провозглашении государственной самостоятельности ДНР от 7 апреля 2014 года сначала говорится о народе Донецкой области, а потом — о создании ДНР. Т. е. мы должны догадаться, что границы Донецкой области и есть границы ДНР.
В аналогичном документе ЛНР от 27 апреля говорится о территории «Луганской Народной Республики в признанных административных границах». И мы опять же должны догадаться, что речь идёт об административных границах Луганской области Украины.
Если говорить о границах на день принятия в состав России, мы также должны догадаться, что речь идёт о границах не фактических, а юридических, хотя с юридическими — см. выше.
В случае с Херсонской и Запорожской областями в ФКЗ указано, что «пределы территории Херсонской области определяются границами территории Херсонской области, существовавшими на день её принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта».
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Границы Херсонской области нам известны, но что делать с границами двух районов Николаевской области, в которых тоже проводился референдум, неизвестно, потому что текста указа о проведении референдума мы не нашли — кажется, его просто забыли опубликовать. На официальном сайте области есть новость о включении Снигирёвского и Александровского муниципальных округов в состав области, но опять же без ссылки на официальный документ. Революционное правосознание так сказать…
Дмитрий Песков и вовсе сказал, что «Россия продолжит советоваться с населением Херсонской и Запорожской областей по вопросу границ». Правда, утверждение соответствующих ФКЗ в Госдуме и Совфеде обошлось без «советования», тем более что в их составе нет представителей новых территорий.
По мнению Олега Царёва, «ДНР и ЛНР входят в состав России в своих полных границах», а «Запорожская и Херсонская области приняты полностью, просто, как и в случае с Донбассом, часть нашей территории занята врагом».
Мы, разумеется, согласны с мнением Царёва — ведь изначально было известно, что и республики, и области создавались в границах соответствующих областей так, как они существовали в составе Украины. Исключение — два района Николаевской области.
Отметим два важных момента.
Во-первых, мы не нашли никаких официальных документов, в которых чётко и конкретно было бы указано, что границы Запорожской области России соответствуют границам Запорожской области Украины по состоянию на 23 февраля 2022 года, ну или как-то так.
Хотя допускаем, что с точки зрения профессиональных юристов тех определений, которые есть в наличии, вполне достаточно. Мы не юристы, но знаем, что для юристов, зачастую, очевидны вещи совершенно неочевидные с точки зрения обычного здравого смысла, и наоборот.
Во-вторых, в ходе боевых действий границы определяются не законами, а актуальным состоянием линии фронта.
 
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